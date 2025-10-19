Hedefte Sergen Yalçın var! Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı sonrası flaş sözler

VAR öncesi çok vardı bu hakemlerden!.. "İnce kıyım doğramak" derdik bu yönetim şekline… İnce kıyım doğrayanların en büyük özellikleri maç boyu zaman çalan oyunculara göz yumup son dakikalarda birine sarı kart gösterip adalet gösterisi yapmaktır.

Dün Oğuzhan Çakır da yaptı aynısını. Kaleci Erhan'ın zaman çalmak için maç boyu yaptıklarını görmezden gelen Çakır, 90 artı bilmem kaçta sarı kart gösterip bir de sekiz saniyeleri saymaya başladı… Aslında tam olarak sobelendi farkında değil!..

Böyle hakemler olduğu müddetçe bu ülke futbolu körlerle sağırlar birbirini ağırlar durumundan daha öte gidemez. Net.

Gelelim Sergen Yalçın'a… Bir teknik adam masıl olurda Rıdvan varken Jurasek'i, Taylan varken Swensson'u oynatır!? Ve dahası bir teknik direktör, üç sezondur tek bir olumlu görüntüsü olmayan Rashica'dan hala ne bekler?

Üstelik elinde, Jota Silva gibi, ayak izleri asist ve gol dolu bir oyuncusu varken nasıl olur da Rashica'ya bel bağlar bir hoca!?

Demek ki onların bildiği futbolla bizim bildiğimiz aynı değil..

Bravo Sergen Yalçın, aynen devam!..

Yalnız şunu unutma; iki maçtır Ertuğrul Sağlam geliyor tribüne… Yani, haberin olsun...

SİNAN VARDAR: NE OLUYOR BÖYLE! İstatistikleri okurum ama çok güvenmem! İlk 45 dakikada 262 pas yapmış Beşiktaş ama üretkenlik sadece bir gol pozisyonu... Kâğıt üstünde iyi görünse de sahadaki tablo düşündürücüydü. Beşiktaş pas yapıyor ama oynayamıyor! İkinci yarıda Rafa topu aldı, kafasını kaldırdı, Cengiz'e öyle bir pas attı ki Dolmabahçe ayağa kalktı! Cengiz Ünder transferinde çok konuşuldu ama o, sahada konuşuyor! Ancak soruyorum; böylesine formdayken, son 20 dakikada neden kenara alındı? Kesinlikle hataydı! Sadece Cengiz mi? Rıdvan da çıkmamalıydı. Cerny bu takımda oynar hocam! Sergen Hocam; kusura bakma ama dün oyuncu değişikliklerin berbattı. Sevgili hocam sen Beşiktaş'ın evladısın ama artık camianın enerjisini boşa harcamayın! Graf'la, dış seslerle uğraşmayı bırakın; odak noktanız sadece saha olmalı.

Bu Abraham'dan Beşiktaş'ın golcüsü olmaz! 6 milyon euro'ya alınan Taylan ortada yok. Svensson'un performansı alt lig seviyesinde. Jurasek ömür törpüsü! Okyanus ötesinden getirilen gençler ne zaman geldiler, ne zaman gittiler anlayamadık! Her transfer yeni bir krizi doğuruyor. Taraftar sabrını yitiriyor! Ve haklılar... Bu camia mücadele ister, ruh ister, arma için savaş ister! Gençlerbirliği iyi savaştı. Hüseyin Eroğlu'nu tebrik ediyorum. Kısıtlı kadrosuna rağmen çok iyi mücadele etti. Ama Beşiktaş'ta tablo ortada... Artık kimse mazeret üretmesin! Bu forma, bu arma her şeyin üzerindedir. Beşiktaş'ı ayağa kaldıracak olan o eski ruhu yeniden bulmak zorundayız. Of off Beşiktaş... Nereye gidiyoruz böyle?