PODCAST CANLI YAYIN

İşte Domenico Tedesco'nun sırrı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nün derbi zaferinin sırrı samiyetinde saklı...

Giriş Tarihi:
İşte Domenico Tedesco'nun sırrı
Beşiktaş zaferinin şifrelerinin başında Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun samimiyeti geliyor.

Mourinho'nun kibirli, oyuncularını küçümseyen tavrına karşın 40 yaşındaki teknik adam, F.Bahçeli futbolcularla yakın bir ilişki kurdu.

Forma adaleti sağladı. Fred, Archie Brown, Szymanski ve Talisca gibi yıldız isimleri yedek soyundurdu, belirlediği oyun planına en hazır kimse onu sahaya sürdü.



DERBİ ÖNCESİ TEK TEK ANLATTI

Tedesco, derbide yedek soyunan oyunculara da neden 11'de oynatmadığını anlattı ve onlara da ilerleyen dakikalarda süre verebileceğini kaydetti.

Futbolcular da maçtan önce FBTV'de yayınlanan Beşiktaş derbisini izledi.

Fenerbahçenin zirve hesabıFenerbahçenin zirve hesabı
Fenerbahçe'nin zirve hesabı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP'li İBB veri skandalında rapor ortaya çıktı: İstanbul'un anahtarını Hintlilere verdiler
DEM Parti 9. kez Öcalan'a gitti: Yazılı açıklama geldi | TAKVİM'den "İmralı" kronolojisi
Borsa İstanbul
Ekrem İmamoğlu şüpheli Kemal Kılıçdaroğlu mağdur... CHP'nin şaibeli kurultaya ilişkin ceza davası ertelendi
Emekliye 4 aylık enflasyon zammı: Yeni oran TÜİK'ten geldi! SSK BAĞKUR'luya refah payıyla 19 bin TL kök maaş masada
Şener Üşümezsoy A Haber'de açıkladı: O bölgede de 6'lık deprem olabilir | Son depremlerin İstanbul ile ilgisi ne? Asıl risk hangi fayda?
D&R
Meteoroloji'den İstanbul dahil 6 ile sağanak alarmı! Fırtına, pus, şimşek... Kuvvetli geliyor! Hava 4 derece soğuyacak
Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Kazanan 86 milyon olacak
Memura emekliye 4 aylık enflasyon farkı: En düşük maaş için yeni oran geldi! Polis, kaymakam meslek meslek zam tablosu
Reha Muhtar'ın ilk vukuatı değil! THY'nin Bodrum seferinde rezalet çıkardı
Şok derbi yenilgisi sonrasında Sergen Yalçın'ın Başkan Adalı'ya sözlerini Takvim açıklıyor: O kadar söyledim dinletemedim
Galatasaray iç sahada yenilmezliğini 24 maça çıkardı! Avrupa’da zirvede
Fransa’dan dikkat çeken rapor: Türkiye savunma sanayiinde zirveye koşuyor
Özlem Vural Gürzel’den CHP’lilere sert yanıt: “Kamu parasını yedirmediğim için bana düşman oldunuz”
Ölüler Çetesi çökertildi: 100 milyon liralık vurgun tapuda son buldu
CHP'li MBB'den 150 günlük işe 30 milyonluk ihale... Manisalılara faturası 24 saatte 200 bin TL | Kayıp 20 iPhone 17 nerede?
Terörsüz Türkiye Komisyonu'na İmralı yolu! Bahçeli ne dedi? Başkan Erdoğan ne mesaj verdi?
Engin Çağlar'a çarpan motosiklet sürücüsü ifadesinde o günü anlattı: "Bir anda önüme çıktı"
Kuruluş Orhan’ın Malhun Hatun’u Bennu Yıldırımlar’ın kızı bakın kim çıktı! O da kendisi ve eşi gibi oyuncu...