Trabzonspor-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor- Alanyaspor maçı muhtemel 11'ler...

Trendyol Süper Lig 12. haftasında Trabzonspor, sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk ediyor. Son haftalardaki yükselişini sürdürmek isteyen Karadeniz ekibi, güçlü rakibine karşı taraftar desteğiyle üç puanı hedefliyor. İşte yayın bilgileri ve Trabzonspor- Alanyaspor maçı muhtemel 11'ler...
Trabzonspor - Alanyaspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?
Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak Trabzonspor - Alanyaspor karşılaşması, 8 Kasım Cumartesi günü Papara Park'ta oynanacak. Karşılaşmanın düdüğü saat 17.00'de çalacak.
Trabzonspor - Alanyaspor Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Futbolseverler tarafından merakla beklenen mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyicisiyle buluşacak. Karşılaşma aynı zamanda platformun dijital uygulaması üzerinden de izlenebilecek.