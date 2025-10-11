Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yıldız futbolcu için transfer savaşı!
Trendyol Süper Lig'in iki dev ekibi Fenerbahçe ve Galatasaray, transfer çalışmalarına erkenden başladı. Ezeli rakipler, kadrolarını güçlendirmek adına yoğun mesai harcıyor. Sırada tanıdık bir isim var. İşte detaylar...
Fenerbahçe ve Galatasaray, ara transfer döneminde güç2lü olan kadrolarına takviye yapabilmek adına temaslarına devam ediyor. İki ezeli rakip, yıldız isme imza attırmak için karşı karşıya.
NENE'YE İNANIYOR
Fenerbahçe'de son haftalarda performansıyla tartışma konusu olan kanat oyuncusu Dorgeles Nene, teknik direktör Domenico Tedesco'nun tam desteğini aldı. Sarı-lacivertli teknik adam, genç futbolcunun topsuz oyundaki gayretinden memnun olduğunu belirterek, skor katkısının da kısa zamanda artacağına inanıyor.
SAVUNMA KATKISI ÖN PLANDA
Sezon başında Jose Mourinho döneminde transfer edilen 22 yaşındaki Malili futbolcu, Süper Lig ve Avrupa maçlarında gösterdiği performansla zaman zaman eleştirilerin hedefi olmuştu. Ancak göreve geldikten sonra oyuncuların performans verilerini detaylı inceleyen Tedesco, Nene'nin takım savunmasına yaptığı katkıya dikkat çekti. İtalyan teknik adam, oyuncusunun sahadaki enerjisini ve pozisyon alma becerisini önemli buluyor.
Tedesco, Nene'nin fiziksel kapasitesinin üst düzeyde olduğunu ve doğru yönlendirmeyle hücum verimliliğinin artacağını düşünüyor. Bu nedenle genç oyuncuya form şansı vermeye devam edeceği öğrenildi. Özellikle top rakipteyken gösterdiği pres disiplini ve geri dönüş hızı, teknik ekibin takdirini topladı.
"ZAMANLA FARK YARATACAK"
Milliyet'in haberine göre, Tedesco, takımın genel oyun temposu yükseldikçe Nene'nin de üretkenliğinin artacağı görüşünde. Genç futbolcunun antrenmanlarda gösterdiği performans ve profesyonel yaklaşımı da teknik heyeti memnun ediyor. İtalyan teknik adam, oyuncusuna birebir bir görüşmeyle moral verecek ve kendisine olan güvenini net bir şekilde iletecek.
Tedesco'nun amacı, Nene'yi sadece kanatta bir hücum oyuncusu olarak değil, takımın pres gücünü artıran ve rakip savunmayı zorlayan bir sistem parçası haline getirmek. Bu nedenle antrenmanlarda Malili futbolcuya özel taktik çalışmalar uygulandığı ifade ediliyor.
NENE'NİN İSTATİSTİKLERİ
Bu sezon Süper Lig'de 4, Şampiyonlar Ligi'nde 2 karşılaşmada forma giyen Dorgeles Nene, ligde 1 gol ve 1 asist kaydetti. Takım içindeki rekabetin artmasına rağmen Tedesco'nun güvenini kazanan genç oyuncunun, önümüzdeki haftalarda skor üretimi konusunda da daha etkili olması bekleniyor.
Kulüp içinden sızan bilgilere göre teknik heyet, Nene'nin özellikle ceza sahası çevresindeki karar mekanizmasını geliştirmek için özel analiz seansları düzenliyor. Ayrıca, oyuncunun şut isabet oranını ve son pas tercihlerini iyileştirmeye yönelik bireysel idman programları uygulanıyor.
SEBASTIAN SZYMANSKI İDDİASI
Trendyol Süper Lig'de beklentilerin altında kalan Fenerbahçe, sezonun ilk bölümünde hem puan kayıpları hem de bireysel performans düşüşleriyle sarsıldı. Sarı-lacivertli tribünlerin son dönemde en çok eleştirdiği isimlerden biri olan Sebastian Szymanski için Avrupa'dan ciddi transfer iddiaları gündeme geldi.
TEDESCO DA ÇARE OLAMADI
Sezona büyük umutlarla Jose Mourinho yönetiminde başlayan Fenerbahçe, Portekizli teknik adamla yollarını sürpriz bir şekilde ayırdıktan sonra takımın başına Domenico Tedesco'yu getirdi. Ancak genç teknik direktör de henüz beklenen çıkışı sağlayamadı.
Trendyol Süper Lig'in ilk 8 haftasında 16 puan toplayan sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kaldı. Avrupa arenasında da dalgalı bir performans sergileyen Kanarya, milli araya moralsiz girdi. Yönetim ve teknik heyet, devre arası transfer döneminde takımı yeniden şekillendirmeyi planlıyor.
YOLLAR AYRILABİLİR
Performans düşüklüğü nedeniyle eleştirilerin odağındaki Sebastian Szymanski, devre arasında gönderilmesi planlanan isimlerin başında geliyor. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin en istikrarlı oyuncularından biri olan Polonyalı yıldız, bu sezon dalgalı grafiğiyle taraftarın tepkisini çekti.
Kulübe yakın kaynaklara göre, hem İtalya'dan hem de Fransa'dan önemli kulüpler 26 yaşındaki futbolcu için resmi teklif hazırlığında. Yaz döneminde Olympique Lyon'un transfer girişimini geri çeviren Fenerbahçe, artık bu kez masaya oturmaya daha istekli.
BEKLENTİ EN AZ 10 MİLYON EURO
Fotomaç'ın haberine göre, yaz transfer döneminde Lyon'a gitmesine izin verilmeyen Szymanski için Fransız ekibi ilgisini sürdürürken, Serie A'dan Lazio ve Fiorentina da devreye girdi. Her iki kulübün de Ocak ayında resmi teklif yapmaya hazırlandığı öne sürülüyor.
Fenerbahçe cephesinde ise yeni yönetim, oyuncunun satışına sıcak bakıyor. Yönetim, Szymanski için en az 10 milyon euro ve üzeri bir bonservis talep edecek. Eğer bu rakam karşılanırsa, transferin önünde herhangi bir engel kalmayacak.
2 GOL VE 2 ASİSTLİK KATKI
2023 yazında Dinamo Moskova'dan 9 milyon 750 bin euro karşılığında transfer edilen Sebastian Szymanski, Fenerbahçe formasıyla bugüne kadar 122 maça çıktı. Bu süreçte 22 gol ve 30 asist üreten Polonyalı futbolcu, takımın hücum organizasyonlarında kilit rol oynamıştı.
Ancak bu sezon tablo farklı. 14 resmi karşılaşmada forma giyen Szymanski, sadece 2 gol ve 2 asist üretebildi. Hücumdaki verimliliği düşerken, savunma katkısının da azaldığı gözlendi. Performansındaki bu düşüş, taraftarların sabrını taşırırken tribünlerde zaman zaman ıslıklarla protesto edildi.
Transfermarkt verilerine göre yıldız orta sahanın güncel piyasa değeri 14 milyon euro civarında. Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Polonyalı oyuncu için Avrupa'dan gelen tekliflerin ekonomik olarak cazip olması halinde transferin gerçekleşmesi bekleniyor.
YENİ YAPILANMA YOLDA
Fenerbahçe yönetimi, ara transfer döneminde yalnızca Szymanski değil, performans beklentilerini karşılayamayan birkaç isimle daha yollarını ayırmayı planlıyor. Yerlerine ise doğrudan katkı verebilecek, Avrupa tecrübesi yüksek futbolcular transfer edilmesi hedefleniyor.
Domenico Tedesco, kadroda dinamizm ve tempo eksikliğini giderecek isimlere öncelik verirken, orta sahada skor katkısı yüksek bir oyuncu transfer edilmesi gündemde. Szymanski'nin satışı halinde elde edilecek bonservis gelirinin bu hedef doğrultusunda kullanılacağı ifade ediliyor.
EDERSON'UN TARİHİ BELLİ OLDU
Milli aranın ardından yoğun bir fikstüre girecek olan Fenerbahçe, gözünü kaleci Ederson'un durumuna çevirdi. Samsunspor maçı öncesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarılan Brezilyalı file bekçisinin geri dönüş tarihi netleşti.
KOMPLİKASYON YOK
Samsunspor karşılaşması öncesinde yapılan son antrenmanda sakatlanan Ederson, maç kadrosuna dahil edilmemişti. Yapılan kontrollerin ardından deneyimli kalecinin adalesinde zorlanma tespit edilmiş ve 2 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.
Milli arayı tedavi süreciyle geçiren Brezilyalı eldiven, bireysel çalışmalarına başladı. Kulüp doktorlarının raporuna göre oyuncunun sakatlığında herhangi bir komplikasyon bulunmazken, tedavinin planlandığı şekilde ilerlediği bildirildi.
STUTTGART MAÇINDA SAHADA
Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, Ederson'u riske etmemek adına Fatih Karagümrük maçında oynatmayacak. Sambacı kalecinin 23 Ekim'de oynanacak Stuttgart karşılaşmasıyla birlikte formasına kavuşması bekleniyor.
Teknik heyet, oyuncunun tamamen hazır hale gelmesi için özel bir program uyguluyor. Özellikle kas dayanıklılığı ve refleks antrenmanlarına ağırlık verilirken, Ederson'un Avrupa mücadelesine kadar yüzde yüz form tutması hedefleniyor.
CİMBOM'DA BAŞAKŞEHİR MESAİSİ
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman koşu çalışmasıyla başladı. 8'e 2 pas çalışması ve dar alanda topa sahip olma çalışmasıyla devam eden idman çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, 13 Ekim Pazartesi günü saat 17.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
SINGO'YA TALİPLER VAR
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Monaco'dan transfer ettiği Wilfried Singo, kısa sürede hem performansıyla hem de potansiyeliyle Avrupa devlerinin radarına girdi. Özellikle Premier Lig ekipleri, Fildişili savunmacının yükselen grafiğini yakından takip ediyor.
PALACE VE FOREST PEŞİNDE
Galatasaray formasıyla gösterdiği istikrarlı performans sonrası Wilfried Singo için İngiltere'den iki kulüp harekete geçti. Ada basınında yer alan haberlere göre Crystal Palace ve Nottingham Forest, 24 yaşındaki sağ beki izlemek için scout ekiplerini Türkiye'ye gönderdi.
Her iki kulübün de oyuncu hakkında kapsamlı analiz raporları hazırladığı ve devre arasında Galatasaray'a resmi teklif sunmayı planladıkları belirtildi. Özellikle İngiltere'nin yüksek tempolu futboluna uygun fizik gücü, hız ve dayanıklılık özellikleriyle Singo'nun Premier Lig'e "hazır" bir profil çizdiği yorumları yapılıyor.
OKAN BURUK'UN GÖBEBEĞİ OLDU
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sezon başından bu yana Singo'ya özel bir rol biçmiş durumda. Savunmada güven veren performansının yanı sıra hücuma verdiği katkıyla da fark yaratan Fildişili futbolcu, kısa sürede sarı-kırmızılı ekibin değişilmez isimlerinden biri haline geldi.
Monaco'dan 30,7 milyon Euro bedelle transfer edilen Singo, Galatasaray'ın son yıllarda yaptığı en dikkat çekici yatırımlardan biri olarak öne çıkıyor. Kulüp kaynakları, oyuncunun hem sportif başarı hem de potansiyel satış geliri açısından kulübe büyük kazanç sağlayabileceği görüşünde.
SERBEST KALMA MADDESİ 60 MİLYON EURO
Singo'nun sözleşmesinde yer alan çıkış maddesi ise transfer sürecini oldukça ilginç hale getiriyor. İddialara göre 24 yaşındaki savunmacının kontratında, ilk sezon için 60 milyon euro, ikinci sezon için ise 55 milyon euro serbest kalma bedeli bulunuyor.
Bu rakam, Galatasaray yönetiminin oyuncu üzerindeki değer algısını açıkça ortaya koyuyor. Avrupa'dan gelecek tekliflerin bu seviyelere ulaşması zor görünse de, özellikle Premier Lig kulüplerinin finansal gücü nedeniyle ocak ayında flaş bir gelişme yaşanabileceği belirtiliyor.
SÜPER LİG'İ SALLADI AVRUPA'DA SES GETİRDİ
Galatasaray formasıyla şu ana kadar 7 resmi maçta görev alan Singo, toplam 408 dakika sahada kaldı. Defansif katkısının yanı sıra hücumda da etkili olan Fildişili futbolcu, Alanyaspor maçında yaptığı müthiş asistle taraftarların gönlünü kazandı.
Söz konusu pozisyonda rakibi Yusuf Özdemir'i klas bir çalımla geçtikten sonra topu Icardi'ye aktaran Singo, golün mimarı olmuştu. Ayrıca Liverpool karşısında ad performansıyla adından söz ettirdi.
TIMBER BOMBASI
Ara transfer dönemi yaklaşırken Fenerbahçe, orta saha hattını güçlendirmek için kolları sıvadı. Süper Lig'de zirve yarışını sürdürmek isteyen sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'ın da ilgilendiği Quinten Timber transferinde önemli bir adım attı.
İLK SIRAYA YAZILDI
Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco, devre arası transfer döneminde takımın en büyük ihtiyacının merkez orta saha olduğunu yönetime açıkça iletti. İtalyan çalıştırıcı, kadrodaki eksik bölgeleri detaylı bir raporla Başkan Sadettin Saran'a sundu.
Tedesco, Fenerbahçe'nin oyun temposunu ve pas kalitesini artıracak, iki yönlü oynayabilen bir orta saha oyuncusunun şart olduğunu belirterek transfer listesinin ilk sırasına Quinten Timber'ı yazdı.
GALATASARAY DA DEVREDE
Fenerbahçe, transfer hedefinde yer alan Quinten Timber için yalnız değil. Ezeli rakip Galatasaray da aynı oyuncunun peşinde. Sarı-kırmızılılar, orta sahada rotasyonu genişletmek için Timber'ı listesine eklemiş durumda.
Ancak Fenerbahçe, transferde elini çabuk tutarak Timber'ı rakibine kaptırmamak istiyor. Yönetim, oyuncunun menajeriyle teması hızlandırırken, Feyenoord'la bonservis pazarlıklarının da kısa sürede başlayacağı belirtiliyor.
18 EKİM'DE DÖNECEK
Quinten Timber, Hollanda Milli Takımı'nda da forma giyen genç bir yetenek. 2024 yılından bu yana Portakallar'ın kadrosunda yer alan 24 yaşındaki futbolcu, son olarak 7 Eylül'de Litvanya'ya karşı oynanan maçta görev aldı.
Sakatlığı nedeniyle Malta ve Finlandiya maçlarının aday kadrosunda yer alamayan Timber'ın fiziksel olarak toparlandığı, 18 Ekim'de sahalara dönmesinin planlandığı öğrenildi. Fenerbahçe'nin sağlık ekibi, oyuncunun son sakatlık raporlarını detaylı şekilde inceleyecek.
KANARYA STRATEJİSİNİ BELİRLEDİ
Yönetim, ocak ayında yapılacak transfer operasyonunda yalnızca Timber değil, savunma hattına da takviye yapmayı planlıyor. Ancak öncelik, orta saha transferine verilmiş durumda.
Başkan Sadettin Saran, teknik ekibin raporunu onayladı ve transfer bütçesinin Timber gibi genç, potansiyelli ve Avrupa piyasasında değeri artabilecek futbolculara yönlendirilmesini istedi.