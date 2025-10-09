PODCAST CANLI YAYIN

Türkiye - Gürcistan maçı ne zaman, nerede oynanacak? Türkiye - Gürcistan maçı saat kaçta?

Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Türkiye, Gürcistan ile kozlarını paylaşacak. Peki Türkiye – Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşma öncesi merak edilen detaylar ve muhtemel 11’ler...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Türkiye - Gürcistan maçı ne zaman, nerede oynanacak? Türkiye - Gürcistan maçı saat kaçta?

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Türkiye, 11 Ekim'de deplasmanda Bulgaristan ve 14 Ekim'de Kocaeli'de Gürcistan ile karşılaşacak. Millî Takımın programı TFF tarafından duyuruldu.

TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye ile Gürcistan Dünya Kupası Elemeleri maçında 14 Ekim 2025 Salı günü saat 21:45'te karşı karşıya gelecek.

Kamp ve Antrenman Programı

Gürcistan Maçı Öncesi 13 Ekim Pazartesi günü saat 11.30'da Riva'da resmi antrenman yapılacak.

Aynı gün saat 20.00'de kara yoluyla Kocaeli'ye geçilecek ve konaklanacak.

Basın toplantısı saat 20.45'te, kısa yürüyüş ise 21.15'te gerçekleşecek.

Türkiye - Gürcistan maçı 14 Ekim Salı günü saat 21.45'te Kocaeli Stadyumu'nda TV8 ve Exxen'den naklen yayınlanacak.

TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Türkiye: Uğurcan Çakır, Merih Demiral, Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakcı, Mert Müldür, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız

Gürcistan: Mamardashvili, Kakabadze, Goglichidze, Lochoshvili, Azarovi, Kochorashvili, Davitashvili, Mekvabishvili, Gagnidze, Kvaratskhelia, Mikautadze

