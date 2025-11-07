Aral Şimşir kimdir, nereli, kaç yaşında? Aral Şimşir hangi takımlarda oynadı?

(sosyal medya)(sosyal medya)

ARAL ŞİMŞİR KİMDİR

2002 yılında Danimarkan'nın Köge kentinde doğan Aral Şimşir, HB Köge ve Midtjylland altyapılarında başladı. 2021 yılında Midtjylland A takımına yükselen Aral, Norveç'in Jerv ve Lillestrom takımlarında kiralık olarak forma giydi.

1.75 metre boyundaki sol kanat hücumcusu 2023 yılında geri döndüğü Midtjylland'da toplam 117 maça çıktı ve 19 gol, 29 asistlik performans sergiledi. 2025-26 sezonunda etkili oyununu istatistiklerine de yansıtan Aral 25 maçta 5 gol atarken, 10 da asist yaptı.