Ankara'da düşen Libya uçağındaki karakutu bulundu!
Son dakika haberi: Ankara Esenboğa'dan kalkan ve Libya heyetini taşıyan jet Haymana civarında düştü. Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad'ın da aralarında olduğu heyettekilerin tümü hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ses kayıt cihazı ve karakutunun bulunduğunu açıkladı. Takvim.com.tr'nin ulaştığı özel bilgilere göre; jette kalkıştan sonra elektrik arızası meydana geldiği, pilotların kuleye haber verdikten sonra dönüşe geçtiği ancak Esenboğa'ya inemeden Haymana tarafında düştüğü öğrenildi. İşte dakika dakika yaşananlar...
Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Trablus'a gitmek üzere havalanan, içerisinde Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed El-Haddad'ın da bulunduğu jet Haymana ilçesi Kesikkavak köyünde dağlık araziye düştü.
Düşen uçakta Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad'ın da bulunduğu 8 kişilik heyetin tümü hayatını kaybetti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya uçağın enkazına ulaşıldığını açıklarken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç soruşturma başlatıldığını duyurdu.
İSRAİL'İN İKİ MÜTTEFİKİ TARAFINDAN SABOTAJ İHTİMALİ
Gazeteci Yusuf Alabarda, "Uçağın daha önceki uçuş kayıtları var. Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Yunanistan'a gitmiş bu uçuş öncesinde. Birleşik Arap Emirlikleri ve Yunanistan, benim ikisi dikkatimi çekti. Neden? Çünkü eğer bu uçakta bir sabotaj ihtimali varsa, bu sabotaj ihtimalinin gerçekleşebileceği önemli iki ülke Birleşik Arap Emirlikleri ve Yunanistan" ifadelerini kullandı.
Sunucu Melih Altınok ise konuya ilişkin bir açıklama daha getirerek, "İkisi de İsrail'in müttefiki" dedi.
KAZA YERİNDEKİ ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Al-Haddad ve beraberindeki 4 kişi ile 3 mürettebatın cenazeleri, Ankara Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Yapılacak otopsi ve kimlik tespit çalışmalarının ardından vefat edenlerin naaşları yarın resmi törenle Libya'ya gönderilecek. Öte yandan, uçağın düştüğü bölgedeki incelemeler ve çalışmaların devam ettiği belirtildi.
2 PİLOT FRANSIZ KABİN GÖREVLİSİ RUM!
A Haber'in haberine göre, iki pilot vardı uçakta. Bunların Fransız uyruklu olduğunu öğrendik. Bir de kabin görevlisi Rum asıllı olduğu bilgisi elimize ulaştı.
Toplam 8 kişi vardı. İfade ettiğimiz gibi, bizim edinmiş olduğumuz kaynaklarımızdan edinmiş olduğumuz bir bilgi. Hep 5 kişiden konuşuyorduk, onların Libyalı... Evet, Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad ve beraberindekilerin isimleri.
Ancak diğer isimlerin uyruklarına ilişkin bir açıklama henüz gelmemişti. Biz de bakanlık kaynaklarından edinmiş olduğumuz bilgiye göre iki pilotun Fransız uyruklu olduğu, bir de kabin görevlisinin Rum asıllı olduğu paylaşılmış durumda bu kapsamda.
LİBYA ASKERİ HEYETİNİN CENAZELERİ ADLİ TIP KURUMUNDA
Ankara'daki uçak kazasında hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki 4 kişi ile 3 mürettebatın cenazeleri Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığına getirildi. Alınan bilgiye göre, Libyalı ve Türk yetkililerin incelemelerinin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına getirilen cenazelerin ölü muayene, otopsi işlemlerine başlandı.
Kimliklendirme çalışmaları için kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarından DNA örnekleri alınacağı öğrenildi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından cenazeler yakınlarına teslim edilecek. Kazada hayatını kaybedenlerin naaşı yarın Mürted Hava Meydan Komutanlığında düzenlenecek törenin ardından ülkelerine gönderilecek.
UÇAĞIN DÜŞTÜĞÜ BÖLGE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Libya askeri heyetini taşıyan uçağın düştüğü bölge havadan görüntülendi.
DÜŞEN UÇAĞIN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Ankara’dan Libya’nın Trablus şehrine gitmek üzere havalanan, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad ve heyetini taşıyan uçağın Ankara’nın Haymana ilçesinde düşmesini ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
BAŞKAN ERDOĞAN: TAHKİKAT BAŞLADI
Başkan Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda kazaya ilişkin açıklama yaptı.
Erdoğan, "Dün Ankara'dan Trablus'a giderken uçakta kaza kırıma uğrayan uçakta şehit olan Orgeneral Muahmmed Ali el Haddad'ın başkanlığını yaptığı Libya heyetine ve uçak mürettebatına Rabbiden rahmet niyaz ediyorum. Mevla ruhlarını şad mekanlarını cennet eylesin. Kardeş Libya halkına aynı şekilde başsağlığı diliyor ülkem ve milletim adına taziyelerimi sunuyorum. Bizleri derinden üzen elim hadiseyle ilgili derinlemesine tahkikat başlatılmıştı. Safahtine ilişkin bilgilendirme ilgili bakanlıklarımız tarafından yapılacaktır. " ifadelerini kullandı.
BAŞKAN ERDOĞAN DİBEYBE İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Millî Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindekileri taşıyan uçağın düşmesi sonucu hayatlarını kaybetmelerinden duyduğu üzüntü ile taziye dileklerini ifade etti.
DAKİKA DAKİKA NELER YAŞANDI
Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve heyetini taşıyan uçağın Haymana ilçesine düşmesinin ardından bölgeden patlama duyulduğu bilgisinin Esenboğa Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi'ne geldiği ve hızlı bir şekilde teyit için jandarmaya bilgi verildiği ortaya çıktı.
Ankara'nın Haymana ilçesinde meydana gelen uçak kazası öncesi Esenboğa Havalimanı'nda yaşananlar dakika dakika raporlandı. Düzenlenen raporda; Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad'ı taşıyan 9HDFJ kuyruk tescilli Falcon 50 Tipi uçak Libya'ya gitmek üzere 5 yolcu ve 3 mürettebat ile saat 20.17'de Esenboğa Havalimanı'ndan kalkış yaptı. Kalkıştan bir süre sonra uçağın pilotu saat 21.44'te Esenboğa Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi ile irtibata geçerek elektrik kesintisi yaşadıklarını ve geri döneceklerini deklare etti. Bunun üzerine kule ilgili birimleri harekete geçirerek ARFF ekiplerinin 20.46'de piste hazır olmalarını istedi. Acil durum deklere eden ve Esenboğa Havalimanı'na geri dönüş kararı alan pilot ile kule arasında saat: 20.52'de irtibat kesildi. İletişim kesilmesi üzerine havalimanında 'full emergency' durumuna geçildi ve saat 21.00 itibariyle havalimanı uçuşlara kapatıldı.
İHBAR ÜZERİNE JANDARMA EKİPLERİ HIZLICA OLAY YERİNE GİTTİ
Uçağın pilotu ile kule arasında irtibatın kesilmesinin ardından Hava Trafik Kontrol Merkezi'ne Haymana ilçesi üzerinde patlama sesi duyulduğu bilgisi geldi. Bunun üzerine görevliler hızlı bir şekilde ilk olarak Esenboğa Havalimanı Jandarma Birliği ile irtibat sağlanarak Haymana Jandarma ekiplerinden söz konusu bilginin teyit edilmesini istedi. İhbar üzerine harekete geçen Haymana Jandarma ekiplerine de Haymana Sekinalmaz verici istasyonundan gelen ihbar telefonu üzerine uçağın düştüğü bölgeye AFAD, Emniyet, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Olay nedeniyle 21.00'da uçuşlara kapatılan Esenboğa Havalimanı, 21.57'de trafiğe yeniden açıldı. Bu sırada iniş için bekleyen uçaklar Kayseri, Konya ve İzmir'e yönlendirildi.
LİBYA HEYETİ ENKAZ İNCELEME YAPTI
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki 4 kişi ile 3 mürettebatı taşıyan özel jetin enkazında inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Orgeneral Bayraktaroğlu, beraberinde Kuvvet Komutanları ile Ankara'nın Haymana ilçesine bağlı Kesikkavak köyüne geldi. Burada kendilerini karşılayan askeri yetkililerden bir süre bilgi alan Orgeneral Bayraktaroğlu, daha sonra alana geçerek inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu'na Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da eşlik etti.
Heyettekiler, daha sonra AFAD'ın Mobil Koordinasyon Merkezi'ne geçerek bir süre Ankara Valisi Vasip Şahin, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ve diğer yetkililerle görüştükten sonra alandan ayrıldı.
KARAKUTU BULUNDU
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Libya askeri heyetini taşıdığı esnada düşen uçağa ilişkin, "Olay yerinde yürütülen çalışmalar neticesinde enkaz alanında, saat 02.45'te uçağa ait ses kayıt cihazı, saat 03.20'de ise kara kutu bulunmuştur. Bunların inceleme ve değerlendirme süreçleri ilgili kurumlarca başlamıştır." ifadelerini kullandı.
Yerlikaya, Ankara'nın Haymana ilçesinde, Libya askeri heyetini taşıdığı esnada düşen özel jetin enkazında yürütülen arama tarama faaliyetlerine ilişkin bölgede oluşturulan AFAD mobil koordinasyon merkezine gelerek yetkililerden bilgi aldı.
Ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yerlikaya, dün akşam saat 20.10'da Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Trablus'a gitmek üzere havalanan, içerisinde Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad'ın da bulunduğu 5'i Libya heyeti mensubu ve 3'ü mürettebat olmak üzere toplam 8 kişiyi taşıyan Falcon-50 tipi özel jetin saat 20.32'de teknik arıza nedeniyle geri dönüş yapacağını bildirdiğini söyledi.
Yerlikaya, dün akşam saat 20.52 itibarıyla Haymana ilçesi civarında uçakla irtibatın kesildiğini, 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar sonucu jandarma, AFAD, emniyet, sağlık ve UMKE ekiplerinin derhal bölgeye sevk edildiğini, arama kurtarma faaliyetlerinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı koordinasyonunda başlatıldığını ifade etti.
ARAMA TARAMA FAALİYETLERİNDE 408 PERSONEL GÖREV YAPIYOR
Olay mahalline saat 22.00 sıralarında ulaşan jandarma ekiplerince yapılan ilk incelemelerde uçağın parçalarına ulaşıldığını aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Yürütülen arama çalışmaları neticesinde, hava aracının enkazı Haymana ilçesi Kesikkavak Mahallesi'nin yaklaşık 2 kilometre güneyinde tespit edilmiştir. Enkazın bulunmasından sonra, olay yeri yönetimi ve kurumlar arası koordinasyonun etkin şekilde yürütülmesi amacıyla AFAD tarafından mobil koordinasyon merkezi bölgede konuşlandırılmış, saha sevk ve idaresi bu merkez üzerinden yürütülmeye başlanmıştır. Bu aşamadan itibaren çalışmalar, adli ve kriminal süreçler, Jandarma Genel Komutanlığı koordinasyonunda devam etmektedir.
Sahada AFAD, jandarma, emniyet, sağlık, UMKE, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı, itfaiye ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi birimlerinden oluşan toplam 408 personel, 103 kara aracı ve 7 hava aracı görev yapmaktadır. İHA'lar ile bölgeden anlık görüntü aktarımı sağlanmaktadır. AFAD tarafından konuşlandırılan termal ve aydınlatma dronları, 8×8 ve 4×4 arama kurtarma araçları ile K9 unsurları dahil olmak üzere tüm hava ve kara unsurları, mobil koordinasyon merkezi üzerinden eşgüdüm içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir."
"SAAT 03.20'DE İSE KARA KUTU BULUNMUŞTUR"
Bakan Yerlikaya, enkaz alanının yaklaşık 3 kilometrekarelik bir alandan oluştuğunu belirterek, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı ekiplerince olay yerinde yürütülen çalışmalar neticesinde enkaz alanında, saat 02.45'te uçağa ait ses kayıt cihazı, saat 03.20'de ise kara kutu bulunmuştur. Bunların inceleme ve değerlendirme süreçleri ilgili kurumlarca başlamıştır." ifadelerini kullandı.
Libya Savunma Bakanlığı tarafından görevlendirilen, 5'i hayatını kaybedenlerin yakını 14 kişilik heyet ile Libya İçişleri Bakanlığından görevlendirilen 8 kişinin yer aldığı, toplam 22 kişilik Libya ekibinin Ankara'ya intikal ettiğini bildiren Yerlikaya, "Bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine, Libya halkına, Libya hükümetine, Libya Genelkurmay Başkanlığına, dost ve kardeş ülke Libya'ya başsağlığı diliyorum. Kazada hayatını kaybeden mürettebatın ailelerine de başsağlığı diliyorum." diye konuştu.
Bakan Yerlikaya, olayın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını ve soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini hatırlatarak, "Konunun aydınlatılması, açığa kavuşturulması bizim en önemli görevimiz. Devlet olarak da bunu yapmakta kararlıyız. En kısa zamanda bunun sebebinin ne olduğu ortaya çıkacak ve sizinle birlikte hem aziz milletimiz hem de tüm dünyayla bunu paylaşacağız." ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, yeni bilgiler geldikçe kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceklerini, Ankara'ya intikal eden Libya heyetinin de sürece dahil olarak incelemelere katılacağını söyledi.
BASIN MENSUPLARI BÖLGEDE
Gece boyunca yoğun yağış ve sise rağmen devam eden arama tarama faaliyeti, günün ilk ışıklarıyla hızlandı. Bölgede çok sayıda gazeteci gelişmeleri takip etti.
ENKAZDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki 4 kişi ile 3 mürettebatı taşıyan özel jetin enkazında arama tarama faaliyeti sabahın ilk ışıklarıyla yoğunlaştı.
Esenboğa Havalimanı'ndan dün akşam havalandıktan sonra hava kontrol merkezine elektrik arızasından kaynaklı "acil durum" bildiren ve "acil iniş" talebinde bulunan Falcon 50 tipi jet, Haymana ilçesi Kesikkavak köyünde boş araziye düştü.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen güvenlik güçlerinin çalışmaları sonucu uçağın enkazına ulaşıldı. Gece boyunca yoğun yağış ve sise rağmen devam eden arama tarama faaliyeti, günün ilk ışıklarıyla hızlandı.
Uçağın düştüğü alanı güvenlik çemberine alan jandarma ekipleri, sivillerin bölgeye geçişine izin vermiyor. Alanın balçık oluşu nedeniyle bölgeye paletli ambulanslar sevk edildi.
Yetkililer, AFAD tarafından kurulan mobil koordinasyon merkezinden çalışmaları takip ediyor.
Bu arada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmayla ilgili görevlendirilen 4 cumhuriyet savcısı da çalışmalara katılıyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da uçağın düştüğü alanda incelemede bulunması bekleniyor.
HAFTER'DEN TAZİYE
Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, Ankara'da düşen uçakta hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad ve beraberindeki heyet için taziye mesajı yayımladı.
Libya'nın doğusundaki Silahlı Kuvvetlerden yapılan açıklamada, Hafter'in "Türkiye'de meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden Orgeneral Muhammed el-Haddad'ın vefatı nedeniyle taziye ve başsağlığı dileklerini sunduğu" belirtildi.
Açıklamada, "Bu trajik kayıptan duyduğumuz derin üzüntüyü ifade ederek, merhumun ailesine, aşiretine, şehrine ve tüm Libya halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." ifadesine yer verildi.
Öte yandan, Bingazi'deki Temsilciler Meclisinden yapılan açıklamada da Meclis Başkan Yardımcısı Misbah Duma'nın taziye mesajı yayımlandı.
Duma, mesajında, Haddad ve beraberindeki heyetin aileleri ve silah arkadaşları için başsağlığı dileklerinde bulundu.
DEZENFORMASYON UYARISI
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al Haddad ve beraberindeki 4 kişi ile 3 mürettebatı taşıyan özel jetin enkazına ulaşıldığını ve gerekli çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.
İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından Haymana'da düşen özel jetle ilgili açıklamada bulundu.
"23 Aralık 2025 günü Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al Haddad ve maiyetindeki 4 kişi ile 3 mürettebatı taşıyan bir özel jet, 20.17'de Esenboğa Havalimanı'ndan kalktıktan sonra 20.33'te hava kontrol merkezine elektrik arızasından kaynaklı acil durum bildirmiş ve acil iniş talebinde bulunmuştur." bilgisini paylaşan Duran, şunları kaydetti:
"Uçak hava kontrol merkezi tarafından tekrar Esenboğa Havalimanı'na yönlendirilmiş ve havalimanında gerekli önlemler alınmaya başlanmıştır. Acil iniş için alçalmaya başlayan uçak 20.36'da radar ekranından kaybolmuş ve sonrasında irtibat kurulamamıştır. İçişleri Bakanlığımıza bağlı ekiplerce başlatılan arama faaliyetleri sonucunda düştüğü anlaşılan uçağa ait enkaza ulaşılmış olup, ilgili tüm kurumlarımızca gerekli çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir.
Bu süreçte başta basın-yayın kuruluşlarımız olmak üzere kamuoyumuzun sadece resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalara itibar etmesi; bunun haricinde sosyal medyadaki teyitsiz bilgi, spekülasyon ve komplo teorilerini dikkate almaması, dezenformasyon girişimlerine prim verilmemesi adına oldukça önemlidir."
LİBYA'DA 3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ
Libya Ulusal Birlik Hükümeti, Ankara'da düşen uçakta Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad ve beraberindeki heyetin hayatını kaybetmesi nedeniyle (3 gün) milli yas ilan etti.
Ulusal Birlik Hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, hükümetin düşen uçakta bulunan Haddad ve beraberindekilerin ailelerine, Libya Silahlı Kuvvetlerindeki silah arkadaşlarına taziyelerini ve en içten başsağlığı dileklerini sunduğu belirtildi.
Haddad ve beraberindeki heyetin hayatını kaybetmesi nedeniyle ülke genelinde (3 gün) yas ilan edildiği kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bu (3 gün) süre zarfında tüm devlet kurumlarında bayraklar yarıya indirilecek ve tüm resmi ve kutlama etkinlikleri askıya alınacaktır. Bu karar, Libya Ordusu Genelkurmay Başkanı Korgeneral Muhammed El-Haddad ve arkadaşlarının, Türkiye Cumhuriyeti'nin Ankara ilindeki resmi bir görevden dönerken trajik bir kazada hayatlarını kaybetmeleri nedeniyle alınmıştır."
Açıklamada ayrıca, Başbakan Abdulhamid Dibeybe'nin olayın koşullarının incelenmesi için Türk makamlarıyla doğrudan koordinasyon sağlamak üzere Libya Savunma Bakanlığına Ankara'ya resmi bir heyet göndermesi talimatı verdiği belirtildi.
Libya'da ülkenin İtalya işgalinden kurtuluşunun 74. yılı nedeniyle 24-25 Aralık'ta Bağımsızlık Günü kutlamaları düzenlenecekti.
"TÜM LİBYALILAR İÇİN BÜYÜK BİR KAYIPTIR"
Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Ankara'da düşen uçaktaki Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad ve beraberindeki heyet için taziye mesajı yayımladı.
DİBEYBE UÇAKTAKİLERİN İSİMLERİNİ AÇIKLADI
Dibeybe sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında,"Büyük bir üzüntü ve kederle, Libya Ordusu Genelkurmay Başkanı Muhammed El-Haddad ve Kara Kuvvetleri Komutanı Feyturi el-Gribil, Askeri İmalat Kurumu Komutanı Tuğgeneral Mahmud El-Katavi, Genelkurmay Başkanı Danışması Muhammed Asavi Diyab, Genelkurmay Başkanlığı Basın Ofisi Fotoğrafçısı Muhammed Mahcub'un Ankara'ya yaptıkları resmi ziyaret dönüşünde trajik bir kazada hayatlarını kaybettikleri haberini almış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.
Başbakan Dibeybe mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Bu (kaza), vatan, askeri kurumlar ve tüm Libyalılar için büyük bir kayıptır. Ülkelerine samimiyet ve özveriyle hizmet etmiş, disiplin, sorumluluk ve milli bağlılık konusunda örnek teşkil etmiş insanları kaybettik.
Şehitlerimizin ailelerine ve Silahlı Kuvvetlerdeki silah arkadaşlarına en derin taziyelerimizi ve yürekten başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Yüce Allah'tan onlara bol rahmetini ihsan etmesini, onları geniş cennetine kabul etmesini ve ailelerine ve sevdiklerine sabır ve teselli vermesini niyaz ediyoruz."
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan havalanan ve Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad’ın da aralarında bulunduğu yolcuları taşıyan uçağın Haymana ilçesinde düşmesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirdi. Bakan Tunç, soruşturmanın tüm yönleriyle ve titizlikle yürütüldüğünü ifade etti.
HEYETİN TAMAMI HAYATINI KAYBETTİ
Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, Libya’ya dönüş sırasında Ankara’da düşen uçakta bulunan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Mohamed Ali Ahmed Al-Haddad ve beraberindekilerin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, Libya’ya dönüş sırasında Ankara’da düşen uçakta bulunan Genelkurmay Başkanı Al-Haddad’ın da aralarında bulunduğu 5 kişinin kazada hayatını kaybettiğini açıklayarak, "Genelkurmay Başkanı Korgeneral Mohamed Ali Ahmed Al-Haddad ve beraberindeki kişilerin, Türkiye'nin başkenti Ankara'ya yaptıkları resmi ziyaret dönüşünde içinde bulundukları uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybetmesinden dolayı derin üzüntü ve keder duyuyoruz" dedi.
Dibeybe, heyetin Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve üst düzey askeri yetkililer ile içeren başarılı bir resmi ziyareti tamamladığını ancak ülkesinin bu trajik olayla sarsıldığını kaydetti.
Dibeybe, kazada hayatını kaybedenlerden övgüyle bahsederek, kazanın koşullarını ortaya çıkarmak için Türkiye ile ortak bir soruşturma komitesi kurulacağını duyurdu.
Uçakta, Genelkurmay Başkanı Al-Haddad ile birlikte Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Al-Fayturi Gharib, Libya Askeri Sanayi Başkanı Tuğgeneral Mahmoud Al-Qatiwi, Genelkurmay Başkanı Danışmanı Mohamed Al-Asawi Diab ve Genelkurmay Başkanlığı Fotoğrafçısı Mohamed Omar Ahmed Mahjoub bulunuyordu.
UÇAĞIN DÜŞÜŞ ANI KAMERADA
Uçağın düşme anına ait görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza sonrası şiddetli bir ses ve patlama yaşandığı görüldü.
LİBYA GENELKURMAY BAŞKANI'NIN SON GÖRÜNTÜLERİ
Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mohamed Ali Ahmed El Haddad, bugün Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun resmi davetlisi olarak Ankara'da temaslarda bulundu.
MİLLİ SAVUNMA BAKANI KABUL ETMİŞTİ
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun davetlisi olarak Ankara’ya gelen Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad’ı kabul etti.
Kabulde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de yer aldı.
JANDARMA ENKAZA ULAŞTI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara’da Trablus’a gitmek üzere havalanan uçağın enkazına Ankara’nın Haymana ilçesinde ulaşıldığını açıkladı.
Ankara Esenboğa Havalimanından saat 20.10’da havalanan uçak ile saat 20.52 itibari ile irtibat kesildi. Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad'ı taşıyan 9H-DFJ kuyruk numaralı Falcon 50 tipi uçağın enkazına Haymana ilçesi Kesikkavak köyünün 2 kilometre güneyinde jandarma tarafından ulaşıldı.
DÜŞEN JETİN ENKAZINA ULAŞILDI
Haymana’da düşen uçağın parçalarına ulaşılmaya başlandı.
Uçakta Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Hadda ve beraberindeki heyet bulunuyordu.
TAKVİM.COM.TR ÖZEL BİLGİLERE ULAŞTI
Takvim.com.tr'nin ulaştığı özel bilgilere göre; Libya Genelkurmay Başkanını taşıyan özel jet Ankara'dan havalanıyor. Uçak havada elektrik arızası veriyor. Arıza bildirimi de kuleye yapılıyor. Uçak geri dönüşe geçiyor, acil iniş bildiriyor.
LİBYA GENELKURMAY BAŞKANI DA UÇAKTAYDI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, söz konusu uçakta Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad'ın da aralarında olduğu beş yolcu bulunduğunu belirterek şu açıklamada bulundu:
"Bu akşam saat 20.10'da Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Tripoli'ye gitmek üzere havalanan, kuyruk numarası 9H-DFJ olan Falcon 50 tipi iş jetiyle saat 20.52 itibarıyla irtibat kesilmiştir.
Söz konusu uçaktan Haymana civarında acil iniş bildirimi alınmış; ancak sonrasında uçakla yeniden temas sağlanamamıştır.
Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad'ın da aralarında bulunduğu uçakta beş yolcu bulunmaktadır.
Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."
UÇUŞLARA KAPATILDI
Olay sonrası Ankara hava sahası uçuşlara kapatıldı.
ÖZEL JET İLE RADAR BAĞLANTISI KESİLDİ
Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kalkan özel bir jet ile radar bağlantısı kesildi.