Conte'den Galatasaray sözleri!

İtalyan teknik adam, Şampiyonlar Ligi'nde kendileri adına belirleyici bir maç olup olmadığına yönelik gelen sorunun ardından kazanmak istediklerini söyledi. Conte, "Onlardan bir gol daha fazla atacağımızı hayal ediyorum. Benim için 1-0 ya da 4-3 kazanmak fark etmez, kazanmak yeterli." dedi.