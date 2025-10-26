PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray'ın yıldızı İtalya'da parladı! Bonservisi alınacak

Galatasaray’ın yaz transfer döneminde satın alma opsiyonuyla Serie A ekibi Hellas Verona’ya kiraladığı Victor Nelsson, İtalya’da yükselen performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Giriş Tarihi:
Galatasaray'ın yıldızı İtalya'da parladı! Bonservisi alınacak

Sezon başında kiralık olarak Hellas Verona'ya katılan Danimarkalı savunmacı, Serie A'da oynadığı 7 maçın tamamında forma giydi. Toplamda 630 dakika sahada kalan Nelsson, hem savunmadaki liderliği hem de pas isabet oranıyla takımının en istikrarlı oyuncularından biri haline geldi.

İtalyan basını, 27 yaşındaki oyuncunun "Verona savunmasının bel kemiği" hâline geldiğini ve teknik direktör Marco Baroni'nin en güvendiği isimlerden biri olduğunu vurguladı.

Victor Nelsson (AA)Victor Nelsson (AA)

8 MİLYON EUROLUK OPSİYON

Galatasaray, Nelsson'u sezon başında satın alma opsiyonuyla birlikte Verona'ya kiralamıştı. Sözleşmede yer alan maddeye göre İtalyan ekibi, sezon sonunda 8 milyon euro ödeyerek oyuncunun bonservisini alabilecek. Bu transferin gerçekleşmesi durumunda Galatasaray, kasasına önemli bir gelir elde edecek.

Victor Nelsson (AA)Victor Nelsson (AA)

2027'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Nelsson'un sarı-kırmızılı kulüple olan sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar devam ediyor. Güncel piyasa değeri 9 milyon euro civarında olan Danimarkalı stoperin geleceği, sezon sonunda Verona'nın vereceği karara bağlı olacak.

Victor Nelsson (AA)Victor Nelsson (AA)

İTALYAN BASINI ÖVGÜ YAĞDIRDI

İtalyan spor medyası, Nelsson'un Serie A'daki kısa sürede gösterdiği uyum ve olgun oyun anlayışını övgüyle değerlendirdi. "La Gazzetta dello Sport", oyuncunun Verona savunmasına büyük bir denge getirdiğini yazarken, "Corriere dello Sport" ise "Nelsson, Serie A temposuna hızla uyum sağladı ve Verona savunmasının lideri hâline geldi" ifadelerine yer verdi.

Victor Nelsson (AA)Victor Nelsson (AA)

ASLAN TAKİPTE

Galatasaray cephesi, Nelsson'un İtalya'daki performansını yakından takip ediyor. Teknik heyet, oyuncunun yükselen form grafiğinden memnun olsa da, Verona'nın opsiyonu kullanması durumunda satışın gerçekleşmesi bekleniyor.

İlkayın gözü Fenerbahçede!İlkayın gözü Fenerbahçede!
İlkay'ın gözü Fenerbahçe'de!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
İBB'deki siber casusluğun korkunç yüzü! İmamoğlu İsrail'e "İstanbul Senin" dedi: 85 milyonun mahremine siyonist el | Hüseyin Gün'ün MOSSAD bağı
PKK Türkiye'den ve sınır hattından çekildi! Bildiriyi elebaşı Sabri Ok okudu: 25 terörist silahlarıyla beraber nereye gitti?
Son dakika: MI6 ajanı Hüseyin Gün itirafçı oldu! Yüzlerce sayfalık ifade verdi... İmamoğlu'nun İngiliz istihbaratı bağlantılarını anlattı
PKK Türkiye'den çekildi... AK Parti'den ilk açıklama geldi: Ana hedefe uygun ilerlemeler | Tüm 3 harfliler silah bırakmalı
Türk siyasetine FETÖ-MI6 müdahalesi! İmamoğlu'nun CHP'yi kapattıracak casusluk temasları: Rotayı İngilizler çizdi paraları İngiltere'ye kaçırdı
Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçının 11'i netleşti! O isim geri dönüyor
"Eko"sistemin casusluk ayağı patladı! Ekrem İmamoğlu ifade verdi Özgür Özel sokak çağrısı yaptı: "Herkes tanıdıklarını meydana davet etsin"
Meteoroloji'den 23 ile lodos, kar, sağanak alarmı! İstanbul için kritik 48 saat: Orhan Şen "Umarım gelmez" diyerek uyardı
Ne zaman başvuru yapmalıyım? sorusunu soran emekliler dikkat! Bu yıl başvuran daha avantajlı... İşte detaylar...
İBB seçimlerinde dijital istihbarat operasyonu | Wickr yazışmaları TAKVİM'de! Ajan Hüseyin Gün'den talimatlar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan net mesaj! "Türkiye'siz denklem kurulamıyor"
MI6’dan MOSSAD’a uzanan gizli hat: Hüseyin Gün’ün bağlantı ağı deşifre edildi
Fırtına'nın gençleri iş başında! Trabzonspor - Eyüpspor: 2-0 | MAÇ SONUCU
Ajan Hüseyin Gün İstanbul'un verilerine nasıl sızdı? Ekrem İmamoğlu'nun attığı o imza...
CHP’den “Kadın ve Aile” kılıfıyla LGBT propagandası: Çankaya Belediyesi’nden skandal karar
Türkiye’nin geleceği Beylikova’da şekilleniyor! A Haber nadir elementlerin kalbine indi
Trump’ın eski danışmanı “Netanyahu’nun Büyük İsrail projesi patladı” dedi: “Bölge Erdoğan’a göre şekilleniyor”
Okan Buruk Göztepe maçının 11'ini belirledi! Forma o yıldızların
Sergen Yalçın Kasımpaşa - Beşiktaş maçı için ilk 11'ini netleştirdi
Aynadaki Yabancı’nın Azra’sı Simay Barlas’ın annesi “Böyle anne mi olur” dedirtti: Gören ablası sandı!