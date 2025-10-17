PODCAST CANLI YAYIN

Livakovic dibi gördü!

Fenerbahçe'den Girona'ya giden Dominik Livakovic, İspanyol ekibinde henüz sahaya çıkamadı. Hırvat basını, Livakovic'in, Girona'da süre alamaması halinde milli takımdaki yerini kaybetme tehlikesinin de olduğunu duyurdu.

Livakovic'in Girona'ya transferinde yer alan menajer Andy Bara, Hırvat file bekçisinin durumuyla ilgili, "Transferinde ben de yardımcı oldum. Kulübü aradım, teknik direktör ve kulüp onu çok istiyordu. Livakovic, sadece oynamak için büyük bir maaşı reddetti çünkü milli takım onun için dünyadaki en önemli şey." dedi.

Livakovic'in oynamamasının ilginç olduğunu söyleyen menajer Bara, "İlk maçta oynamadı, "Yeni geldi, bir sonraki maçta oynar." diye düşündüm. 0-4 kaybettikleri maçta hala oynamadığını görünce donakaldım! "Bu ne şimdi?" diye düşündüm. En çarpıcı olan ise, Livakovic'in bonservisini almak için rakamı sormalarıydı. Buna güldüm, oynamadığı halde bonservisini mi almak istiyorlar?" dedi.


İSPANYA'DAN CEVAP

Bara'nın bu sözlerine Girona'dan cevap geldi. İspanyol ekibinin sportif direktörü Quique Carcel, Livakovic ile ilgili konuştu.

Carcel, "Hiç kimseye buraya gelip garantili bir şekilde takımda yer alacağına dair söz vermedim. Livakovic'in menajeri Hırvatistan'da neler söyledi bilmiyorum. Ama ona böyle bir söz verdiğim doğru değil. Bu imkansız!" dedi.

