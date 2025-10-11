PSG'nin yıldızı Galatasaray'a! Savunmanın sigortası olacak

Teknik direktör Okan Buruk'un, mevcut savunma ikilisi Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'yı rahatlıkla tamamlayabilecek bir isim istediği öğrenildi. Buruk'un, Wilfried Singo'yu sağ bekte kullanmayı planladığı için stoper hattına yeni bir takviye talep ettiği belirtildi.
GÖZLER LUCAS BERALDO'DA
Galatasaray'da öne çıkan isim Lucas Beraldo oldu. PSG ile sözleşmesi Haziran 2028'e kadar devam eden genç savunmacı için, sarı-kırmızılıların satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacağı aktarıldı.
OCAK AYINDA YOĞUN TEMAS TRAFİĞİ
Galatasaray yönetiminin, Ocak ayındaki transfer döneminde PSG ile masaya oturması ve bu transfer için yoğun bir görüşme trafiği yürütmesi bekleniyor.