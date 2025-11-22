La Liga'da büyük karşılaşma: Barcelona - Athletic Bilbao maçı ne zaman, hangi kanalda?

İspanya La Liga'da 13. haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri Barcelona ile Athletic Bilbao arasında oynanacak. Zirve yarışında kayıp yaşamak istemeyen Hansi Flick ve ekibi, liderliği yakalamak için Real Madrid'in puan bırakmasını umut ediyor. Milli araya Elche ve Celta Vigo galibiyetleriyle giren Barcelona, taraftarı önünde bu çıkışını sürdürerek seriyi üç maça çıkarmayı hedefliyor.