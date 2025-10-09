Türkiye - Gürcistan maçı ne zaman, nerede oynanacak? Türkiye - Gürcistan maçı saat kaçta?

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Türkiye, 11 Ekim'de deplasmanda Bulgaristan ve 14 Ekim'de Kocaeli'de Gürcistan ile karşılaşacak. Millî Takımın programı TFF tarafından duyuruldu.
TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye ile Gürcistan Dünya Kupası Elemeleri maçında 14 Ekim 2025 Salı günü saat 21:45'te karşı karşıya gelecek.
Kamp ve Antrenman Programı
Gürcistan Maçı Öncesi 13 Ekim Pazartesi günü saat 11.30'da Riva'da resmi antrenman yapılacak.
Aynı gün saat 20.00'de kara yoluyla Kocaeli'ye geçilecek ve konaklanacak.