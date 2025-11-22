PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray'ın derbi öncesi şok! Yıldız futbolcu sakatlandı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Mücadelenin 14. dakikasında sakatlanan Mario Lemina, oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Giriş Tarihi:
Galatasaray'ın derbi öncesi şok! Yıldız futbolcu sakatlandı

Hafta içinde Şampiyonlar Ligi ve 1 Aralık'ta derbi maçı oynayacak olan Galatasaray'da Gençlerbirliği mücadelesinde üzücü bir olay yaşandı.

Karşılaşmanın 14. dakikasında sakatlanan Mario Lemina oyundan çıktı.

Gabonlu futbolcunun yerine Yusuf Demir görev yaptı.

Galatasarayın sağ bekte ilk tercihi Boey!Galatasarayın sağ bekte ilk tercihi Boey!
Galatasaray'ın sağ bekte ilk tercihi Boey!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Zirvesi 2. Oturumunda konuştu
Kılıçdaroğlu’ndan CHP'ye ağır eleştiri: “Hesap vermekten kaçmayın”
İDEFİX
Galatasaray - Gençlerbirliği | CANLI
Başkan Erdoğan G20 Zirvesi'nde! Liderlerle aile fotoğrafı: Peş peşe kritik temaslar
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni: Konu konser vurgunu!
Trump’ın elçisinden Ukrayna’ya ültimatom! Kiev’den cevap geldi
Başkan Erdoğan'dan G20'ye "adil olun" çağrısı! Küresel ticarette değişiklik şart
CHP'de İmralı krizi: "Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin” diyerek istifa etti
Fenerbahçe'den golcü operasyonu! Transferde bomba patlayacak
Kompresör dehşeti can aldı! Ölen çocuğun ailesi sessizliğini bozdu
Trump baskısına rağmen G2'de bildiri kabul edildi! Kamera krizi: Açık olduğunu fark edince...
Fenerbahçe kritik virajda! Rizespor maçının 11'inde sürpriz tercih
CHP'li İBB'nin ilk icraatı veri hırsızlığı oldu: "İstanbul Senin" değil!
Beşiktaş'ın Samsunspor maçı 11'i netleşti! Sergen Yalçın'dan orta saha kararı
Yine tarihin yanlış tarafı: CHP Terörsüz Türkiye sürecini zehirliyor!
Soros Avrupa'dan kovuluyor! Macaristan fitili ateşledi Bulgaristan soruşturma başlattı | Romanya'dan suikast iddiası
Emekliye tarihin en kapsamlı desteği: 3 bakanlık devrede!
Esnaf kredilerinde yeni dönem! Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarih vererek duyurdu
Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir’in müthiş değişimi gündemde: Son hali olay oldu!