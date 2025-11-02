PODCAST CANLI YAYIN

Serie A’nın 10. haftasında Inter, zorlu Hellas Verona deplasmanından 2-1’lik galibiyetle ayrılırken, maçın en çok konuşulan ismi yine Hakan Çalhanoğlu oldu. Türk yıldız, takımının açılış golünde yaptığı kusursuz asistle hem Inter taraftarlarını mest etti hem de sosyal medyada gündemin zirvesine yerleşti.

Karşılaşmanın 16. dakikasında kullanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu, sağ ayağıyla adeta milimetrik bir orta yaptı. Ceza sahasına nefis bir kavisle gönderilen topu Piotr Zielinski, yere düşmeden gelişine sert bir vuruşla ağlara gönderdi.

Bu muhteşem asist, Çalhanoğlu'nun duran top ustalığını bir kez daha gözler önüne serdi. Tribünlerde unutulmaz bir an yaşanırken, sosyal medya kullanıcıları da milli yıldız için övgü dolu mesajlar paylaştı.

VERONA İLK YARIDA DENGELEDİ

Inter'in golünün ardından ev sahibi ekip pes etmedi. Hellas Verona, 40. dakikada Giovane'nin attığı golle skoru 1-1'e getirdi. İlk yarı boyunca orta saha mücadelesi sert geçerken, iki takım da soyunma odasına eşitlikle gitti.

MARTIN FRESE SAHNEDE

İkinci yarıda tempo yükselirken Inter, rakip kalede önemli fırsatlar yakaladı. Hellas Verona ise savunma direncini maç sonuna kadar korudu. Mücadele uzun süre 1-1 devam ederken nefesler son anlara saklandı.

90+4. dakikada sahneye çıkan Martin Frese, ceza sahasında yaşanan karambolde topu ağlara yollayarak Inter'e galibiyeti getiren isim oldu. Bu gol, adeta Inter camiasında patlayan bir sevinç fırtınasına dönüştü.

INTER ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRÜYOR

Alınan bu kritik galibiyetle Inter puanını 21'e yükseltti ve 22 puanlı lider Napoli'yi takibini sürdürdü. Serie A'nın üst sıraları adeta nefes keserken, mavi-siyahlılar şampiyonluk yarışında adım adım ilerlemeye devam ediyor.

Inter, gelecek hafta sahasında Lazio'yu ağırlayacak. Hakan Çalhanoğlu'nun form grafiği ve oyun liderliği, bu karşılaşmada da gözlerin üzerinde olmasını sağlayacak.

ÇALHANOĞLU PARLAMAYA DEVAM EDİYOR

Milan'dan ayrıldıktan sonra Inter'de oyun kurucu rolünde adeta yeniden doğan Hakan Çalhanoğlu, sahadaki liderliği, pas kalitesi ve taktik disipliniyle Serie A'nın en değerli orta sahalarından biri olduğunu her hafta kanıtlıyor. Özellikle duran toplardaki ustalığı, Inter'in hücum planlarında kilit rol oynuyor.

