PSG'nin yıldızı Galatasaray'a! Savunmanın sigortası olacak

Lider Galatasaray, ara transfer dönemi öncesinde savunma hattını güçlendirmek için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılı yönetim, stoper rotasyonunu genişletmek ve kadro derinliğini artırmak amacıyla Paris Saint-Germain’in 21 yaşındaki Brezilyalı stoperi Lucas Beraldo’yu gündemine aldı.

Teknik direktör Okan Buruk'un, mevcut savunma ikilisi Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'yı rahatlıkla tamamlayabilecek bir isim istediği öğrenildi. Buruk'un, Wilfried Singo'yu sağ bekte kullanmayı planladığı için stoper hattına yeni bir takviye talep ettiği belirtildi.

GÖZLER LUCAS BERALDO'DA

Galatasaray'da öne çıkan isim Lucas Beraldo oldu. PSG ile sözleşmesi Haziran 2028'e kadar devam eden genç savunmacı için, sarı-kırmızılıların satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacağı aktarıldı.

OCAK AYINDA YOĞUN TEMAS TRAFİĞİ

Galatasaray yönetiminin, Ocak ayındaki transfer döneminde PSG ile masaya oturması ve bu transfer için yoğun bir görüşme trafiği yürütmesi bekleniyor.

BERALDO TRANSFERE SICAK BAKIYOR

Bu sezon PSG formasıyla sadece 5 lig maçına çıkabilen Beraldo'nun, daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı ifade edildi.

ALEX'İN ESKİ ÖĞRENCİSİ

Brezilyalı savunmacı Lucas Beraldo, Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza'nın Sao Paulo döneminde birlikte çalıştığı futbolculardan biri.
Alex'in teknik direktörlük yaptığı dönemde 13 maça çıkıp 2 gol atan genç stoper, 1.169 dakika süre aldı.

PSG İLE KUPA KOLEKSİYONU

Ocak 2024'te PSG'ye transfer olan Lucas Beraldo, kısa sürede birçok büyük başarıya imza attı. Fransız deviyle 2 Ligue 1, 2 Fransa Kupası, 2 Fransa Süper Kupası, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 1 UEFA Süper Kupası kazandı.

