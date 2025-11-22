Galatasaray'ın sağ bekte ilk tercihi Boey!





Galatasaray'ın sağ beke takviye yapmasındaki düşüncesi hem rotasyonu güçlendirmek hem de Wilfried Singo'nun olası bir İngiltere'ye transferinde sıkıntı yaşamamak.



Öte yandan Galatasaray'ın Sacha Boey transferinde satın alma opsiyonu kiralama teklifi yapabileceği kaydedildi.