Milan'da Allegri farkı!

Milan'da sezon başında takımın başına geçen Massimiliano Allegri, farkını ortaya koydu. İtalyan teknik adam, 7 haftada Milan'ı zirveye taşıdı.

Milan'da teknik direktör Massimiliano Allegri farkı hissediliyor.

Sezon başında Milan'ın başına geçen İtalyan teknik adam, 7 hafta sonunda Milan'ı zirveye taşıdı.

Cremonese'ye kaybeden ve lige kötü bir başlangıç yapan Milan, ligde daha sonra oynadığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik (Juventus) aldı. Milan, İtalya Serie A'da ilk 7 haftayı 16 puanla zirvede tamamladı.



Milan'ın başında toplamda 9 maça çıkan 58 yaşındaki teknik adam, 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Allegri yönetimindeki Milan, ligde gelecek hafta sahasında Pisa'yı konuk edecek.

