Potada Aslan'dan 50 sayı fark! Galatasaray Çağdaş Faktoring - Sopron Basket: 104-54 | MAÇ SONUCU

Bu sonuçla birlikte Galatasaray Çağdaş Faktoring, grubundaki tüm karşılaşmalardan galibiyetle ayrılmış oldu. Sarı-kırmızılı ekip, B Grubu'nu namağlup lider tamamlayarak adını üst tura yazdırdı.

GALATASARAY'IN MAÇ KADROSU VE SKORLARI

Galatasaray Çağdaş Faktoring'de karşılaşmada süre alan oyuncuların skor katkıları şöyle oldu:

Smalls 9, Oblak 5, Ayşe Cora Yamaner 11, Juhasz 22, Elif Bayram 13, Williams 6, Sude Yılmaz 3, Sehernaz Çidal 3, Derin Erdoğan 3, Zeynep Gül 4, Johannes 8, Kuier 17

SOPRON BASKET'İN OYUNCU SKORLARI

Konuk ekip Sopron Basket'te ise skor dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

Papp 9, Jevtovic 7, Friskovec 3, Wallack 3, Borondy 2, Laczko 8, Sinka-Palinkas 7, Sitku 15

PERİYOT SONUÇLARI

1. Periyot: 31-15

Devre: 58-28

3. Periyot: 82-39