Livakovic dibi gördü!

Livakovic'in Girona'ya transferinde yer alan menajer Andy Bara, Hırvat file bekçisinin durumuyla ilgili, "Transferinde ben de yardımcı oldum. Kulübü aradım, teknik direktör ve kulüp onu çok istiyordu. Livakovic, sadece oynamak için büyük bir maaşı reddetti çünkü milli takım onun için dünyadaki en önemli şey." dedi.



Livakovic'in oynamamasının ilginç olduğunu söyleyen menajer Bara, "İlk maçta oynamadı, "Yeni geldi, bir sonraki maçta oynar." diye düşündüm. 0-4 kaybettikleri maçta hala oynamadığını görünce donakaldım! "Bu ne şimdi?" diye düşündüm. En çarpıcı olan ise, Livakovic'in bonservisini almak için rakamı sormalarıydı. Buna güldüm, oynamadığı halde bonservisini mi almak istiyorlar?" dedi.