PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'den Rizespor maçındaki kararlara tepki!

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Çaykur Rizespor’a konuk olan Fenerbahçe, maçın ilk bölümünde hakem kararlarına yönelik sert itirazlarda bulundu. Sarı-lacivertli ekip, özellikle ilk iki gol öncesindeki pozisyonlarda düdük bekledi.

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'den Rizespor maçındaki kararlara tepki!

Mücadelenin 6. dakikasında Fred'in topu kaptırdığı anda Muhamed Buljubasic'in kendisine dirsekle müdahale ettiğini savunan Brezilyalı futbolcu, faul beklentisiyle hakeme itiraz etti. Ancak hakem Çağdaş Altay, pozisyonu devam ettirdi ve çalınmayan faulün ardından gelişen atakta ev sahibi ekip ağları havalandırdı. Altay, santra noktasını işaret ederek kararında ısrarcı olduğunu gösterdi.

RİZESPOR'UN İKİNCİ GOLÜNDE DE TARTIŞMA

Karadeniz ekibinin 2-0'a taşıdığı gol öncesinde de Fenerbahçe cephesi tepkiliydi. Fred'in ceza sahası çizgisi üzerinde topa elle müdahale ettiğini belirleyen Çağdaş Altay, serbest vuruş kararı verdi. Qazim Laçi'nin kullandığı bu vuruşta top ağlarla buluştu ve fark ikiye çıktı.

TARAFTARDAN YOĞUN TEPKİ

İki gol öncesindeki kararları tartışmalı bulan Fenerbahçeli taraftarlar, karşılaşma sırasında ve sonrasında sosyal medyada hakem Çağdaş Altay'a büyük tepki gösterdi. Sarı-lacivertli futbolseverler, özellikle ilk gol öncesindeki pozisyonun yeniden değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Fenerbahçeye forvetin kralı! Transferde kritik tarihFenerbahçeye forvetin kralı! Transferde kritik tarih
Fenerbahçe'ye forvetin kralı! Transferde kritik tarih

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan "Barış için her şeyi seferber ettik" diyerek duyurdu: "Putin'le görüşeceğim" | Özgür Filistin yoksa küresel barış yok!
Başkan Erdoğan'dan G20 Zirvesi'nde peş peşe kritik temaslar! Macron ve Meloni ile gündem Gazze... Sonuç bildirisi kabul edildi
Rizespor - Fenerbahçe | CANLI
Kurultay öncesi mesajı verdi! Kılıçdaroğlu ile en son görüşen isim TAKVİM'e konuştu: "İddianameyi gördü yolsuzluğa inandı"
Kartal'da yine hüsran! Beşiktaş - Samsunspor: 1-1 | MAÇ SONUCUI
Borsada büyük vurgun: 73 milyonluk tuzak deşifre edildi
Diyarbakır’da zehir tacirlerine ağır darbe: 555 kilo uyuşturucu ele geçirildi
KIZILELMA F-16'ya İsrail Türkiye'ye kilitlendi! "Oyunun kurallarını değiştiren an"
Eko"sistem" hala canlı! İBB'yi Silivri'deki gizli komuta masası yönetiyor: Özgür Özel her perşembe İmamoğlu'ndan talimat alıyor
İsrail’den kirli provokasyon: Kıbrıs’ı Askeri üsse çevirmeyi hedefliyor
Terörsüz Türkiye tereddütsüz süreç! İmralı'ya gidecek vekillerin çantasında YPG var: Öcalan'dan yeni çağrı gelir mi?
Böcek ailesi faciasında temizlikçi otel odasındaki gördüklerini anlattı: Zehir geçmişten çıktı!
Ekosistemin rüşvet ağı deşifre oldu! 232 milyon TL ve 10 araç skandalı ortaya çıktı
Haftaya üşüyoruz: Sıcaklıklar 8 derece düşüyor! Meteoroloji sağanak uyarılı son haritayı paylaştı
Meksika'da ABD işgali alarmı! Sahile asılan tabela kriz yarattı
Fenerbahçe'ye forvetin kralı! Transferde kritik tarih
Erken emeklilikte borçlanma farkı belli oldu!
İBB yolsuzluk soruşturmasında tanık avukattan sarsıcı itiraflar! Seçilmiş avukatlara binlerce dolar: “Ağzı sıkı olsun”
Galatasaray'ın Gençlerbirliği zaferine rağmen eleştiri yağmuru! "Akıl tutulması"
CHP'li Mansur Yavaş masal anlatmaya devam ediyor: Şimdi sıra bedava ulaşım yalanında!