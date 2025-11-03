PODCAST CANLI YAYIN

Conte'den Galatasaray sözleri!

Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi:
Conte'den Galatasaray sözleri!

İtalyan teknik adam, Şampiyonlar Ligi'nde kendileri adına belirleyici bir maç olup olmadığına yönelik gelen sorunun ardından kazanmak istediklerini söyledi. Conte, "Onlardan bir gol daha fazla atacağımızı hayal ediyorum. Benim için 1-0 ya da 4-3 kazanmak fark etmez, kazanmak yeterli." dedi.



"G.SARAY'A 5 GOL ATTILAR"

Eintracht Frankfurt'un Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında sahasında Galatasaray'ı 5-1 mağlup ettiği maçı hatırlatan Conte, "Galatasaray'a karşı 5 gol atan bir takımla karşılaşacağımızı biliyoruz. Bundesliga zorlu bir lig ve Eintracht Frankfurt da ligde iyi gidiyor. Elimizdeki kartlar oynamalıyız." diye konuştu.

Ajax-Galatasaray maçının hakemi belli olduAjax-Galatasaray maçının hakemi belli oldu
Ajax-Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Terörsüz Türkiye Komisyonu'na İmralı yolu! Bahçeli ne dedi? Başkan Erdoğan ne mesaj verdi?
Başkan Erdoğan'dan emperyal şeytanlara "Kıbrıs" uyarısı! İSEDAK'ta Suriye'ye özel destek programı: Gazze ve Sudan'ın sesi oldu
Borsa İstanbul
Başkan Erdoğan kabineyi topluyor! Ana gündem Terörsüz Türkiye'de gelinen son aşama | Gazze, Suriye, Eurofighter...
AK Parti iktidarı 23 yaşında! Milli iradeye selam olsun 3 Kasım kutlu olsun
Emekliye 4 aylık enflasyon zammı: Yeni oran TÜİK'ten geldi! SSK BAĞKUR'luya refah payıyla 19 bin TL kök maaş masada
Engin Çağlar'a çarpan motosiklet sürücüsü ifadesinde o günü anlattı: "Bir anda önüme çıktı"
Memura emekliye 4 aylık enflasyon farkı: En düşük maaş için yeni oran geldi! Polis, kaymakam meslek meslek zam tablosu
DEM Parti 9. kez Öcalan'a gidiyor: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni safha | TAKVİM'den "İmralı" kronolojisi
ORANLAR DEĞİŞTİ: Ocak 2026'da pasaport, ehliyet, kimlik, IMEI, yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu? Kalem kalem yeni ücretler
Kirk suikastı sonrası ABD’de 6 üst düzey isim askeri üslere taşındı!
TÜİK 2025 ekim ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı! 47 ayın en düşüğü
İÜ Rektörü "üniversitenin onurunu koruduk" deyip anlattı! Diplomayı iptal ettiren 5 hata: İmamoğlu'nun not ve İngilizce yeterliliği yok
DEM Partili Ahmet Türk'ten Terörsüz Türkiye açıklaması: Çözerse Erdoğan çözer
AK Parti’nin 23 yıllık yolculuğu! Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye şahlandı
Spor yazarları Beşiktaş-Fenerbahçe maçını değerlendirdi
Milli futbolcudan gizli boşanma! Affedilmez ihanet 200 milyonluk nafaka
Yağmur ve fırtına geri dönüyor! Meteoroloji’den 3 günlük alarm: O illerde yağış kesintisiz sürecek! İstanbul, Ankara...
Bağcılar'da sipariş kavgası kanlı bitti: İki eski dost arasındaki tartışma ölümle sonuçlandı!
Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de Guinness rekorlu yarışmacı büyük riske girdi!