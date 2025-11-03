Trabzonspor'un duvarı: Andre Onana

Geldiği günden beri transfer olan Uğurcan Çakır'ın yokluğunu aratmayan ve performansını her hafta artıran Kamerunlu eldiven, yaptığı 5 kritik kurtarışla takımını ayakta tuttu ve 1 puanın almasında başrol oynadı.
Yüksek konsantrasyonu, refleksleri ve özellikle ceza sahası içindeki soğukkanlılığıyla dikkat çeken 29 yaşındaki file bekçisi, kalesine "Duvar" ördü.
DEPLASMANDA GOL YEMEDİ
Trabzonspor'un kiralık yıldızı Onana, Galatasaray karşısında Süper Lig kariyerinde deplasmandaki ilk maçını gol yemeden tamamladı. Mücadeleyi 8.3 reytingle bitiren deneyimli isim, 16 isabetli pas ve 10 uzun top isabetiyle oyunun kurulumunda da önemli rol üstlendi.
Bordomavili formayla çıktığı 7. maçında 3 kez kalesini gole kapatan Onana, Trabzonspor camiasına büyük güven veriyor.