Beşiktaş'ın transferlerinde tek yetkili Sergen Yalçın!

Son günlerde Beşiktaş kulislerinde dolaşan "Yalçın-yönetim krizi" iddialarının perde arkası ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre, yaşanan gerginliğin temelinde teknik heyet ile scout ekibi arasındaki transfer planlaması kaynaklı fikir ayrılığı bulunuyor.
Scout ekibinin, Yalçın'ın listesinde yer alan bir futbolcu hakkında olumsuz rapor vermesi iplerin kopmasına neden oldu. Bunun üzerine Sergen Yalçın mevcut scout ekibiyle çalışmak istemediğini yönetime bildirdi.
SERDAL ADALI KRİZİ ÇÖZDÜ
Başkan Serdal Adalı, kulüp içinde artan gerilimin ardından bizzat devreye girerek süreci yatıştırdı. Adalı'nın, tecrübeli teknik adama ara transferde tam yetki verdiği ve "teknik konulara yönetim müdahalesi olmayacak" mesajını ilettiği öğrenildi. Bu kararlı tutumun ardından kulüp içindeki hava yeniden pozitif bir zemine oturdu. Yalçın'ın, kendisine duyulan güven sonrası takım üzerindeki otoritesini güçlendirdiği ifade edildi.
GÖZLER ARA TRANSFER DÖNEMİNDE
Beşiktaş'ta gözler artık ara transfer dönemine çevrildi. Siyah-beyazlı camiada devre arasına kadar alınacak sonuçların yanı sıra, yapılacak transferlerin de büyük önem taşıdığı vurgulanıyor.
Sergen Yalçın'ın, başkan Adalı'dan aldığı tam destekle birlikte kadroyu güçlendirmeye odaklandığı kaydedildi. Özellikle yerli oyuncuların performansını artırmak ve hücum hattındaki rekabeti yükseltmek teknik heyetin öncelikleri arasında.