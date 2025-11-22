Galatasaray'ın derbi öncesi şok! Yıldız futbolcu sakatlandı

Hafta içinde Şampiyonlar Ligi ve 1 Aralık'ta derbi maçı oynayacak olan Galatasaray'da Gençlerbirliği mücadelesinde üzücü bir olay yaşandı.

Karşılaşmanın 14. dakikasında sakatlanan Mario Lemina oyundan çıktı.

Gabonlu futbolcunun yerine Yusuf Demir görev yaptı.