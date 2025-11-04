Trabzonspor tarih yazıyor! Tekke ile savunma duvarı

Trabzonspor kulübün efsanevi ismi Fatih Tekke'nin teknik direktörlüğünde, tarihi şampiyonluk sezonunun ardından en iyi sezon başlangıçlarından birine imza attı. Fatih Tekke yönetimindeki Fırtına, ilk 11 haftada 7 galibiyet, 3 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyet alarak hanesine 24 puan yazdırdı.

Şampiyonluk sezonunda da namağlup bir başlangıçla 8 galibiyet 3 beraberlik elde edilmişti. Bu sezon Trabzonspor, şampiyonluk sezonuna göre daha az gol attı, ancak daha da az gol yedi. 2021-2022 sezonunun 11. haftasında 22 gol atan takımın aksine, bu sezon fileleri 17 kez havalandırıldı. Bu 5 gollük düşüşe karşın, Tekke'nin en büyük başarısı savunma disiplininde geldi. Şampiyonluk sezonunda kalesinde 11 haftada, 10 gol gören bordo-mavililer, bu sezon aynı periyotta sadece 7 gol yedi.



ARSENIY BATAGOV ADA'NIN RADARINDA



Trabzonspor'un Ukraynalı stoperi Arseniy Batagov, bu sezon sergilediği performansla İngiliz takımlarının radarına girdi. 23 yaşındaki futbolcuyu Crystal Palace ve Brentford'un yakından takip ettiği öğrenildi. Ancak devre arasına kadar zirve yarışının içerisinde olma planları yapan Trabzonspor'un bu nedenle oyuncunun olası devre arası ayrılık ihtimaline sıcak bakmadığı da gelen haberler arasında. Bu sezon ligde 11 maçta da forma giyen Batagov'un kontratı 2028 yılında sona erecek.