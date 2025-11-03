Trabzonspor'un duvarı: Andre Onana

Geldiği günden beri transfer olan Uğurcan Çakır'ın yokluğunu aratmayan ve performansını her hafta artıran Kamerunlu eldiven, yaptığı 5 kritik kurtarışla takımını ayakta tuttu ve 1 puanın almasında başrol oynadı.



Yüksek konsantrasyonu, refleksleri ve özellikle ceza sahası içindeki soğukkanlılığıyla dikkat çeken 29 yaşındaki file bekçisi, kalesine "Duvar" ördü.