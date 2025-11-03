Ajax-Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı yaklaşırken, Ajax – Galatasaray maçının hakemi açıklandı.
UEFA, Hollanda'daki bu kritik karşılaşmada düdüğü Fransız hakem Benoit Bastien'in çalacağını duyurdu.
Deneyimli hakem Bastien, uluslararası arenada birçok üst düzey maçta görev yaptı.
Benoit Bastien yönetiminde Milli Takım ve Türk kulüplerininin elde ettiği skorlar:
26.09.2024 Fenerbahçe 2-1 Union SG
15.03.2023 Başakşehir 1-4 Gent
10.03.2022 Barcelona 0-0 Galatasaray
28.09.2021 Ajax 2-0 Beşiktaş
01.09.2021 Türkiye 2-2 Karadağ
19.08.2021 Fenerbahçe 1-0 Helsinki
07.10.2020 Almanya 3-3 Türkiye
07.11.2019 Krasnodar 3-1 Trabzonspor
24.10.2018 Galatasaray 0-0 Schalke
09.10.2017 Finlandiya 2-2 Türkiye
20.10.2016 Manchester United 4-1 Fenerbahçe
17.09.2015 Fenerbahçe 1-3 Molde
28.05.2014 Sırbistan U19 1-1 Türkiye U19