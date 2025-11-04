PODCAST CANLI YAYIN

Orkun Kökçü derbi sonrası ağladı

Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye mağlup olan Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı karşılaşma sonrasında kırmızı kart gören Orkun Kökçü'ye tepki gösterdi.

Orkun Kökçü derbi sonrası ağladı
Beşiktaş'ın 2-0 önde olduğu karşılaşmanın 26. dakikasında gördüğü kırmızı kartla takımını sahada yalnız bırakan kaptan Orkun, maç sonrası soyunma odasında büyük bir pişmanlık yaşadı.

Beşiktaş Başkan Serdal Adalı statta acil bir toplantı düzenledi.

Yenilgiden dolayı kendini sorumlu hisseden Orkun Kökçü'nün, derbi sonrası soyunma odasına inen Başkan Serdal Adalı'dan helallik istediği belirtildi.



Takım kaptanı Orkun Kökçü'yü yanına çağıran Adalı, "Dakika 26. Takım öndeyken böylesine bir hata kabul edilemez. Takımın sinir uçlarıyla oynadın, hocanı, arkadaşlarını, taraftarı üzdün. Avrupa'da eğitim almış, üst düzeyde oynamış bir futbolcusun. Bu yaptığın, Beşiktaş kaptanına yakışmadı" ifadelerini kullandı.

Bu sözler üzerine gözyaşlarını tutamayan Orkun, yaşananların bir anlık refleks sonucu olduğunu belirterek, "Takım kaptanı olarak böyle bir hata yapmamalıydım. Soyunma odasında herkesten özür diledim. Şimdi de sizden ve taraftarlarımızdan özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

