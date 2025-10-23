Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız transferine Ronaldo engeli!

Fenerbahçe 'de ayrılığı kesinleşen iki isim bulunuyor. Bunlardan ilki, sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak son haftalarda form grafiği düşen Sebastian Szymanski. Diğeri ise beklentileri karşılayamayan Kolombiyalı forvet Duran.

Türkiye gazetesinin haberine göre Fenerbahçe 'ye geldiği dönemde geleceğin yıldızı olarak görülen genç forvet Duran için de ayrılık kararı alındı. Mourinho yönetiminde yeterli forma şansı bulamayan genç oyuncu, sakatlık sebebiyle de beklenen seviyeye gelemedi. Tedesco yönetiminde ise hiç oynayamadı.

Fenerbahçe 'ye büyük umutlarla transfer edilen ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Jhon Duran, bu kez saha dışı gelişmelerle gündeme geldi. Sarı-lacivertli formayla henüz beklenen katkıyı veremeyen Kolombiyalı forvet, İspanya'nın önde gelen spor gazetelerinden Marca'da geniş yer buldu.

SKANDALIN MERKEZİNDE

İspanyol basınında yer alan haberde, 21 yaşındaki Duran'ın transferinin finansal ve sportif açıdan tartışmalı bir hale geldiği vurgulandı. Marca, genç futbolcunun Fenerbahçe'ye 1 yıllığına kiralık olarak geldiğini ancak bu transferin "fahiş bir maliyetle" gerçekleştiğini yazdı.

Haberde, kiralama bedelinin 20 milyon Euro civarında olduğu ileri sürülürken, bu miktarın oyuncunun uzun süren sakatlığı ve sahadaki etkisizliğiyle keskin bir tezat oluşturduğu belirtildi. Gazete, bu durumun hem Türkiye'de hem de Avrupa futbol kamuoyunda şaşkınlıkla karşılandığını ifade etti.