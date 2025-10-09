Tammy Abraham son 6 yılın zirvesinde

PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş’ın İngiliz golcüsü Tammy Abraham, siyah-beyazlı formayla sezona damga vurmaya devam ediyor. Son olarak Galatasaray derbisinde fileleri havalandıran 28 yaşındaki futbolcu, Süper Lig’deki 3. golünü atarak dikkatleri üzerine çekti.

Toplamda 8 gole ulaşan İngiliz forvet, böylece son 6 yılın en iyi sezon başlangıcını yaptı. Bu performansıyla Beşiktaş'ın hücum hattının en önemli kozu haline geldi.

Abraham, kariyerinde ilk 13 maçlık performans bazında bundan önceki en iyi sezon başlangıcını 2019-2020 sezonunda Chelsea formasıyla yaşamıştı. O dönem aynı periyotta 9 gol kaydeden golcü oyuncu, sezonu toplam 46 maçta 18 gol ile tamamlamıştı. Beşiktaş'taki performansı, o döneme oldukça yakın bir seviyede ilerliyor.

DERBİDE OMUZ SAKATLIĞINA RAĞMEN OYNADI

Galatasaray derbisinde omzundaki sakatlığa rağmen forma giyen Tammy Abraham, mücadeleyi golle tamamladı. Sahadaki mücadele gücü ve pozisyon alma becerisiyle alkış toplayan İngiliz yıldız, milli ara sonrası tamamen iyileşip form grafiğini sürdürmeyi hedefliyor.

BEŞİKTAŞ'IN GOL UMUDU: ABRAHAM

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın hücum planlarının merkezinde yer alan Tammy Abraham, istikrarlı gol performansıyla Beşiktaş taraftarının büyük beğenisini kazandı. Takımın ofans hattında sorumluluk almaktan çekinmeyen golcü oyuncu, sadece bitirici vuruşlarıyla değil, fizik gücüyle de rakip savunmaları zorlayan bir performans ortaya koyuyor.

  • 2025-26 sezonu toplam gol sayısı: 8
  • Süper Lig gol sayısı: 3
  • Avrupa kupaları (eleme turları dahil): 5

20 GOLÜ GEÇEBİLİR

Tammy Abraham, Beşiktaş formasıyla ortaya koyduğu etkileyici istatistiklerle sadece takımının değil, Süper Lig'in de en formda santrforlarından biri haline geldi. Milli ara sonrasında tam kapasiteyle sahalara dönmesi halinde, İngiliz golcünün sezon sonunda 20 gol barajını aşması sürpriz olmayacak.

