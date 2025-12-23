Ankara'da düşen Libya uçağındaki karakutu bulundu!

KARAKUTU BULUNDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Libya askeri heyetini taşıdığı esnada düşen uçağa ilişkin, "Olay yerinde yürütülen çalışmalar neticesinde enkaz alanında, saat 02.45'te uçağa ait ses kayıt cihazı, saat 03.20'de ise kara kutu bulunmuştur. Bunların inceleme ve değerlendirme süreçleri ilgili kurumlarca başlamıştır." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, Ankara'nın Haymana ilçesinde, Libya askeri heyetini taşıdığı esnada düşen özel jetin enkazında yürütülen arama tarama faaliyetlerine ilişkin bölgede oluşturulan AFAD mobil koordinasyon merkezine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yerlikaya, dün akşam saat 20.10'da Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Trablus'a gitmek üzere havalanan, içerisinde Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad'ın da bulunduğu 5'i Libya heyeti mensubu ve 3'ü mürettebat olmak üzere toplam 8 kişiyi taşıyan Falcon-50 tipi özel jetin saat 20.32'de teknik arıza nedeniyle geri dönüş yapacağını bildirdiğini söyledi.

Yerlikaya, dün akşam saat 20.52 itibarıyla Haymana ilçesi civarında uçakla irtibatın kesildiğini, 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar sonucu jandarma, AFAD, emniyet, sağlık ve UMKE ekiplerinin derhal bölgeye sevk edildiğini, arama kurtarma faaliyetlerinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı koordinasyonunda başlatıldığını ifade etti.

ARAMA TARAMA FAALİYETLERİNDE 408 PERSONEL GÖREV YAPIYOR

Olay mahalline saat 22.00 sıralarında ulaşan jandarma ekiplerince yapılan ilk incelemelerde uçağın parçalarına ulaşıldığını aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Yürütülen arama çalışmaları neticesinde, hava aracının enkazı Haymana ilçesi Kesikkavak Mahallesi'nin yaklaşık 2 kilometre güneyinde tespit edilmiştir. Enkazın bulunmasından sonra, olay yeri yönetimi ve kurumlar arası koordinasyonun etkin şekilde yürütülmesi amacıyla AFAD tarafından mobil koordinasyon merkezi bölgede konuşlandırılmış, saha sevk ve idaresi bu merkez üzerinden yürütülmeye başlanmıştır. Bu aşamadan itibaren çalışmalar, adli ve kriminal süreçler, Jandarma Genel Komutanlığı koordinasyonunda devam etmektedir.

Sahada AFAD, jandarma, emniyet, sağlık, UMKE, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı, itfaiye ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi birimlerinden oluşan toplam 408 personel, 103 kara aracı ve 7 hava aracı görev yapmaktadır. İHA'lar ile bölgeden anlık görüntü aktarımı sağlanmaktadır. AFAD tarafından konuşlandırılan termal ve aydınlatma dronları, 8×8 ve 4×4 arama kurtarma araçları ile K9 unsurları dahil olmak üzere tüm hava ve kara unsurları, mobil koordinasyon merkezi üzerinden eşgüdüm içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir."

"SAAT 03.20'DE İSE KARA KUTU BULUNMUŞTUR"

Bakan Yerlikaya, enkaz alanının yaklaşık 3 kilometrekarelik bir alandan oluştuğunu belirterek, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı ekiplerince olay yerinde yürütülen çalışmalar neticesinde enkaz alanında, saat 02.45'te uçağa ait ses kayıt cihazı, saat 03.20'de ise kara kutu bulunmuştur. Bunların inceleme ve değerlendirme süreçleri ilgili kurumlarca başlamıştır." ifadelerini kullandı.

Libya Savunma Bakanlığı tarafından görevlendirilen, 5'i hayatını kaybedenlerin yakını 14 kişilik heyet ile Libya İçişleri Bakanlığından görevlendirilen 8 kişinin yer aldığı, toplam 22 kişilik Libya ekibinin Ankara'ya intikal ettiğini bildiren Yerlikaya, "Bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine, Libya halkına, Libya hükümetine, Libya Genelkurmay Başkanlığına, dost ve kardeş ülke Libya'ya başsağlığı diliyorum. Kazada hayatını kaybeden mürettebatın ailelerine de başsağlığı diliyorum." diye konuştu.

Bakan Yerlikaya, olayın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını ve soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini hatırlatarak, "Konunun aydınlatılması, açığa kavuşturulması bizim en önemli görevimiz. Devlet olarak da bunu yapmakta kararlıyız. En kısa zamanda bunun sebebinin ne olduğu ortaya çıkacak ve sizinle birlikte hem aziz milletimiz hem de tüm dünyayla bunu paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, yeni bilgiler geldikçe kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceklerini, Ankara'ya intikal eden Libya heyetinin de sürece dahil olarak incelemelere katılacağını söyledi.