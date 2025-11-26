Potada Aslan'dan 50 sayı fark! Galatasaray Çağdaş Faktoring - Sopron Basket: 104-54 | MAÇ SONUCU
FIBA Kadınlar EuroLeague’in altıncı ve son haftasında B Grubu’nda mücadele eden Galatasaray Çağdaş Faktoring, sahasında Macaristan temsilcisi Sopron Basket’i konuk etti. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı ekip rakibini 104-54 gibi farklı bir skorla mağlup ederek parkeden üstün ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Galatasaray Çağdaş Faktoring, grubundaki tüm karşılaşmalardan galibiyetle ayrılmış oldu. Sarı-kırmızılı ekip, B Grubu'nu namağlup lider tamamlayarak adını üst tura yazdırdı.
GALATASARAY'IN MAÇ KADROSU VE SKORLARI
Galatasaray Çağdaş Faktoring'de karşılaşmada süre alan oyuncuların skor katkıları şöyle oldu:
Smalls 9, Oblak 5, Ayşe Cora Yamaner 11, Juhasz 22, Elif Bayram 13, Williams 6, Sude Yılmaz 3, Sehernaz Çidal 3, Derin Erdoğan 3, Zeynep Gül 4, Johannes 8, Kuier 17
SOPRON BASKET'İN OYUNCU SKORLARI
Konuk ekip Sopron Basket'te ise skor dağılımı şu şekilde gerçekleşti:
Papp 9, Jevtovic 7, Friskovec 3, Wallack 3, Borondy 2, Laczko 8, Sinka-Palinkas 7, Sitku 15
PERİYOT SONUÇLARI
1. Periyot: 31-15
Devre: 58-28
3. Periyot: 82-39