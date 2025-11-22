Galatasaray'ın derbi öncesi şok! Yıldız futbolcu sakatlandı
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Mücadelenin 14. dakikasında sakatlanan Mario Lemina, oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Hafta içinde Şampiyonlar Ligi ve 1 Aralık'ta derbi maçı oynayacak olan Galatasaray'da Gençlerbirliği mücadelesinde üzücü bir olay yaşandı.
Karşılaşmanın 14. dakikasında sakatlanan Mario Lemina oyundan çıktı.
Gabonlu futbolcunun yerine Yusuf Demir görev yaptı.