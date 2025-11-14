PODCAST CANLI YAYIN

Türkiye'den 6. İslami Dayanışma Oyunları’nda 5 madalya daha

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları’nda Türkiye, organizasyonun 11. gününü 4’ü altın, 1’i gümüş toplam 5 madalya ile tamamladı.

Günün müsabakalarında milli sporcular duatlon ve muaythai branşlarında ter döktü. Türkiye, duatlonda 1 altın, muaythai karşılaşmalarında ise 3 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak günü toplam 5 madalya ile kapattı.

TÜRKİYE ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUYOR

Türkiye, oyunlarda ülkeler bazında madalya sıralamasındaki birinciliğini sürdürdü. Ay-yıldızlı kafile toplam 103 madalya (58 altın, 27 gümüş, 18 bronz) ile zirvede yer alıyor.

Sıralamada Türkiye'yi, 49 madalya (15 altın, 18 gümüş, 16 bronz) ile Özbekistan ve 36 madalya (11 altın, 12 gümüş, 13 bronz) ile Kazakistan takip ediyor.

