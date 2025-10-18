PODCAST CANLI YAYIN

Vedat Muriqi'den geri dönüş imzası! Sevilla - Mallorca: 1-3 | MAÇ SONUCU

İspanya La Liga’nın 9. haftasında Mallorca, deplasmanda Sevilla ile karşı karşıya geldi. Ramon Sanchez Pizjuan Stadı’nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Mallorca, 3-1’lik skorla kazandı.

Ev sahibi Sevilla, 16. dakikada Ruben Vargas'ın golüyle öne geçti. Ancak ikinci yarıda Mallorca'nın geri dönüşü nefes kesti. Balear Adaları temsilcisinde sahneye çıkan Vedat Muriqi, 67. dakikada attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Bu golden beş dakika sonra Mateo Joseph, 72. dakikada takımını öne geçirirken, aynı oyuncu 77. dakikada farkı ikiye çıkardı.

MALLORCA YÜKSELİŞTE

Bu galibiyetle birlikte Mallorca puanını 8'e yükseltti, düşme hattından uzaklaşma yolunda kritik bir 3 puan aldı. Sevilla ise 13 puanda kaldı ve son haftalardaki istikrarsız grafiğini sürdürdü.

GELECEK HAFTA MAÇLARI

La Liga'nın 10. haftasında Mallorca sahasında Levante'yi konuk edecek. Sevilla ise zorlu Real Sociedad deplasmanına gidecek.

