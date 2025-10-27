PODCAST CANLI YAYIN

Formula 1'de şampiyonluk yarışı kızıştı!

Formula 1'de bitime 4 yarış kala zirveyi Lando Norris ele geçirdi. Meksika'yı kazanan Norris, takım arkadaşı Piastri'nin 1 puan önüne geçti.

Giriş Tarihi:
Formula 1'de sezonun 20. yarışı olan Meksika Grand-Prix'sini McLaren pilotu Lando Norris kazandı.

İkinci basamağı Ferrari'den Charles Leclerc, üçüncü sırayı ise Red Bull'dan Max Verstappen kazandı.

Haas pilotu Oliver Bearman ise büyük bir sürprize imza atarak 4. sırayı aldı. Amerikan takımı, 2018'den sonra ilk kez tekrar 4. sırayı alarak takım en iyi derecesini yeniledi.

Şampiyonluk yarışının zirvesindeki Oscar Piastri ise 5. olarak şampiyonluk yarışında 2. sıraya geriledi.

Mercedes'ten Kimi Antonelli 6, George Russell ise 7. oldu.Ferrari pilotu Lewis Hamilton ise aldığı 10 saniye dur / kalk cezası sonrası yarışı 8. sırada noktaladı.

Haas'tan Esteban Ocon 9, Sauber'den Bortoleto ise son puan basamağına tutundu.

Aston Martin'den Fernando Alonso, Sauber'den Nico Hülkenberg ve Racing Bulls'tan Liam Lawson ise yarış dışı kaldı.


PİLOTLAR PUAN DURUMU

357 Puan: Lando Norris
356 Puan: Oscar Piastri
321 Puan: Max Verstappen
258 Puan: George Russell
210 Puan: Charles Leclerc

