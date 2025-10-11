Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yıldız futbolcu için transfer savaşı!

"ZAMANLA FARK YARATACAK"

Milliyet'in haberine göre, Tedesco, takımın genel oyun temposu yükseldikçe Nene'nin de üretkenliğinin artacağı görüşünde. Genç futbolcunun antrenmanlarda gösterdiği performans ve profesyonel yaklaşımı da teknik heyeti memnun ediyor. İtalyan teknik adam, oyuncusuna birebir bir görüşmeyle moral verecek ve kendisine olan güvenini net bir şekilde iletecek.

Tedesco'nun amacı, Nene'yi sadece kanatta bir hücum oyuncusu olarak değil, takımın pres gücünü artıran ve rakip savunmayı zorlayan bir sistem parçası haline getirmek. Bu nedenle antrenmanlarda Malili futbolcuya özel taktik çalışmalar uygulandığı ifade ediliyor.