Spor yazarları Cimbom'u değerlendirdi! "Galatasaray bu lige fazla geliyor"
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Başakaşehir ile karşılaşan Galatasaray, rakibini 2-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Cimbom'un Bodo Glimt sınavı öncesinde aldığı galibiyet hem camiayı mutlu etti hem de ilerleyen haftalara umutlu bakmasını sağladı. Spor yazarları da sarı kırmızılıları ve maçı değerlendirdi. İşte o yorumlar...
Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini en ön sırada götürmeye devam ediyor. Okan Buruk ve öğrencileri son olarak Başakşehir'i 2-1 yerek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Karşılaşmanın golleri transferinden bu yana eleştirilerin odağındaki Leroy Sane'den geldi. Aslan, bir sonraki lig maçında ise Göztepe'yi konuk edecek.
EVREN TURHAN: CİMBOM GEREĞİNİ YAPTI
Milli maç dönüşleri her zaman sıkıntılı olur. Galatasaray'ın Başakşehir önünde ilk yarıda oyun üstünlüğü vardı. Pozisyona giren taraf Galatasaray'dı. Rakibine şut bile attırmadı. Galatasaray ilk yarıyı Sane'nin golüyle önde bitirdi. Oyun içinde Sane ve Icardi ile net pozisyon yakaladılar. Sara orta sahada özellikle ilk yarı çok iyi oynadı. Torreira her zamanki gibiydi. İlkay zaten ayrı bir klas. Leroy Sane'nin golünde attığı pas harikaydı. Barış Alper ise çabalamasına rağmen net pozisyonlara bir türlü giremedi.
Son paslarda ekstra işler yapamadı. Bu maçta Okan Buruk rotasyona giderek Kaan Ayhan'ı oynattı. Bu doğru bir karardı. Maçta tempo belki çok yüksek değildi ama net pozisyon bulan taraf Galatasaray'dı. Başakşehir ikinci yarı biraz da risk alarak golü buldu. Ancak Cimbom'un beraberlik golünü bulması ciddi bir avantaj sağladı. Icardi'yi milli maç arasından sonra toparlanmış gördüm.
Her geçen gün daha iyi oluyor. Belki dün gol atamadı ama attığı deparlarla daha güçlendiğini gösterdi. 2-1'den sonra yine oyunun kontrolü Galatasaray'daydı. Nitekim oyunu koparacak pozisyonlar da buldular ama bunları değerlendiremediler. Hocanın 4 oyuncu birden değiştirmesi doğru bir karardı. Galatasaray bu değişiklikten sonra canlandı. Sarı-Kırmızılılar bu ligin üstünde futbol oynuyor. Rakibine net pozisyonlar vermedi. Şampiyonlar Ligi'ne motive olan Galatasaray ligde de yoluna emin adımlarla ilerliyor.
LEVENT TÜZEMEN: ÖZLENEN SANE
Leroy Sane'yi ilk kez istekli, coşkulu ve çalışkan olarak gördüm. Sorumluluk alarak oynadı, İlkay'ın hazırladığı pozisyonda düzelttiği topu düzgün bir vuruşla tavana astı. Sane, golün dışında takım savunmasına destek verdi ve sık sık orta alana gelerek pas trafiğine katıldı. Attığı ikinci golde Sara ile yaptığı duvar pasının yanında çabukluğunu, tekniğini ve hızını ön plana çıkardı. Maça Sane imza attı. Şu gerçek; özlenen Sane, Galatasaray'ın oyununun patronu İlkay'ın yardımıyla sahne alacak. Mertens sonrası İlkay transferi sistem için doğru hamle oldu. İlkay, koşu kalitesinin yanı sıra attığı kilit paslarla Galatasaray'a hücum etkinliği kazandırdı.
Sara, oyunu yönetme konusunda etkin rol alınca İlkay daha rahat oynama fırsatını yakaladı ve baskı yemedi. Sara, yüzde 92 pas isabetiyle oynadı. Barış Alper, yine mücadelesini gösterdi ama gol denecek son vuruşlarda yine isabetsizdi. Barış bence şut çalışmasını ısrarla yapmalı. Torreira, kalitesini ve çalışkanlığını alkışlattı. Başakşehir ilk yarıda Galatasaray kalesine hiç gitmedi, şut atmadı, pozisyon üretemedi. Okan Buruk'un yaptığı rotasyon Galatasaray'ın oyun ritmine ve pas alışkanlıklarına olumsuz yansıdı. Galatasaray eğer 4 günde iki maçı üst üste oynayamayacaksa bu pahalı kadro neden kuruldu? Nuri Şahin'in ikinci yarıya Da Kosta ile Ebosele hamlesi Galatasaray'ın başını ağrıttı. Biri ofsayt olmak üzere Galatasaray iki gol yedi. Kaan Ayhan- Abdülkerim ikilisi savunmanın göbeğinde yan yana oynamaz. Çünkü ikisi de çok ağır. Yenilen golde Kaan Ayhan'ın pozisyon hatası vardı.
MUSTAFA ÇULCU: İPTAL KARARI DOĞRU
Uzun bir aradan sonra ilk defa büyük takım maçına çıkan Atilla Karaoğlan'ın gösterdiği kartlar evrensel standartlarda değil. Bazıları uydurma bazıları balans sarısı. İcardi'ye faulü Ömer Ali yaptı ama faulü yine Başakşehir attı! Torreira- Kemen mücadelesinde faul yok Galatasaray lehine faul verdi! Eren Elmalı ve Kaan Ayhan'a gösterdiği sarıları bir kez daha izlemeli. Başakşehir'in 47'de attığı golde son vuran Shomuradov ofsayt. VAR'dan gol iptali doğru. Galatasaray lehine ikinci gol öncesi verdiği elle oynama kararı tuhaf! Osimhen'in suratına el-kol illegal kullanımdan maske çıktı ama Obesele'ye sarı çıkmadı. FIFA hakemimiz maalesef sahada gördüğü gerçeklikle değil kafasındaki balans kararlarla maç yönetiyor.
ZEKİ UZUNDURUKAN: ASLAN PARÇASI!
Okan Buruk, Bodo-Glimt maçını düşünerek, milli takımlardan yorgun dönen oyuncularını dinlendirmeyi tercih etti. Bu, beklediğimiz bir durumdu. Başarılı teknik adam doğru olanı yaptı. Zaten Singo sakat, Sanchez cezalı; Osimhen, Lemina, Jakobs ve Yunus yorgundu. Çok koşan, savaşçı Bodo karşısında dinç ve enerjik bir Galatasaray'a ihtiyaç var. Dün ilk 11'de çıkan oyunculara bakıyorum da... Sara geçen sezonki muhteşem futbolunun gerisinde.
İcardi çok iyi niyetli ama hazır değil. Kaan Ayhan savunmada zaman zaman ağır kaldı. Ama Kaan'ın ileriye uzun ve isabetli toplar da attığının altını da çizmemiz gerekir. Bu sezon beklentilerin uzağında kalan Leroy Sane, maça iyi başladı, çok koştu, savaştı ve golleriyle takımını sırtladı. Sane'nin böyle bir patlamaya çok ihtiyacı vardı. (A Spor'da Cuma günü Spor Gündemi programında şunları söylemiştim: 'Sane'nin bir patlamaya ihtiyacı var. Başakşehir maçı tam da Sane için bir patlama maçı olur. Sane'den goller bekliyorum.' Öyle de oldu. İşte Sane'yi kendine getiren maç bu maç oldu. Galatasaray hem maçı kazandı, hem de Sane'yi!
İlkay Gündoğan, Galatasaray'ın en iyi isimlerinden biriydi. Bir orkestra şefi gibi yönetti Galatasaray'ı. Hem hücuma hem de savunmaya büyük katkı verdi İlkay, Sane'nin golünde muazzam bir asiste imza attı. İlk yarıda çok yavaş ve temposuz oynayan Galatasaray, aslında net pozisyonlara da girdi. Özellikle Sara'nın 90'a doğru giden bir şutu var ki Muhammed jeneriklik bir kurtarış yaptı. İlk yarıda Uğurcan Çakır'a top gelmedi desek yeridir. Başakşehir ilk 45'te Galatasaray kalesine isabetli şut atamadı. Başakşehir'in ikinci yarıda Eldor Shomurodov ile bulduğu gol net ofsayttı. VAR'da bu pozisyonun bu kadar incelenmesini anlayamadım. Zaten net görünüyor Eldor'un önde olduğu. Galatasaray'ın rakibine böylesine bir pozisyon vermesi düşündürücü.
Galatasaray savunması zincirleme bir hata yaptı bu pozisyonda. Şampiyonlar Ligi'nde böyle hata yaparsanız affetmezler! Başakşehir, Eldor'un golü ile eşitliği sağladı ama Galatasaray bu gole hemen cevap verdi. Gecenin yıldızı Sane, Sara'nın muhteşem pasında harika bir gol daha attı. Okan hoca, 73'te 4 oyuncu birden değiştirdi. İsmail Jakobs, Lemina, Yunus ve Osimhen girerken; Eren, İcardi, İlkay ve Sara çıktı. Şampiyonlar Ligi maçlarının öncesinde ve sonrasında takımların performansında dalgalanmalar hep olur. Önemli olan bu süreci hasar almadan atlatmaktır. Galatasaray dün düşük tempoda oynadı ama kazanmasını bildi.
AHMET ÇAKAR: SİNSİ HATALAR YAPTI
Galatasaray vitesi yükseltmeden yine kazanmasını bildi ama maçın analizinden önce hakem Atilla Karaoğlan'ın analizi şart. Son derece sinsi hatalarla dolu bir maç yönetti. Bunu Başakşehir'in iptal edilen golü için söylemiyorum, o gol ofsayt. Shomurodov'un ayağı 5-10 santim ileride. Fakat G.Saray'ın attığı ikinci gol öncesi Lucas Torreira ile Başakşehirli oyuncunun mücadelesinde el falan yok. Hakem uyduruyor, Torreira çabuk başlıyor ve gol geliyor. Yine ikinci yarıda ceza alanı içinde Başakşehirli oyuncu, Torreira ile mücadele ediyor. Top diğer Başakşehirli oyuncuya gelip penaltı oluyor ama hakem yine bir faul uydurup topu G.Saray'a veriyor. O kadar cin ki son saniyelerde önde olan Eldor Shomurodov'un arkasındaki Kaan'a faul yaptığını söylüyor. Bunlar belki çok göze batmadı, zaten bunun için sinsi hatalar diyorum.
Gelelim G.Saray'a… Leroy Sane ufak ufak kıpırdanmaya başladı. İlk yarıda İlkay'ın, ikinci yarıda da Sara'nın harika paslarını kalitesiyle düzeltip gol yapmayı bildi. Fakat ilk yarı özellikle Başakşehir'i çok eleştirmemiz lazım. Ne yaptıkları belli değil. Adeta kaleye kasten gitmek istemediler gibi. İkinci yarı biraz kıpırdandılar. Gol ve pozisyonları buldular. Sonuçta Galatasaray, Bodo/Glimt ile Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı maç öncesi sıkmadan, ikinci viteste her zamanki gibi 3 puanı almayı başardı.
ÖMER ÜRÜNDÜL: GALATASARAY BU LİGE FAZLA GELİYOR!
Galatasaray 3 puanlık müthiş deplasman serisine dün gece bir yenisini daha ekledi. Rotasyon da yapsalar düşük vitesle de oynasalar hiçbir şey değişmiyor. Çünkü ligimizin düşük kalitesine bu kadro fazla geliyor. İlk devreye bakıyorum; Galatasaray etkili bir takım presi yapmıyor. Tempo da yüksek değil. Ama bölüm bölüm pozisyonlar buluyor ve devre sonunda skor avantajını sağlıyor. Bu yarıdaki Başakşehir'in hali tam bir felaket! İkinci devrede Başakşehir gol attı ama VAR kararıyla kritik ofsayta takıldı. Biraz hareketlendiler ve beraberlik golünü buldular. Ama 2 dakika geçmeden Galatasaray tekrar öne geçti. Sonuçta Okan Buruk'un oyuncu değişikliğiyle devam eden dakikalar yine Galatasaray'ın kaçırdıklarına sahne oldu. Gelelim genel görüşlerime; milli maç arasında Sane'nin çalışmış olduğu belliydi. Fizik gücü tam istenen düzeyde olmasa da biraz hareketlenmesi bizim ligimizde iş bitirmeye yeterli oldu. Kaliteli 2 gole imza attı. Ben Sara'yı beğendim.
Ayrıca uzun süre yedekliğine rağmen görev alan Kaan Ayhan'ın her zaman profesyonelliğini takdir ederim. Torreira dün gece alıştığımız eforu sarf etmedi. İlkay zaten iyi bir organizatör. Barış Alper her zamanki gibi dağınık ama yıpratıcı lokomotif özelliğini göz ardı etmemek lazım. Başakşehir'in uzun senelerdir en büyük özelliği kolektif yapısıydı. Bu tamamen elden gitmiş durumda. Kısacası alışılmış önemli klaslığını artık kaybetmişler!
BÜLENT TİMURLENK: SANE KIPIRDADI
Milli aradan dönerken bir sonraki sınav mutlaka kazanılması gereken Bodo/ Glimt maçı olunca Okan Buruk da beklenen rotasyonu yaptı. Osimhen ve Lemina kulübede. Davinson'un yokluğunda Kaan Ayhan stoper. Nuri Şahin'in elinde iyi bir kadro var. Ancak Çağdaş Atan ile sezona kötü başlayan Başakşehir'in milli ara sonrasını beyaz bir sayfa olarak göreceği ortadaydı. Galatasaray ilk yarı telaştan uzak, momentumu elinde tutan, uzaktan avını bellemiş ve tek hamleyle indirecekmiş gibi bakan bir aslan gibiydi. Hiç pozisyon vermediler. Torreira ve Sara'nın iyi oyunu, Sane'nin kıpırdamasına Barış ve İcardi de eşlik edebilse tabelayı erken değiştirirlerdi.
Sane'nin ilk golünde İlkay yine nasıl büyük bir maestro olduğunu ortaya koydu. Buruk, ikinci yarıda topu rakibe bırakacaktı ancak önce ofsayttan dönen, ardından ev sahibinin golü hesapları kısa süreliğine bozdu. Çünkü Galatasaray beklenenden de çabuk ikinci golü buldu. Bu golde Sara'nın nefis asistinin ve Sane'nin bitiriciliğinin altını çizmek lazım. Eren'in iyi gününde olmadığı maçta Buruk, takımın enerjisini yüksek tutabilmek için 4 değişikliği birden 74'te yaptı, doğru karardı.
Kenardan gelenlerin as kadronun adamları olduğunu düşünürsek oyunu biraz daha kontrol etmeleri ve takımın bu kadar baskı yemesini önlemeleri gerekiyordu. Milli ara dönüşü zor olacaktı, öyle de oldu. Çarşamba günü maçın müziği de başka havası da.