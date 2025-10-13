Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kararının arka planı ortaya çıktı!

Başkan Saran ve futboldan sorumlu yönetici Ertan Torunoğulları ile teknik direktör Tedesco'nun son yaptığı görüşmelerin ardından bu karar alındı. İki oyuncunun takımdaki huzuru bozduğu ve içeriden bilgi sızdırdığı gerekçesiyle uzaklaştırıldığı kaydedildi.





KAVGA İDDİASI



Ayrıca Archie Brown ile İrfan Can'ın soyunma odasında kavga ettikleri bilgisine ulaşıldı (Samsun maçından sonra). Cenk'in de oyuna sonradan giremeyip formasını fırlatmasının da bu kararda etkili olduğu öğrenildi.