İlkay'ın gözü Fenerbahçe'de!

Galatasaray'ın tecrübeli yıldızı İlkay Gündoğan'ın sahalara döneceği maç belli oldu. İlkay Gündoğan'da risk almak istemeyen sarı-kırmızılılar, hedef maçını Fenerbahçe derbisi olarak belirledi.

Şampiyonlar Ligi'ndeki Bodø/Glimt maçı öncesi şok bir sakatlık geçiren İlkay Gündoğan, kritik maçta görev alamamıştı.

Arka adalesinden sakatlanan ve tedavisine derhal başlanan İlkay Gündoğan'ın sahalara döneceği maç da belli oldu.



HEDEF DERBİ

Kasım ayındaki milli aranın ardından çalışmalara başlayacak olan İlkay Gündoğan'ın 1 Aralık tarihindeki Fenerbahçe derbisinde yüzde 100 hazır olarak sahalara dönmesi hedefleniyor.

Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 5, Şampiyonlar Ligi'nde 2 maça çıkan İlkay Gündoğan, 485 dakika süre aldı ve 1 gol, 1 asistlik skor katkısı verdi.

