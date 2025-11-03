Trabzonspor’un genç yıldızı Christ Oulai derbide parladı!

Trabzonspor scout ekibinin keşfi ile profesyonel kariyerinde sadece 24 maçı olmasına rağmen transfer edilen Christ Oulai, parlamaya devam ediyor. 4 maçlık cezasının ardından oynadığı ilk maçtan itibaren performansını artıran Oulai, Galatasaray ile oynanan maçta da sahanın yıldızlarından birisi oldu. Derbide 54 kez topla buluşan genç futbolcu yaptığı 38 pasın 34'ünde isabet sağladı.

Maç boyunca 2 kilit pas atan ve 3 top kapan Oulai, 2 çalım denemesinin 1'inde başarılı oldu. Girdiği 9 ikili mücadelenin 6'sından galip ayrılan Fildişili futbolcu performansıyla sahada bir elmas gibi parladı. Oulai'nin bu performansı sonrası taraftarlar da sosyal medyadan oyuncuya övgüler yağdırdı. Bazı taraftarlar, "Uzun süre Trabzonspor'a hizmet etmesi lazım ancak böyle oynarsa onu tutmak zor olacak" yorumlarını yaptı.



ÇOK DAHA İYİ OLACAĞIZ



Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan maçta alınan bir puandan çok sergilenen performans camiada büyük beğeni topladı. Yönetim kurulu, taraftarlar ve teknik ekip sergilenen performansla genç bir kadro olmalarına rağmen ilerleyen haftalar için oldukça iyi işaretler verdiklerini vurguladı.

Teknik direktör Fatih Tekke de maçın ardından soyunma odasında oyuncularını tebrik ederek, "Sizinle gurur duyuyorum. Gerçekten beni mutlu ettiniz çünkü cesurdunuz ve ne istediysem onu yapmaya çalıştınız. Biz bu futbolu geliştirip çok daha iyi işler yapacağız" dedi.



6. KEZ GEÇİT VERMEDİ



Galatasaray karşısında da ağları sarsamayan Trabzonspor, savunmada ise yine sağlam duruşuyla dikkat çekti. Bordo-Mavililer, Galatasaray maçıyla birlikte bu sezon 6. kez kalesini gole kapattı.