Domenico Tedesco'dan oyuncularına övgü! "Gurur duyuyorum"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco , UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Stuttgart karşısında alınan 1-0'lık galibiyetin ardından değerlendirmelerde bulundu. İtalyan teknik adam, hem takımının performansından hem de Kadıköy atmosferinden övgüyle bahsetti.

"Buraya gelen takımlar için Kadıköy'de oynamak kolay değil. Taraftarlarımız muhteşem bir atmosfer yarattı. Güçlü takımlarla oynarken her şeye ihtiyacınız var; birlik, atmosfer, teknik heyet, takım ve başkan… Bu akşam hep birlikte iyi bir iş çıkardık. Stuttgart da ne kadar güçlü bir takım olduğunu gösterdi. Almanya'da 3. sıradalar, bu bir tesadüf değil. Geçen sezon Almanya Kupası'nı kazandılar, Şampiyonlar Ligi'nde oynadılar. Takımımın gösterdiği performansla ve bu sonuçla gurur duyuyorum. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık, taraftarlarımız da bunu çok hak etti. Her zamanki gibi gece gündüz çalıştık."

Domenico Tedesco (AA)

"EDSON ALVAREZ DAHA İYİYE GİDİYOR"

Oyuncularının performansına da değinen genç teknik adam, takımın gelişiminden memnun olduğunu söyledi:

"Antrenmanlarda geliştirmemiz gereken noktalara odaklandık. Maçtan önce sadece üç günümüz vardı ama hem rakibin zayıf yönlerine çalıştık hem de dinlenmeye fırsat bulduk. Takımın enerjisi çok iyiydi. Edson Alvarez daha iyiye gidiyor, her maç üzerine koyuyor. Takım arkadaşlarını tanıdıkça performansı daha da artacak. Bugün bana göre gayet iyi bir maç çıkardı."

Tedesco, son olarak takımının sahadaki disiplininden memnun olduğunu ve bu galibiyetin Avrupa'daki hedefleri için önemli bir adım olduğunu vurguladı.