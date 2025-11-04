PODCAST CANLI YAYIN

Savic'in son durumu belli oldu!

Trabzonspor kaptanı Stefan Savic, derbide yaşadığı sakatlık nedeniyle Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek.

Giriş Tarihi:
Savic'in son durumu belli oldu!

Galatasaray derbisinde sakatlanarak oyundan çıkan kaptan Stefan Savic'in son durumu belli oldu. Deneyimli stoperde kısmi bir yaralanma tespit edildi ancak sakatlığının ciddi olmadığı öğrenildi.

35 yaşındaki futbolcunun bu hafta dinlendirilmesi ve Alanyaspor karşılaşmasında forma giymesi beklenmiyor. Savic'in, milli aranın ardından takıma yeniden katılması planlanıyor.

MAÇTA YAŞANAN SAKATLIK

Galatasaray derbisinin 50. dakikasında yaşadığı ağrı nedeniyle oyundan çıkan Savic'in yapılan kontrollerinde kas-tendon bölgesinde zorlanma tespit edildi. Sağlık ekibi, oyuncuyu riske atmamak adına dinlendirme kararı aldı.

TAKIM AÇISINDAN ETKİLERİ

Savic'in yokluğunda Trabzonspor savunmasında değişikliğe gidilecek. Galatasaray maçında Savic'in yerine Baniya oyuna girmiş ve beğeni toplamıştı. Alanyaspor maçında Baniya'nın tekrar formasına dönmesi bekleniyor.

Trabzonspor tarih yazıyor! Tekke ile savunma duvarıTrabzonspor tarih yazıyor! Tekke ile savunma duvarı
Trabzonspor tarih yazıyor! Tekke ile savunma duvarı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı: Komisyonun İmralıya gitmesi süreci güçlendirir | Cumhur İttifakı tam gaz devam!
CHP'li İBB veri skandalında rapor ortaya çıktı: İstanbul'un anahtarını Hintlilere verdiler
Borsa İstanbul
MHP lideri Devlet Bahçeli'den "Selahattin Demirtaş" çıkışı: Tahliyesi hayırlara vesile olur
İstanbul'un kabine İBB eziyeti! Yıkılan otopark yapılmadı Mercan esnafı isyan etti
Ekrem İmamoğlu şüpheli Kemal Kılıçdaroğlu mağdur... CHP'nin şaibeli kurultaya ilişkin ceza davası ertelendi
D&R
Emekliye 4 aylık enflasyon zammı: Yeni oran TÜİK'ten geldi! SSK BAĞKUR'luya refah payıyla 19 bin TL kök maaş masada
DEM Parti 9. kez Öcalan'a gitti: Yazılı açıklama geldi | TAKVİM'den "İmralı" kronolojisi
Şener Üşümezsoy A Haber'de açıkladı: O bölgede de 6'lık deprem olabilir | Son depremlerin İstanbul ile ilgisi ne? Asıl risk hangi fayda?
Harper’s Bazaar Women Of The Year 2025 Ödülleri sahiplerini buldu! İşte yılın güçlü kadınları...
Meteoroloji'den İstanbul dahil 6 ile sağanak alarmı! Fırtına, pus, şimşek... Kuvvetli geliyor! Hava 4 derece soğuyacak
Memura emekliye 4 aylık enflasyon farkı: En düşük maaş için yeni oran geldi! Polis, kaymakam meslek meslek zam tablosu
Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Kazanan 86 milyon olacak
Reha Muhtar'ın ilk vukuatı değil! THY'nin Bodrum seferinde rezalet çıkardı
Şok derbi yenilgisi sonrasında Sergen Yalçın'ın Başkan Adalı'ya sözlerini Takvim açıklıyor: O kadar söyledim dinletemedim
Galatasaray iç sahada yenilmezliğini 24 maça çıkardı! Avrupa’da zirvede
Fransa’dan dikkat çeken rapor: Türkiye savunma sanayiinde zirveye koşuyor
Özlem Vural Gürzel’den CHP’lilere sert yanıt: “Kamu parasını yedirmediğim için bana düşman oldunuz”
Ölüler Çetesi çökertildi: 100 milyon liralık vurgun tapuda son buldu