Ümit Milli Takım'ın kadrosu duyuruldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)'nin açıklamasına göre milliler, 14 Kasım Cuma günü Ukrayna ile İstanbul'da, 18 Kasım Salı günü ise Druskininkai şehrinde Litvanya ile karşılaşacak.

Aday kadroya davet edilen oyuncular, 10 Kasım Pazartesi günü saat 15.00'te Crowne Plaza Oryapark Hotel'de toplanacak.

MİLLİLERİN MAÇ PROGRAMI

Teknik direktör Egemen Korkmaz yönetimindeki ay-yıldızlılar, Ukrayna ile Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Ümit Milli Takım, Litvanya ile ise Druskininkai kentindeki LSC Druskininkai Stadı'nda mücadele edecek. Bu karşılaşmanın başlama vuruşu TSİ 19.00'da yapılacak.

GRUPTAKİ DURUM

Ay-yıldızlılar, 2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda oynadığı 3 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik alarak 5 puanla ilk sırada yer alıyor.

ADAY KADRO

Kaleciler: Mehmet Erdoğan (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Deniz Ertaş (TÜMOSAN Konyaspor), Deniz Dilmen (Atko Grup Pendikspor)

Defans: Furkan Demir (Rapid Wien), Ayberk Karapo (Manisa FK), Yasin Özcan (Anderlecht), Berkay Yılmaz (Nürnberg), Yusuf Akçiçek (Al-Hilal), Hamza Güreler (RAMS Başakşehir), Mertcan Ayhan (Schalke 04), Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe)

Orta saha: İsak Vural (Pisa), Barış Kalaycı (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Demir Ege Tıknaz (Beşiktaş), Eyüp Aydın (Samsunspor), Emirhan İlkhan (Torino), İzzet Çelik (Corendon Alanyaspor), Cihan Çanak (Trabzonspor), Emre Demir (Sakaryaspor), Başar Önal (NEC Nijmegen)

Forvet: Semih Kılıçsoy (Cagliari), Ali Habeşoğlu (Bodrum FK), Mustafa Erhan Hekimoğlu (Beşiktaş)