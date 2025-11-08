Trabzonspor-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor- Alanyaspor maçı muhtemel 11'ler...

Trendyol Süper Lig 12. haftasında Trabzonspor, sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk ediyor. Son haftalardaki yükselişini sürdürmek isteyen Karadeniz ekibi, güçlü rakibine karşı taraftar desteğiyle üç puanı hedefliyor. İşte yayın bilgileri ve Trabzonspor- Alanyaspor maçı muhtemel 11'ler...