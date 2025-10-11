PODCAST CANLI YAYIN

Milli maç bu akşam mı? Türkiye - Bulgaristan maçı ne zaman, bugün mü? Saat kaçta, hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, grup aşamasında Bulgaristan ile kozlarını paylaşacak. Futbolseverlerin gözü Ay-Yıldızlılar’ın Bulgaristan ile oynayacağı maça çevrildi. Peki Bulgaristan-Türkiye karşılaşması hangi tarihte oynanacak? Milli maç bu akşam mı? Türkiye'nin Bulgaristan maçı ne zaman, bugün mü? Saat kaçta, hangi kanalda?

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Milli maç bu akşam mı? Türkiye - Bulgaristan maçı ne zaman, bugün mü? Saat kaçta, hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımımız, sıradaki maçında Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Eleme sürecine 4 Eylül'de Gürcistan deplasmanında 3-2'lik galibiyetle başlayan Türkiye, ikinci maçında ise İspanya karşısında 6-0'lık bir yenilgi aldı. Şimdi gözler, Ay-Yıldızlılar'ın Bulgaristan ile oynayacağı üçüncü karşılaşmaya çevrildi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 3. maçında, 11 Ekim Cumartesi günü (bu akşam) Bulgaristan ile kozlarını paylaşacak.

Mücadele saat 21.45'te başlayacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

BULGARİSTAN - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Müsabaka, TV8 ve Exxen platformundan canlı olarak yayınlanacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

MİLLİ MAÇ TAKVİMİ NASIL?

Türkiye'nin 2025-2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında oynanacak maçları:

  1. 11 Ekim: Bulgaristan - Türkiye
  2. 14 Ekim: Türkiye - Gürcistan
  3. 15 Kasım: Türkiye - Bulgaristan
  4. 18 Kasım: İspanya - Türkiye
Türkiye - Gürcistan maçı ne zaman, nerede oynanacak? Türkiye - Gürcistan maçı saat kaçta?Türkiye - Gürcistan maçı ne zaman, nerede oynanacak? Türkiye - Gürcistan maçı saat kaçta?
Türkiye - Gürcistan maçı ne zaman, nerede oynanacak? Türkiye - Gürcistan maçı saat kaçta?
Türkiye Gürcistan maç bilet fiyatları 2025 || Türkiye Gürcistan maç biletleri bugün saat kaçta satışa çıkacak?Türkiye Gürcistan maç bilet fiyatları 2025 || Türkiye Gürcistan maç biletleri bugün saat kaçta satışa çıkacak?
Türkiye Gürcistan maç bilet fiyatları 2025 || Türkiye Gürcistan maç biletleri bugün saat kaçta satışa çıkacak?

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Mehmetçik Gazze'ye gidecek mi? İşte kurulacak iki "güç" ve Türkiye'nin rolü
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu "Don Vito" Abdullah Alp Üstün ve Hasan Lala yakalandı! Türkiye'ye getirildiler
Aynadaki Yabancı
Çocuk suçlarıyla ilgili yeni yasayı TAKVİM açıklıyor! Çeteler yandı | İşte yeni "Minguzzi" yasası
CHP Adanalıyı canından bezdirdi! Belediyenin toplayamadığı çöpler vatandaşı isyan ettirdi!
CANLI | Ateşkes yürürlükte! İsrail çekildi Gazze'ye dönüş başladı | Lübnan'a saldırı
Resmen başladı! İşletmelerde zorunlu olacak: Fiyat etiketi...
Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni talebi: Savcılıktan İçişleri Bakanlığına başvuru
6 İL SARI ALARM LİSTESİNDE: Meteoroloji peş peşe uyardı! Şemsiyeleri sıkı tutun
Cehennem Necati (Necati Arabacı) soruşturmasında yeni deliller ortaya çıktı: 3 eğlence mekanına çökmüş!
Serdar Öktem cinayetinde flaş gelişme: Tüm ifadelere Takvim.com.tr ulaştı! İntikam sözü dosyaya girdi: Daltonlar çetesinin kilit ismi talimatlar ondan
Lisede 2+2 modeli! Kaç yıl zorunlu olacak?
Kuruluş Orhan’ın Orhan Bey’i Mert Yazıcıoğlu: Ezber bozan bir sezon geliyor!
Trump’tan Gazze zirvesi: Türkiye masada
Yerli doğalgazda yeni dönem: Türkiye ihracata geçmeye hazırlanıyor
Staj yapanlara erken emeklilik müjdesi! Annelere ve bazı mesleklere fırsat...
Trump’tan Çin’e sert misilleme: “Görüşmemiz için bir neden kalmadı”
Yurt genelinde konut seferberliği! Hem deprem bölgesi hem kentsel dönüşüm projeleri bir arada yürütülüyor
CHP'li eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile birlikte 21 şüpheli gözaltına alındı
Bizim Aile’nin Ferdi’si Cengiz Nezir bakın şimdi ne halde! Meğer oyunculuğu bıraktıktan sonra...