Bu akşam hangi maçlar var? 17 Ekim maç takvimi: SAAT, KANAL, YAYIN BİLGİSİ...

Futbolseverler için heyecan dolu bir gün daha geldi. 17 Ekim 2025 programına göre Trendyol 1. Lig, İspanya LaLiga, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga, Suudi Arabistan Pro Lig, Azerbaycan Premier Ligi ve Almanya 2. Bundesliga'da önemli karşılaşmalar sahne alacak. İspanya LaLiga'da Real Oviedo, kendi sahasında Espanyol'u konuk ederken, Fransa Ligue 1'de PSG ile RC Strasbourg kozlarını paylaşacak. İşte 17 Ekim 2025'te futbol ve basketbolseverleri bekleyen tüm maçlar…