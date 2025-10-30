Kenan Yıldız için Ada devi devreye girdi! Rekor kırılabilir

Son dönemde Kenan Yıldız'ın en çok anıldığı kulüplerin başında Real Madrid geliyordu. El Clásico sonrası sosyal medyada yaşanan bir detay da bu ihtimali güçlendirmişti. Real Madrid'in genç oyuncusu Dean Huijsen, Barcelona derbisinin ardından yaptığı paylaşımda Santiago Bernabéu atmosferini övgüyle anlatmış, Kenan Yıldız da bu gönderiye kırmızı kalp emojisiyle yanıt vermişti. Ayrıca Kenan'ın Real Madrid'in bir diğer Türk yıldızı Arda Güler ile olan yakın arkadaşlığı da bu ihtimali güçlendiren etkenlerden biri olarak gösterilmişti.
CHELSEA HIZLI DAVRANDI
Ancak İngiltere'den gelen son bilgilere göre tablo değişmiş durumda. TeamTalk'ın haberine göre Chelsea, Kenan Yıldız transferinde Arsenal ve Real Madrid'in önüne geçti. Londra temsilcisi, genç yıldızı kadrosuna katmak için en agresif teklifi hazırlayan kulüp konumuna geldi.
DEV TALEP: 100 MİLYON EURO
Avrupa'nın devlerinin radarında olan Kenan Yıldız için Juventus'un beklentisi oldukça yüksek. İtalyan basını, Torino ekibinin milli futbolcu için 100 milyon euro bonservis talep ettiğini yazdı. Juventus'un, sözleşme uzatma süreci tıkanırsa oyuncuyu dev bir bedelle elden çıkarmayı düşündüğü belirtiliyor.