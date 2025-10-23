Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız transferine Ronaldo engeli!

Fenerbahçe, transfer çalışmaları kapsamında birçok yıldız futbolcuyu kadrosuna katabilmek adına uğraş veriyor. Kanarya, hedefini Avrupa devinin golcüsüne dikti.
İKİ AYRILIK GÜNDEMDE
Ara transfer dönemi yaklaşırken Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekip, kadro planlaması doğrultusunda hem takviyeler hem de ayrılıklar üzerinde yoğunlaşmış durumda. Başkan Sadettin Saran ve teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde yürütülen çalışmalar kapsamında, kadroda düşünülmeyen bazı oyuncularla yolların ayrılmasına karar verildi.
ARA TRANSFERE HAZIRLIK
Süper Lig'de şampiyonluk hedefini sürdüren Fenerbahçe, ara transfer döneminde özellikle orta saha ve hücum hattına takviye yapmayı planlıyor. Teknik heyet, mevcut kadroda forma şansı bulamayan isimlerle vedalaşarak hem maaş yükünü azaltmak hem de yeni transferlere yer açmak istiyor.
Yönetim, devre arasında takıma nokta atışı transferler yaparak ikinci yarıya güçlü bir giriş hedefliyor. Bu doğrultuda scouting ekibinin yurt içi ve yurt dışında birçok isim üzerinde çalıştığı ifade ediliyor.