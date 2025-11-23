Fenerbahçe'den Rizespor maçındaki kararlara tepki!

Mücadelenin 6. dakikasında Fred'in topu kaptırdığı anda Muhamed Buljubasic'in kendisine dirsekle müdahale ettiğini savunan Brezilyalı futbolcu, faul beklentisiyle hakeme itiraz etti. Ancak hakem Çağdaş Altay, pozisyonu devam ettirdi ve çalınmayan faulün ardından gelişen atakta ev sahibi ekip ağları havalandırdı. Altay, santra noktasını işaret ederek kararında ısrarcı olduğunu gösterdi.

RİZESPOR'UN İKİNCİ GOLÜNDE DE TARTIŞMA

Karadeniz ekibinin 2-0'a taşıdığı gol öncesinde de Fenerbahçe cephesi tepkiliydi. Fred'in ceza sahası çizgisi üzerinde topa elle müdahale ettiğini belirleyen Çağdaş Altay, serbest vuruş kararı verdi. Qazim Laçi'nin kullandığı bu vuruşta top ağlarla buluştu ve fark ikiye çıktı.

TARAFTARDAN YOĞUN TEPKİ

İki gol öncesindeki kararları tartışmalı bulan Fenerbahçeli taraftarlar, karşılaşma sırasında ve sonrasında sosyal medyada hakem Çağdaş Altay'a büyük tepki gösterdi. Sarı-lacivertli futbolseverler, özellikle ilk gol öncesindeki pozisyonun yeniden değerlendirilmesi gerektiğini savundu.