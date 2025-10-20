Milan'da Allegri farkı!

Milan'da teknik direktör Massimiliano Allegri farkı hissediliyor.



Sezon başında Milan'ın başına geçen İtalyan teknik adam, 7 hafta sonunda Milan'ı zirveye taşıdı.



Cremonese'ye kaybeden ve lige kötü bir başlangıç yapan Milan, ligde daha sonra oynadığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik (Juventus) aldı. Milan, İtalya Serie A'da ilk 7 haftayı 16 puanla zirvede tamamladı.





TOPLAM PERFORMANSI



Milan'ın başında toplamda 9 maça çıkan 58 yaşındaki teknik adam, 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.



SIRADAKİ RAKİP



Allegri yönetimindeki Milan, ligde gelecek hafta sahasında Pisa'yı konuk edecek.