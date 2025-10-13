PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kararının arka planı ortaya çıktı!

Fenerbahçe'de koltuğa oturduğu günden beri Samandıra'dan çıkmayan, teknik heyet ve futbolcularla bir dizi toplantılar yapan ve takımdaki kötü gidişat için çareler arayan başkan Sadettin Saran ile Tedesco ilk neşteri vurdu. İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kadro dışı bırakılırken, flaş kararın arka planı da ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de koltuğa oturduğu günden beri Samandıra'dan çıkmayan, teknik heyet ve futbolcularla bir dizi toplantılar yapan ve takımdaki kötü gidişat için çareler arayan başkan Sadettin Saran ile Tedesco ilk neşteri vurdu.

Sarı-lacivertlilerde, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kadro dışı bırakıldı. Kulüpten yapılan açıklamada "İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır" denildi.

KARARIN NEDENİ

Başkan Saran ve futboldan sorumlu yönetici Ertan Torunoğulları ile teknik direktör Tedesco'nun son yaptığı görüşmelerin ardından bu karar alındı. İki oyuncunun takımdaki huzuru bozduğu ve içeriden bilgi sızdırdığı gerekçesiyle uzaklaştırıldığı kaydedildi.



KAVGA İDDİASI

Ayrıca Archie Brown ile İrfan Can'ın soyunma odasında kavga ettikleri bilgisine ulaşıldı (Samsun maçından sonra). Cenk'in de oyuna sonradan giremeyip formasını fırlatmasının da bu kararda etkili olduğu öğrenildi.

Tedesco'nun önceliği Goretzka

