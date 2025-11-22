Galatasaray-Gençlerbirliği maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray-Gençlerbirliği maçı şifresiz mi?
Süper Lig’in 13. haftasında lider Galatasaray, kendi sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar, “Galatasaray-Gençlerbirliği maçı saat kaçta başlıyor?” sorusuna yanıt aranıyor. Peki Galatasaray-Gençlerbirliği maçı hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgisi…
Milli araya, Kocaelispor deplasmanında alınan 1-0'lık yenilgiyle giren ve sezonun ilk mağlubiyetini yaşayan Sarı-Kırmızılılar, taraftarı önünde oynayacakları bu maçla yeniden çıkış yakalamayı hedefliyor. Peki Galatasaray-Gençlerbirliği maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray-Gençlerbirliği maçı şifresiz mi?
G ALATASARAY –GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray ile Gençlerbirliği arasında oynanacak karşılaşma 22 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde gerçekleşecek mücadele, beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.
GALATASARAY–GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI BİLET FİYATLARI
Galatasaray–Gençlerbirliği müsabakasının biletleri satışa çıkarıldı. Premium biletler 27.500 TL, Delux biletler 25.000 TL, Lux biletler 22.500 TL, Classic biletler ise 20.000 TL olarak açıklandı. Ayrıca Kategori 1 biletleri 15.000 TL, Kategori 2 biletleri 13.500 TL, Kategori 3 biletleri 12.500 TL, en uygun bilet fiyatı ise 1.500 TL olarak belirlendi.
