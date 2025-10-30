Kenan Yıldız için Ada devi devreye girdi! Rekor kırılabilir

Son dönemde Kenan Yıldız'ın en çok anıldığı kulüplerin başında Real Madrid geliyordu. El Clásico sonrası sosyal medyada yaşanan bir detay da bu ihtimali güçlendirmişti. Real Madrid'in genç oyuncusu Dean Huijsen, Barcelona derbisinin ardından yaptığı paylaşımda Santiago Bernabéu atmosferini övgüyle anlatmış, Kenan Yıldız da bu gönderiye kırmızı kalp emojisiyle yanıt vermişti. Ayrıca Kenan'ın Real Madrid'in bir diğer Türk yıldızı Arda Güler ile olan yakın arkadaşlığı da bu ihtimali güçlendiren etkenlerden biri olarak gösterilmişti.