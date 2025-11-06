36 takımlı ligde lider | Samsunspor, Konferans Ligi'nde 3'te 3 yaptı

UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Samsunspor, sahasında Hamrun Spartans'ı ağırladı.
Mücadeleye etkili başlayan Samsunspor, 18. dakikada Carlo Holse'nin şık golüyle 1-0 öne geçti. Danimarkalı futbolcu, Konferans Ligi'ndeki 3. maçında 2. golünü kaydetmiş oldu.
Oyun üstünlüğünü elinde tutan beyaz-kırmızılı ekip, devreyi de bu skorla kapattı.
İKİNCİ YARI DA BASKI SÜRDÜ
Mücadelenin ikinci yarısında da baskını sürdüren Samsunspor, 58. dakikada Emre Kılıç'ın fileleri havalandırmasıyla farkı 2'ye çıkardı.
77. dakikada atağa iyi çıkan Karadeniz ekibi, Mouandilmadji'nin golüyle durumu 3-0'a getirdi.