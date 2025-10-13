Tedesco'nun önceliği Goretzka

Fred'i fizik olarak yetersiz bulan teknik direktör Domencio Tedesco, bu bölgede denediği diğer isimlerden de istediği verimi şu ana kadar alamadı.
Başkan Sadettin Saran'la kısa süre önce bir görüşme yapan İtalyan teknik adam, devre arasında orta sahaya mutlaka takviye yapmaları gerektiğini söyledi. Bu konuda başkana da bazı isimleri verdi.
Tedesco'nun listesinin ilk iki sırasında Feyenoord'dan Quinten Timber ve Bayern Münih'ten Leon Goretzka var... Tedesco'nun önceliğinin ise 2017-18'de Schalke 04'te birlikte çalıştığı Goretzka olduğu öğrenildi.
MİLLİ ARA SONRASI TEMAS
Alman deviyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki oyuncu için temaslar milli aradan sonra başlayacak.
İtalyan çalıştırıcı da eski öğrencisiyle bir görüşme yapacak. Hedef; Goretzka'yı devre arasında makul bir bonservisle kadroya katmak.
Goretzka, bu sezon da geçen sezon olduğu gibi teknik direktör Vincent Konpany tarafından rotasyon oyuncusu olarak kullanılıyor. Bu sezon beş farklı kulvarda 11 maça çıkan 30 yaşındaki orta saha sadece 571 dakika sahada kaldı. Bu süre içinde 1 gol atan Alman yıldız, asist ise üretemedi.