Galatasaray derbisinde sakatlanarak oyundan çıkan kaptan Stefan Savic'in son durumu belli oldu. Deneyimli stoperde kısmi bir yaralanma tespit edildi ancak sakatlığının ciddi olmadığı öğrenildi.

35 yaşındaki futbolcunun bu hafta dinlendirilmesi ve Alanyaspor karşılaşmasında forma giymesi beklenmiyor. Savic'in, milli aranın ardından takıma yeniden katılması planlanıyor.



MAÇTA YAŞANAN SAKATLIK

Galatasaray derbisinin 50. dakikasında yaşadığı ağrı nedeniyle oyundan çıkan Savic'in yapılan kontrollerinde kas-tendon bölgesinde zorlanma tespit edildi. Sağlık ekibi, oyuncuyu riske atmamak adına dinlendirme kararı aldı.

TAKIM AÇISINDAN ETKİLERİ

Savic'in yokluğunda Trabzonspor savunmasında değişikliğe gidilecek. Galatasaray maçında Savic'in yerine Baniya oyuna girmiş ve beğeni toplamıştı. Alanyaspor maçında Baniya'nın tekrar formasına dönmesi bekleniyor.