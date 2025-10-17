Beşiktaş-Gençlerbirliği maçı hangi kanalda? Beşiktaş-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. Siyah-beyazlı ekip, taraftarı önünde oynayacağı bu kritik mücadeleyi kazanarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.
Beşiktaş-Gençlerbirliği maçı ne zaman?
Süper Lig'in 9. Haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı 18 Ekim Cumartesi günü saat 17.00'de start alacak.
Beşiktaş-Gençlerbirliği maçı hangi kanalda?
Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak dev karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.