Ajax-Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde Ajax - Galatasaray maçının hakemi Fransız Benoit Bastien oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı yaklaşırken, Ajax – Galatasaray maçının hakemi açıklandı.

UEFA, Hollanda'daki bu kritik karşılaşmada düdüğü Fransız hakem Benoit Bastien'in çalacağını duyurdu.

Deneyimli hakem Bastien, uluslararası arenada birçok üst düzey maçta görev yaptı.


Benoit Bastien yönetiminde Milli Takım ve Türk kulüplerininin elde ettiği skorlar:

26.09.2024 Fenerbahçe 2-1 Union SG

15.03.2023 Başakşehir 1-4 Gent

10.03.2022 Barcelona 0-0 Galatasaray

28.09.2021 Ajax 2-0 Beşiktaş

01.09.2021 Türkiye 2-2 Karadağ

19.08.2021 Fenerbahçe 1-0 Helsinki

07.10.2020 Almanya 3-3 Türkiye

07.11.2019 Krasnodar 3-1 Trabzonspor

24.10.2018 Galatasaray 0-0 Schalke

09.10.2017 Finlandiya 2-2 Türkiye

20.10.2016 Manchester United 4-1 Fenerbahçe

17.09.2015 Fenerbahçe 1-3 Molde

28.05.2014 Sırbistan U19 1-1 Türkiye U19

