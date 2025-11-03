Conte'den Galatasaray sözleri!

İtalyan teknik adam, Şampiyonlar Ligi'nde kendileri adına belirleyici bir maç olup olmadığına yönelik gelen sorunun ardından kazanmak istediklerini söyledi. Conte, "Onlardan bir gol daha fazla atacağımızı hayal ediyorum. Benim için 1-0 ya da 4-3 kazanmak fark etmez, kazanmak yeterli." dedi.
"G.SARAY'A 5 GOL ATTILAR"
Eintracht Frankfurt'un Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında sahasında Galatasaray'ı 5-1 mağlup ettiği maçı hatırlatan Conte, "Galatasaray'a karşı 5 gol atan bir takımla karşılaşacağımızı biliyoruz. Bundesliga zorlu bir lig ve Eintracht Frankfurt da ligde iyi gidiyor. Elimizdeki kartlar oynamalıyız." diye konuştu.