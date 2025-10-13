Tedesco'nun önceliği Goretzka

Fred'i fizik olarak yetersiz bulan teknik direktör Domencio Tedesco, bu bölgede denediği diğer isimlerden de istediği verimi şu ana kadar alamadı.



Başkan Sadettin Saran'la kısa süre önce bir görüşme yapan İtalyan teknik adam, devre arasında orta sahaya mutlaka takviye yapmaları gerektiğini söyledi. Bu konuda başkana da bazı isimleri verdi.



Tedesco'nun listesinin ilk iki sırasında Feyenoord'dan Quinten Timber ve Bayern Münih'ten Leon Goretzka var... Tedesco'nun önceliğinin ise 2017-18'de Schalke 04'te birlikte çalıştığı Goretzka olduğu öğrenildi.