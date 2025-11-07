PODCAST CANLI YAYIN

Aral Şimşir kimdir, nereli, kaç yaşında? Aral Şimşir hangi takımlarda oynadı?

Danimarka'nın FC Midtjylland takımında forma giyen Aral Şimşir, ilk kez A Milli Takım'a davet edildi. Gelişmelerin ardından genç futbolcu hakkındaki detaylar merak konusu oldu. Peki Aral Şimşir kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Aral Şimşir hangi takımlarda oynadı? İşte A Milli Takım'ın sürpriz ismi Aral Şimşir'in biyografisi ve oynadığı takımlar...

Giriş Tarihi:
Aral Şimşir kimdir, nereli, kaç yaşında? Aral Şimşir hangi takımlarda oynadı?

A Milli Futbol Takımı'nın Bulgaristan ve İspanya ile oynayacağı maçların aday kadrosunda Aral Şimşir dikkat çekti. Teknik direktör Vincenzo Montella, Danimarka'nın Midtjylland takımında forma giyen Şimşir'i ilk kez aday kadroya aldı. Gelişmelerin ardından genç futbolcunun biyografisi merak konusu oldu.

(sosyal medya)(sosyal medya)(sosyal medya)

ARAL ŞİMŞİR KİMDİR

2002 yılında Danimarkan'nın Köge kentinde doğan Aral Şimşir, HB Köge ve Midtjylland altyapılarında başladı. 2021 yılında Midtjylland A takımına yükselen Aral, Norveç'in Jerv ve Lillestrom takımlarında kiralık olarak forma giydi.

1.75 metre boyundaki sol kanat hücumcusu 2023 yılında geri döndüğü Midtjylland'da toplam 117 maça çıktı ve 19 gol, 29 asistlik performans sergiledi. 2025-26 sezonunda etkili oyununu istatistiklerine de yansıtan Aral 25 maçta 5 gol atarken, 10 da asist yaptı.

Rakip Bulgaristan ve İspanya! Milli Takımın aday kadrosu belli oldu... İrfan Can Kahveci ve Aral Şimşir sürpriziRakip Bulgaristan ve İspanya! Milli Takımın aday kadrosu belli oldu... İrfan Can Kahveci ve Aral Şimşir sürpriziRakip Bulgaristan ve İspanya! Milli Takımın aday kadrosu belli oldu... İrfan Can Kahveci ve Aral Şimşir sürprizi
Rakip Bulgaristan ve İspanya! Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu... İrfan Can Kahveci ve Aral Şimşir sürprizi

(sosyal medya)(sosyal medya)(sosyal medya)

Danimarka Milli Takımı'nın U16, U17, U18 ve U19 yaş gruplarında forma giyen Aral Şimşir, Haziran 2022'da Türk Milli Takımı'nı tercih etti ve 7 kez Ümit Milli oldu. Aral'ın geçtiğimiz ocak ayında sözleşme yenilediği Midtjylland ile 30 Haziran 2029'a kadar mukavelesi bulunuyor.

Ajax’ı darmadağın eden Galatasaray Avrupa’da eski günlerine geri döndü: İşte Cimbom’un ayak sesleriAjax’ı darmadağın eden Galatasaray Avrupa’da eski günlerine geri döndü: İşte Cimbom’un ayak sesleriAjax’ı darmadağın eden Galatasaray Avrupa’da eski günlerine geri döndü: İşte Cimbom’un ayak sesleri
Ajax’ı darmadağın eden Galatasaray Avrupa’da eski günlerine geri döndü: İşte Cimbom’un ayak sesleri

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Futbolda bahis soruşturması: 21 şüpheliden 19'u gözaltına alındı!
Başkan Erdoğan Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile görüştü: Doğu Akdeniz'de dayanışma sürecek
Borsa İstanbul
Putin Lavrov’un kalemini mi kırdı? Haftalardır ortada yok: Rubio’yu kızdırdı iddiası
Emekli zammı için yeni ipucu! Merkez’in tahminine göre kim, ne alacak? TAKVİM Ocak maaşlarını hesapladı
Rakip Bulgaristan ve İspanya! Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu... İrfan Can Kahveci ve Aral Şimşir sürprizi
İdefix
Oğluyla beraber sırra kadem bastı... Huriye Helvacı'nın eşi Bayram Helvacı son sinyalin geldiği köyle ilgili konuştu
Hasan İmamoğlu'nun vurgunu MASAK raporunda! İş adamları ifşa etti: 4 daireyi rüşvetle üzerine geçirdi
ABD'de hava trafiği felç! Yüzlerce uçuş iptal edildi: Eşi benzeri görülmemiş kesinti
"Sığınak" dönemi başlıyor! Şartlar açıklandı: Zorunlu olacak
Türk Telekom
Memur ve memur emeklisinin zammı ne olacak? Merkez'in tahminine göre meslek meslek maaş hesabı TAKVİM'de
Yılın son enflasyon raporu... Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yeni tahmini açıkladı
Fenerbahçe'den tarihe geçecek dev transfer! Rekor ve iki imza yolda
Trump’ın lansmanı karıştı yönetici bayıldı! Mehmet Öz sahneye fırladı
Türk Telekom geleceğin şehirlerini 5G ile inşa edecek
Fenerbahçe'nin Viktoria Plzen maçı sonrası o isme ağır sözler! "Rezil"
İşte Cemil Çiçek'in "yapının içindeydim" dediği etkin pişmanlık itirafları! FETÖ ona kod adı bile verdi: Örgütte de Bylock'ta da ismi "Ulvi"
Adeta saray gibi! Sibel Can’ın muhteşem villası görenleri büyüledi