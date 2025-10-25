Karşılaşmaya hızlı başlayan Chelsea, 4. dakikada Alejandro Garnacho'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Bu gol, Arjantinli futbolcunun mavi formayla kaydettiği ilk gol olarak kayıtlara geçti.

Ancak konuk ekip Sunderland, mücadeleden kopmadı. 22. dakikada Wilson Isidor ile eşitliği yakalayan kırmızı-beyazlılar, maçı son ana kadar bırakmadı.

Uzatma dakikalarında sahneye çıkan Chemsbine Talbi, 90+3. dakikada attığı golle Sunderland'e galibiyeti getirdi: 1-2.

CHELSEA FIRSATI KAÇIRDI

Bu sonuçla birlikte Chelsea 14 puanda kaldı ve üst sıralara yaklaşma fırsatını değerlendiremedi. Ligde çıkışını sürdüren Sunderland ise puanını 17'ye yükseltti ve dikkat çekici performansına bir yenisini ekledi.

GELECEK HAFTA ZORLU DEPLASMANLAR

Premier Lig'in 10. haftasında Chelsea, Tottenham deplasmanına gidecek. Sunderland ise kendi sahasında Everton'u ağırlayacak.