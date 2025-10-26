İlkay'ın gözü Fenerbahçe'de!

Şampiyonlar Ligi'ndeki Bodø/Glimt maçı öncesi şok bir sakatlık geçiren İlkay Gündoğan, kritik maçta görev alamamıştı.



Arka adalesinden sakatlanan ve tedavisine derhal başlanan İlkay Gündoğan'ın sahalara döneceği maç da belli oldu.