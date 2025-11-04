PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Trabzonspor tarih yazıyor! Tekke ile savunma duvarı

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ilk 11 haftada başarılı bir performans çizdi. Tecrübeli hoca özellikle savunmayı toparlarken takımı 11 maçta sadece 7 gol yedi.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Kasım 2025
Trabzonspor tarih yazıyor! Tekke ile savunma duvarı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Trabzonspor kulübün efsanevi ismi Fatih Tekke'nin teknik direktörlüğünde, tarihi şampiyonluk sezonunun ardından en iyi sezon başlangıçlarından birine imza attı. Fatih Tekke yönetimindeki Fırtına, ilk 11 haftada 7 galibiyet, 3 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyet alarak hanesine 24 puan yazdırdı.

Şampiyonluk sezonunda da namağlup bir başlangıçla 8 galibiyet 3 beraberlik elde edilmişti. Bu sezon Trabzonspor, şampiyonluk sezonuna göre daha az gol attı, ancak daha da az gol yedi. 2021-2022 sezonunun 11. haftasında 22 gol atan takımın aksine, bu sezon fileleri 17 kez havalandırıldı. Bu 5 gollük düşüşe karşın, Tekke'nin en büyük başarısı savunma disiplininde geldi. Şampiyonluk sezonunda kalesinde 11 haftada, 10 gol gören bordo-mavililer, bu sezon aynı periyotta sadece 7 gol yedi.

ARSENIY BATAGOV ADA'NIN RADARINDA


Trabzonspor'un Ukraynalı stoperi Arseniy Batagov, bu sezon sergilediği performansla İngiliz takımlarının radarına girdi. 23 yaşındaki futbolcuyu Crystal Palace ve Brentford'un yakından takip ettiği öğrenildi. Ancak devre arasına kadar zirve yarışının içerisinde olma planları yapan Trabzonspor'un bu nedenle oyuncunun olası devre arası ayrılık ihtimaline sıcak bakmadığı da gelen haberler arasında. Bu sezon ligde 11 maçta da forma giyen Batagov'un kontratı 2028 yılında sona erecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: Kazanan 86 milyon olacak
Şener Üşümezsoy A Haber’de açıkladı: O bölgede de 6’lık deprem olabilir | Son depremlerin İstanbul ile ilgisi ne? Asıl risk hangi fayda?
Borsa İstanbul
Fransa’dan dikkat çeken rapor: Türkiye savunma sanayiinde zirveye koşuyor
Özlem Vural Gürzel’den CHP’lilere sert yanıt: Kamu parasını yedirmediğim için bana düşman oldunuz
DEM Parti 9. kez Öcalan’a gitti: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni safha | TAKVİM’den İmralı kronolojisi
D&R
Ölüler Çetesi çökertildi: 100 milyon liralık vurgun tapuda son buldu
Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında yeni gelişme! Cezaevinden gelen mektup cezayı ağırlaştırdı | Mahkeme gerekçeli kararı açıkladı
CHP’li MBB’den 150 günlük işe 30 milyonluk ihale... Manisalılara faturası 24 saatte 200 bin TL | Kayıp 20 iPhone 17 nerede?
Terörsüz Türkiye Komisyonu’na İmralı yolu! Bahçeli ne dedi? Başkan Erdoğan ne mesaj verdi?
Başkan Erdoğan’dan emperyal şeytanlara Kıbrıs uyarısı! İSEDAK’ta Suriye’ye özel destek programı: Gazze ve Sudan’ın sesi oldu
CANLI ANLATIM | Türkiye ev sahipliği yaptı! Mehmetçik Gazze’ye gidecek mi? Bakan Fidan zirvesi sonrası açıkladı!
AK Parti iktidarı 23 yaşında! Milli iradeye selam olsun 3 Kasım kutlu olsun
Emekliye 4 aylık enflasyon zammı: Yeni oran TÜİK’ten geldi! SSK BAĞKUR’luya refah payıyla 19 bin TL kök maaş masada
Engin Çağlar’a çarpan motosiklet sürücüsü ifadesinde o günü anlattı: Bir anda önüme çıktı
Memura emekliye 4 aylık enflasyon farkı: En düşük maaş için yeni oran geldi! Polis, kaymakam meslek meslek zam tablosu
ORANLAR DEĞİŞTİ: Ocak 2026’da pasaport, ehliyet, kimlik, IMEI, yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu? Kalem kalem yeni ücretler
İÜ Rektörü üniversitenin onurunu koruduk deyip anlattı! Diplomayı iptal ettiren 5 hata: İmamoğlu’nun not ve İngilizce yeterliliği yok
Kuruluş Orhan’ın Malhun Hatun’u Bennu Yıldırımlar’ın kızı bakın kim çıktı! O da kendisi ve eşi gibi oyuncu...
Sizin İçin Seçtiklerimiz
İbrahim Özkan’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken Ekrem İmamoğlu sözleri: Yakınlığımız yok İbrahim Özkan'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken Ekrem İmamoğlu sözleri: "Yakınlığımız yok" AK Parti’nin 23 yıllık yolculuğu! Başkan Erdoğan’ın liderliğindeki Türkiye şahlandı AK Parti’nin 23 yıllık yolculuğu! Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye şahlandı 4 aylık enflasyon farkı açıklandı mı? TÜİK 4. veriye göre 2026 emekli ve memur zammı yüzde kaç olacak? 4 aylık enflasyon farkı açıklandı mı? TÜİK 4. veriye göre 2026 emekli ve memur zammı yüzde kaç olacak? Başkan Erdoğan’dan emperyal şeytanlara Kıbrıs uyarısı! İSEDAK’ta Suriye’ye özel destek programı: Gazze ve Sudan’ın sesi oldu Başkan Erdoğan'dan emperyal şeytanlara "Kıbrıs" uyarısı! İSEDAK'ta Suriye'ye özel destek programı: Gazze ve Sudan'ın sesi oldu Hayatını kaybeden Levent Bilir’den geriye gülümsemesi kaldı! Dilara’nın sağlık durumunu dayısı açıkladı Hayatını kaybeden Levent Bilir'den geriye gülümsemesi kaldı! Dilara'nın sağlık durumunu dayısı açıkladı Anne acısı sağlığından etti! Yılmaz Morgül hastaneden duyurdu: Tedavi olmak zorundayım! Anne acısı sağlığından etti! Yılmaz Morgül hastaneden duyurdu: Tedavi olmak zorundayım!