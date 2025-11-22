PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray'ın sağ bekte ilk tercihi Boey!

Ocak ayında savunmaya takviye yapmak isteyen Galatasaray, Sacha Boey için yeniden düğmeye basacak.

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da sağ bek konusunda Sacha Boey ismi ilk sırada geliyor.

Ocak ayında savunma hattına takviye yapmayı düşünen sarı-kırmızılılar, 25 yaşındaki Fransız futbolcuyu geri getirmeyi amaçlıyor.

Teknik Direktör Okan Buruk'un da beğendiği Boey konusunda ocak ayında Bayern Münih ile resmi temasların kurulması hedefleniyor.



Galatasaray'ın sağ beke takviye yapmasındaki düşüncesi hem rotasyonu güçlendirmek hem de Wilfried Singo'nun olası bir İngiltere'ye transferinde sıkıntı yaşamamak.

Öte yandan Galatasaray'ın Sacha Boey transferinde satın alma opsiyonu kiralama teklifi yapabileceği kaydedildi.

