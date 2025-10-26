Galatasaray'ın yıldızı İtalya'da parladı! Bonservisi alınacak

Sezon başında kiralık olarak Hellas Verona'ya katılan Danimarkalı savunmacı, Serie A'da oynadığı 7 maçın tamamında forma giydi. Toplamda 630 dakika sahada kalan Nelsson, hem savunmadaki liderliği hem de pas isabet oranıyla takımının en istikrarlı oyuncularından biri haline geldi.
İtalyan basını, 27 yaşındaki oyuncunun "Verona savunmasının bel kemiği" hâline geldiğini ve teknik direktör Marco Baroni'nin en güvendiği isimlerden biri olduğunu vurguladı.
8 MİLYON EUROLUK OPSİYON
Galatasaray, Nelsson'u sezon başında satın alma opsiyonuyla birlikte Verona'ya kiralamıştı. Sözleşmede yer alan maddeye göre İtalyan ekibi, sezon sonunda 8 milyon euro ödeyerek oyuncunun bonservisini alabilecek. Bu transferin gerçekleşmesi durumunda Galatasaray, kasasına önemli bir gelir elde edecek.
2027'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Nelsson'un sarı-kırmızılı kulüple olan sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar devam ediyor. Güncel piyasa değeri 9 milyon euro civarında olan Danimarkalı stoperin geleceği, sezon sonunda Verona'nın vereceği karara bağlı olacak.