Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız transferine Ronaldo engeli!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertlilerin istediği yıldız futbolcu için dünyaca ünlü isim devreye girdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe, transfer çalışmaları kapsamında birçok yıldız futbolcuyu kadrosuna katabilmek adına uğraş veriyor. Kanarya, hedefini Avrupa devinin golcüsüne dikti.

İKİ AYRILIK GÜNDEMDE

Ara transfer dönemi yaklaşırken Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekip, kadro planlaması doğrultusunda hem takviyeler hem de ayrılıklar üzerinde yoğunlaşmış durumda. Başkan Sadettin Saran ve teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde yürütülen çalışmalar kapsamında, kadroda düşünülmeyen bazı oyuncularla yolların ayrılmasına karar verildi.

ARA TRANSFERE HAZIRLIK

Süper Lig'de şampiyonluk hedefini sürdüren Fenerbahçe, ara transfer döneminde özellikle orta saha ve hücum hattına takviye yapmayı planlıyor. Teknik heyet, mevcut kadroda forma şansı bulamayan isimlerle vedalaşarak hem maaş yükünü azaltmak hem de yeni transferlere yer açmak istiyor.

Yönetim, devre arasında takıma nokta atışı transferler yaparak ikinci yarıya güçlü bir giriş hedefliyor. Bu doğrultuda scouting ekibinin yurt içi ve yurt dışında birçok isim üzerinde çalıştığı ifade ediliyor.

İKİ YILDIZ YOLCU

Fenerbahçe'de ayrılığı kesinleşen iki isim bulunuyor. Bunlardan ilki, sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak son haftalarda form grafiği düşen Sebastian Szymanski. Diğeri ise beklentileri karşılayamayan Kolombiyalı forvet Duran.

FORMA GİYEMEDİ

Türkiye gazetesinin haberine göre Fenerbahçe'ye geldiği dönemde geleceğin yıldızı olarak görülen genç forvet Duran için de ayrılık kararı alındı. Mourinho yönetiminde yeterli forma şansı bulamayan genç oyuncu, sakatlık sebebiyle de beklenen seviyeye gelemedi. Tedesco yönetiminde ise hiç oynayamadı.

AVRUPA'NIN MANŞETİNDE

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilen ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Jhon Duran, bu kez saha dışı gelişmelerle gündeme geldi. Sarı-lacivertli formayla henüz beklenen katkıyı veremeyen Kolombiyalı forvet, İspanya'nın önde gelen spor gazetelerinden Marca'da geniş yer buldu.

SKANDALIN MERKEZİNDE

İspanyol basınında yer alan haberde, 21 yaşındaki Duran'ın transferinin finansal ve sportif açıdan tartışmalı bir hale geldiği vurgulandı. Marca, genç futbolcunun Fenerbahçe'ye 1 yıllığına kiralık olarak geldiğini ancak bu transferin "fahiş bir maliyetle" gerçekleştiğini yazdı.

Haberde, kiralama bedelinin 20 milyon Euro civarında olduğu ileri sürülürken, bu miktarın oyuncunun uzun süren sakatlığı ve sahadaki etkisizliğiyle keskin bir tezat oluşturduğu belirtildi. Gazete, bu durumun hem Türkiye'de hem de Avrupa futbol kamuoyunda şaşkınlıkla karşılandığını ifade etti.

SABIR TÜKETEN TRANSFER

Marca, Türk basınında Duran'a yönelik eleştirilerin arttığını da manşetine taşıdı. Haberde, "Türk medyası, Jhon Duran'ı taraftarın sabrını tüketen başarısız bir yatırım olarak değerlendiriyor" ifadelerine yer verildi.

RİSKLİ YATIRIM

Marca'nın haberinin ardından İspanya'da diğer spor yayın organları da konuyu gündeme taşıdı. Mundo Deportivo ve AS gibi gazeteler, Fenerbahçe'nin Duran transferini "riskli bir yatırım" olarak nitelendirdi.

Haberde, Türkiye'de futbolun ekonomik yapısına ve kulüplerin yüksek beklentili transfer politikalarına da dikkat çekilerek, Duran'ın durumunun "finansal planlama açısından ibretlik bir örnek" olduğu yorumu yapıldı.

LEWANDOWSKI GÜNDEMDE

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız transfer hedefi doğrultusunda listesine aldığı Robert Lewandowski için flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertliler bir süredir Polonyalı golcüyle ilgilenirken, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'ın da Cristiano Ronaldo'nun talebi üzerine devreye girdiği öğrenildi. Avrupa futbolunun en tanınmış santrforlarından biri olan Lewandowski'nin geleceği, sezon sonu yaklaşırken yeniden gündemin merkezine yerleşti.

FENERBAHÇE'NİN HEDEFİNDE YER ALIYOR

Sadettin Saran yönetimindeki Fenerbahçe, transfer dönemine iddialı bir şekilde hazırlanıyor. Sarı-lacivertli yönetim, hem UEFA hedefleri hem de Avrupa arenasında ses getirecek bir kadro kurmak için yıldız oyuncularla temaslarını sürdürüyor. Bu doğrultuda Robert Lewandowski ismi uzun süredir kulübün hedefleri arasında yer alıyor.

TÜRKİYE GÜÇLÜ BİR SEÇENEK

Fenerbahçe cephesi, özellikle Lewandowski'nin Avrupa kariyerine devam etmek istemesi halinde Türkiye'nin ciddi bir seçenek olabileceğine inanıyor. Kulübün, bu transfer için sponsorluk destekli bir finansman planı üzerinde çalıştığı da gelen bilgiler arasında.

RONALDO'NUN YANINA DÜŞÜNÜLÜYOR

İspanyol basınında yer alan Fichajes kaynaklı haberlere göre, Al-Nassr yönetimi Lewandowski için harekete geçti. Haberde, transfer sürecini bizzat Cristiano Ronaldo'nun yönettiği ve Portekizli yıldızın, 37 yaşındaki Polonyalı golcüyü kendi yanında görmek istediği vurgulandı.

YILLIK 60 MİLYON EURO

Al-Nassr'ın Lewandowski'ye yıllık 60 milyon euroyu bulan bir teklif hazırladığı, bu teklifin iki yıllık kontrat üzerinden planlandığı iddia edildi. Ronaldo'nun takım içinde forvet hattında güçlü bir partner talep ettiği, bu nedenle Lewandowski'nin ismini yönetime ilettiği belirtiliyor.

BARCELONA İLE YOLLAR AYRILIYOR

Robert Lewandowski'nin Barcelona ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Ancak Katalan kulübü, maaş bütçesini düşürmek ve gençleştirme planlarını devreye sokmak istiyor. Bu nedenle deneyimli golcüyle kontrat uzatma planlarının bulunmadığı ifade ediliyor.

DENGELER DEĞİŞECEK

Barcelona yönetiminin, Polonyalı yıldızın yüksek maaş yükünden kurtulmak için gelecek yaz oyuncuya gelecek teklifleri değerlendirmeye açık olduğu bildirildi.

Lewandowski'nin, kariyerine Avrupa'da devam etme isteği sürse de Suudi Arabistan'dan gelen astronomik teklifin dengeleri değiştirebileceği yorumları yapılıyor.

AVRUPA DEVLERİ DE TAKİPTE

Al-Nassr dışında Avrupa'dan Atletico Madrid ve AC Milan gibi kulüplerin de Lewandowski'nin durumunu yakından izlediği öne sürüldü. Atletico Madrid'in teknik direktörü Diego Simeone, sezon sonunda forvet hattında yaşanabilecek değişim ihtimaline karşı Polonyalı yıldızı alternatifler arasında değerlendiriyor. AC Milan cephesi ise Serie A'da tecrübeli bir golcüyle yeniden zirveye oynama hedefi doğrultusunda Lewandowski'yi gündemine almış durumda.

FENERBAHÇE LEWANDOWSKI'Yİ YAKINDAN İZLİYOR

Fenerbahçe, devre arasında veya sezon sonunda forvet rotasyonunu güçlendirmek adına Avrupa'da tecrübeli bir isimle anlaşmak istiyor. Sadettin Saran başkanlığındaki yeni yönetim, marka değeri yüksek bir transferle camiayı heyecanlandırmayı planlıyor. Lewandowski'nin Türkiye'ye gelmesi zor bir hedef olarak görülse de, sarı-lacivertli kulübün menajerlerle temas kurduğu, şartları araştırdığı öğrenildi.

ALTERNATİF ARANIYOR

Fenerbahçe, mevcut kadroda forvet hattına güçlü bir alternatif arıyor. Lewandowski transferinin gerçekleşmesi halinde, hem Avrupa arenasında hem Süper Lig'de takımın hücum hattında büyük bir güç kazanacağı değerlendiriliyor.

RONALDO İSTİYOR

Suudi Arabistan basınında yer alan haberlerde, Cristiano Ronaldo'nun kariyerinin son döneminde Lewandowski ile birlikte oynamak istediği ifade edildi. Ronaldo'nun, Al-Nassr yönetimiyle yaptığı özel görüşmede bu isteğini dile getirdiği ve kulübün transfer bütçesini genişlettiği bildirildi.

Al-Nassr'ın, Lewandowski transferiyle birlikte takımın global tanınırlığını artırmayı hedeflediği, iki süper yıldızın aynı formayı giymesi halinde Suudi Pro Ligi'nin marka değerinin ciddi oranda yükseleceği görüşü hakim.

KARAR ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARDA

Fichajes'in haberine göre, Robert Lewandowski transferiyle ilgili gelişmeler önümüzdeki haftalarda hız kazanacak. Polonyalı yıldızın menajeri, sezon bitiminde Barcelona yönetimiyle bir görüşme yapacak ve oyuncunun geleceğine ilişkin nihai karar verilecek.

Barcelona'nın, yaz aylarında yüksek bir teklif gelmesi halinde Lewandowski'ye kolaylık sağlayacağı öne sürülüyor. Ancak Fenerbahçe'nin Avrupa hedefleri, Al-Nassr'ın dev bütçesi ve Atletico Madrid ile Milan'ın sportif cazibesi arasında yıldız golcünün nasıl bir seçim yapacağı büyük merak konusu.

FENERBAHÇE TARAFTARI UMUTLU

Sarı-lacivertli taraftarlar, Lewandowski transferiyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan transfer iddiası, büyük bir heyecan yarattı. Fenerbahçe camiası, uzun yıllar sonra bir dünya yıldızını İstanbul'a getirme fikrini gerçekçi bir hedef olarak görüyor. Lewandowski'nin geleceğine ilişkin kararın kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

SES GETİREN SÜREÇ

Polonyalı yıldızın kariyerinde yeni bir dönemece girdiği, Fenerbahçe'nin ilgisinin sürmesine karşın Al-Nassr'ın finansal gücüyle öne geçtiği belirtiliyor. Önümüzdeki haftalarda Lewandowski'nin vereceği karar, hem Avrupa hem Orta Doğu futbol piyasasında büyük yankı uyandıracak gibi görünüyor.

