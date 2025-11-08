PODCAST CANLI YAYIN

Trabzonspor-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor- Alanyaspor maçı muhtemel 11'ler...

Trendyol Süper Lig 12. haftasında Trabzonspor, sahasında Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak. Son haftalardaki yükselişini sürdürmek isteyen Karadeniz ekibi, güçlü rakibine karşı taraftar desteğiyle üç puanı hedefliyor. Peki Trabzonspor-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yayın bilgileri ve Trabzonspor- Alanyaspor maçı muhtemel 11'ler...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Trabzonspor-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor- Alanyaspor maçı muhtemel 11'ler...

Trendyol Süper Lig 12. haftasında Trabzonspor, sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk ediyor. Son haftalardaki yükselişini sürdürmek isteyen Karadeniz ekibi, güçlü rakibine karşı taraftar desteğiyle üç puanı hedefliyor. İşte yayın bilgileri ve Trabzonspor- Alanyaspor maçı muhtemel 11'ler...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Trabzonspor - Alanyaspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak Trabzonspor - Alanyaspor karşılaşması, 8 Kasım Cumartesi günü Papara Park'ta oynanacak. Karşılaşmanın düdüğü saat 17.00'de çalacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Trabzonspor - Alanyaspor Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Futbolseverler tarafından merakla beklenen mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyicisiyle buluşacak. Karşılaşma aynı zamanda platformun dijital uygulaması üzerinden de izlenebilecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Trabzonspor-Alanyaspor muhtemel 11'ler

Trabzonspor: Onana, Pina, Okay, Baniya, Mustafa, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Olaigbe, Augusto, Onuachu.

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Ruan, Makouta, Maestro, Yusuf, Hagi, İbrahim, Ogundu.

⚽⚽CANLI SKOR TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Trabzonspor zirvede kalmak için Alanyaspor karşısında sahaya çıkıyorTrabzonspor zirvede kalmak için Alanyaspor karşısında sahaya çıkıyor
Trabzonspor zirvede kalmak için Alanyaspor karşısında sahaya çıkıyor
Ümit Milli Takımın kadrosu duyurulduÜmit Milli Takımın kadrosu duyuruldu
Ümit Milli Takım'ın kadrosu duyuruldu

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI | Kocaeli'den acı haber! Parfüm deposunda patlama ve yangın: Ölü ve yaralılar var
Dijital casus ordusu! Ajan Hüseyin Gün'ün yazışmalarından trol ağı çıktı... Yabancı İstihbarat talimat verdi Ekrem İmamoğlu ve ekibi uyguladı
Başkan Erdoğan Bakü'ye gidiyor... İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Sayın Şahbaz Şerif ile görüşecek
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Takvim'e açıkladı: Ya biz kazanacağız ya emperyalizm!
Emeklinin ocak zammı için yeni ipucu! Taban aylık ne olacak, kim ne kadar alacak?
ABD’yi karıştıran rapor! İsrail’in savaş suçları kanıtlandı: Biden yönetimi silah desteğini durdurmadı
36 il alarm listesinde: Çok şiddetli yağacak! Meteoroloji saat verdi! O bölgelerde sis aniden bastırabilir
Öğrencilere ve ailelere uzmanlardan tatil ödevi: Dijital detoks yapın
Elektrik ve gaz faturalarının yarısı devletten! | Bakanı Alparslan Bayraktar açıkladı: NTE'de endüstriyel tesis geliyor
CHP'de skandal biter mi? Marmaris Belediyesi'nin meclis toplantı salonu kaçak çıktı
Başkan Erdoğan istedi Trump yaptı: ABD Suriye yaptırımlarını kaldırdı
CHP'li Ankara’daki Konser vurgunu Sayıştay raporuna yansıdı: 5’i Tutuklu 14 sanık yargılanıyor
Bakan Bayraktar’tan CHP’ye kapak: “Tüpe gerek yok, çünkü doğalgaz kullanıyorlar”
Sergen Yalçın 11'ini belirledi! Antalyaspor maçında forma o yıldızların
Netanyahu için ‘soykırım’ ve ‘insanlığa karşı suçlar’dan yakalama kararı
İmamoğlu’nun kasası” sözleri Belediye Meclisi’ni karıştırdı: Ertan Yıldız tartışması büyüdü
Yılmaz Özdil’den Özgür Özel’e sert çıkış: “Bir düşünüyor, beş konuşuyor”
Dokunulmazlık dosyaları TBMM'de: Özgür Özel'in 7 dosyası var!
Trabzonspor'un Alanyaspor maçı ilk 11'i netleşti! Kritik stoper kararı
Adeta saray gibi! Sibel Can’ın muhteşem villası görenleri büyüledi