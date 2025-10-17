PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş-Gençlerbirliği maçı hangi kanalda? Beşiktaş-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig’in 9. haftasında Beşiktaş, sahasında Gençlerbirliği’ni ağırlıyor. Siyah-beyazlı ekip, taraftarı önünde oynayacağı bu kritik mücadeleyi kazanarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Peki Beşiktaş-Gençlerbirliği maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. Siyah-beyazlı ekip, taraftarı önünde oynayacağı bu kritik mücadeleyi kazanarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

Beşiktaş-Gençlerbirliği maçı ne zaman?

Süper Lig'in 9. Haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı 18 Ekim Cumartesi günü saat 17.00'de start alacak.

Beşiktaş-Gençlerbirliği maçı hangi kanalda?

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak dev karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş-Gençlerbirliği Maç Biletleri Ne Kadar?

Mücadelenin biletleri, Passo'nun resmi internet sitesinde satışa sunuldu. Taraftarlar aşağıdaki kategorilerden bilet satın alabiliyor:

  1. 100 VIP: 25.000 TL
  2. 101-126 VIP: 22.500 TL
  3. 102-125 BLOK: 7.000 TL
  4. 103-124 BLOK: 5.000 TL
  5. 115-116 BLOK: 4.900 TL
  6. 114-117 BLOK: 4.200 TL
  7. 113-118 BLOK: 3.500 TL
  8. 4. Kategori: 4.500 TL
  9. 5. Kategori: 4.000 TL
  10. 6. Kategori: 3.500 TL
  11. DOĞU ÜST TÜM BLOKLAR: 4.000 TL
  12. 7. Kategori: 1.500 TL
  13. 8. Kategori: 1.250 TL
  14. Misafir: 1.250 TL
