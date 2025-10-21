Maça hızlı başlayan PSG, 7. dakikada William Pacho'nun golüyle öne geçti. Leverkusen kısa süre sonra eşitliği yakalasa da, Fransız ekibi ilk yarının son bölümünde adeta fırtına gibi esti.

41. ve 45+3. dakikalarda Désiré Doué, 44. dakikada Khvicha Kvaratskhelia ağları sarsarak PSG'yi devreye 4-1 önde taşıdı.

İKİNCİ YARIDA FARK BÜYÜDÜ

İkinci yarıda da vites düşürmeyen Paris ekibi, 50. dakikada Nuno Mendes, 66. dakikada Ousmane Dembele ve 90. dakikada Vitinha ile farkı yediye çıkardı. Ev sahibi Leverkusen'in golleri ise 38. dakikada penaltıdan ve 54. dakikada Aleix Garcia'dan geldi. Leverkusen adına 25. dakikada Alejandro Grimaldo, penaltı vuruşundan yararlanamadı.

KARTLAR HAVADA UÇUŞTU

Zorlu maçta iki takım da 10 kişi kaldı.

Leverkusen'de Robert Andrich, 33. dakikada sert müdahalesi nedeniyle direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. PSG'de ise Ilya Zabarnyi, 37. dakikada bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle kırmızı kart gördü.