Aral Şimşir kimdir, nereli, kaç yaşında? Aral Şimşir hangi takımlarda oynadı?

A Milli Futbol Takımı'nın Bulgaristan ve İspanya ile oynayacağı maçların aday kadrosunda Aral Şimşir dikkat çekti. Teknik direktör Vincenzo Montella, Danimarka'nın Midtjylland takımında forma giyen Şimşir'i ilk kez aday kadroya aldı. Gelişmelerin ardından genç futbolcunun biyografisi merak konusu oldu.
ARAL ŞİMŞİR KİMDİR
2002 yılında Danimarkan'nın Köge kentinde doğan Aral Şimşir, HB Köge ve Midtjylland altyapılarında başladı. 2021 yılında Midtjylland A takımına yükselen Aral, Norveç'in Jerv ve Lillestrom takımlarında kiralık olarak forma giydi.
1.75 metre boyundaki sol kanat hücumcusu 2023 yılında geri döndüğü Midtjylland'da toplam 117 maça çıktı ve 19 gol, 29 asistlik performans sergiledi. 2025-26 sezonunda etkili oyununu istatistiklerine de yansıtan Aral 25 maçta 5 gol atarken, 10 da asist yaptı.
Danimarka Milli Takımı'nın U16, U17, U18 ve U19 yaş gruplarında forma giyen Aral Şimşir, Haziran 2022'da Türk Milli Takımı'nı tercih etti ve 7 kez Ümit Milli oldu. Aral'ın geçtiğimiz ocak ayında sözleşme yenilediği Midtjylland ile 30 Haziran 2029'a kadar mukavelesi bulunuyor.