Maça hızlı başlayan PSG, 7. dakikada William Pacho'nun golüyle öne geçti. Leverkusen kısa süre sonra eşitliği yakalasa da, Fransız ekibi ilk yarının son bölümünde adeta fırtına gibi esti.
41. ve 45+3. dakikalarda Désiré Doué, 44. dakikada Khvicha Kvaratskhelia ağları sarsarak PSG'yi devreye 4-1 önde taşıdı.
İKİNCİ YARIDA FARK BÜYÜDÜ
İkinci yarıda da vites düşürmeyen Paris ekibi, 50. dakikada Nuno Mendes, 66. dakikada Ousmane Dembele ve 90. dakikada Vitinha ile farkı yediye çıkardı. Ev sahibi Leverkusen'in golleri ise 38. dakikada penaltıdan ve 54. dakikada Aleix Garcia'dan geldi. Leverkusen adına 25. dakikada Alejandro Grimaldo, penaltı vuruşundan yararlanamadı.
KARTLAR HAVADA UÇUŞTU
Zorlu maçta iki takım da 10 kişi kaldı.
Leverkusen'de Robert Andrich, 33. dakikada sert müdahalesi nedeniyle direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. PSG'de ise Ilya Zabarnyi, 37. dakikada bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle kırmızı kart gördü.
PSG LİDERLİĞİNİ KORUDU
Bu sonuçla PSG, Devler Ligi'nde üst üste üçüncü galibiyetini aldı ve zirvedeki yerini korudu. Alman temsilcisi Leverkusen ise 2 puanla 26. sırada yer aldı.
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları ise şu şekilde:
Barcelona 6-1 Olympiakos
Kairat 0-0 Pafos
Arsenal 4-0 Atletico Madrid
Leverkusen 2-7 PSG
Kobenhag 2-4 Dortmund
Newcastle 3-0 Benfica
PSV 6-2 Napoli
Union Saint Gilloise 0-4 Inter
Vıllarreal 0-2 Manchester City