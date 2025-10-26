Galatasaray'ın yıldızı İtalya'da parladı! Bonservisi alınacak

Sezon başında kiralık olarak Hellas Verona'ya katılan Danimarkalı savunmacı, Serie A'da oynadığı 7 maçın tamamında forma giydi. Toplamda 630 dakika sahada kalan Nelsson, hem savunmadaki liderliği hem de pas isabet oranıyla takımının en istikrarlı oyuncularından biri haline geldi.

İtalyan basını, 27 yaşındaki oyuncunun "Verona savunmasının bel kemiği" hâline geldiğini ve teknik direktör Marco Baroni'nin en güvendiği isimlerden biri olduğunu vurguladı.