Giriş Tarihi:
Bu akşam hangi maçlar var? 17 Ekim maç takvimi: SAAT, KANAL, YAYIN BİLGİSİ...

Futbolseverler için heyecan dolu bir gün daha geldi. 17 Ekim 2025 programına göre Trendyol 1. Lig, İspanya LaLiga, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga, Suudi Arabistan Pro Lig, Azerbaycan Premier Ligi ve Almanya 2. Bundesliga'da önemli karşılaşmalar sahne alacak. İspanya LaLiga'da Real Oviedo, kendi sahasında Espanyol'u konuk ederken, Fransa Ligue 1'de PSG ile RC Strasbourg kozlarını paylaşacak. İşte 17 Ekim 2025'te futbol ve basketbolseverleri bekleyen tüm maçlar…

⚽ Türkiye – 1. Lig

20:00 | Ümraniyespor – Sarıyer → TRT Spor

🇪🇸 İspanya – LaLiga

22:00 | Real Oviedo – Espanyol → S Sport Plus, Tivibu Spor 2

🇫🇷 Fransa – Ligue 1

21:45 | PSG – RC Strasbourg → beIN Sports 3

🇩🇪 Almanya – Bundesliga

21:30 | Union Berlin – Mönchengladbach → S Sport Plus, Tivibu Spor 1

🇸🇦 Suudi Arabistan – Pro Lig

18:05 | Al Fayha – Al Ittihad Jeddah

18:10 | Al Kholood – Al Najma

21:00 | Al Ahli Jeddah – Al Shabab Riyadh

🇦🇿 Azerbaycan Premier Ligi

13:30 | Shamakhi – Kapaz → CBC Sport

18:00 | Turan – Karabağ → CBC Sport

🇩🇪 Almanya – 2. Bundesliga

19:30 | Fortuna Düsseldorf – Braunschweig → Tivibu Spor 3

19:30 | Hannover 96 – Schalke 04 → S Sport Plus

🏀 EuroLeague Erkekler

20:00 | Kızılyıldız (Sırbistan) – Real Madrid (İspanya)

20:30 | Monaco (Fransa) – Valencia Basket (İspanya)

20:30 | Anadolu Efes – Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)

21:00 | LDLC Asvel (Fransa) – Virtus Bologna (İtalya)

21:45 | Paris Basketbol (Fransa) – Hapoel Tel Aviv (İsrail)

21:45 | Baskonia (İspanya) – Partizan (Sırbistan)

