Tammy Abraham son 6 yılın zirvesinde

Toplamda 8 gole ulaşan İngiliz forvet, böylece son 6 yılın en iyi sezon başlangıcını yaptı. Bu performansıyla Beşiktaş'ın hücum hattının en önemli kozu haline geldi.
Abraham, kariyerinde ilk 13 maçlık performans bazında bundan önceki en iyi sezon başlangıcını 2019-2020 sezonunda Chelsea formasıyla yaşamıştı. O dönem aynı periyotta 9 gol kaydeden golcü oyuncu, sezonu toplam 46 maçta 18 gol ile tamamlamıştı. Beşiktaş'taki performansı, o döneme oldukça yakın bir seviyede ilerliyor.
DERBİDE OMUZ SAKATLIĞINA RAĞMEN OYNADI
Galatasaray derbisinde omzundaki sakatlığa rağmen forma giyen Tammy Abraham, mücadeleyi golle tamamladı. Sahadaki mücadele gücü ve pozisyon alma becerisiyle alkış toplayan İngiliz yıldız, milli ara sonrası tamamen iyileşip form grafiğini sürdürmeyi hedefliyor.
BEŞİKTAŞ'IN GOL UMUDU: ABRAHAM
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın hücum planlarının merkezinde yer alan Tammy Abraham, istikrarlı gol performansıyla Beşiktaş taraftarının büyük beğenisini kazandı. Takımın ofans hattında sorumluluk almaktan çekinmeyen golcü oyuncu, sadece bitirici vuruşlarıyla değil, fizik gücüyle de rakip savunmaları zorlayan bir performans ortaya koyuyor.
Abraham'ın Beşiktaş Kariyerinde Öne Çıkan Veriler
- 2025-26 sezonu toplam gol sayısı: 8
- Süper Lig gol sayısı: 3
- Avrupa kupaları (eleme turları dahil): 5