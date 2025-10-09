Tammy Abraham son 6 yılın zirvesinde

Toplamda 8 gole ulaşan İngiliz forvet, böylece son 6 yılın en iyi sezon başlangıcını yaptı. Bu performansıyla Beşiktaş'ın hücum hattının en önemli kozu haline geldi.



Abraham, kariyerinde ilk 13 maçlık performans bazında bundan önceki en iyi sezon başlangıcını 2019-2020 sezonunda Chelsea formasıyla yaşamıştı. O dönem aynı periyotta 9 gol kaydeden golcü oyuncu, sezonu toplam 46 maçta 18 gol ile tamamlamıştı. Beşiktaş'taki performansı, o döneme oldukça yakın bir seviyede ilerliyor.