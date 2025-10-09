Beşiktaş'ın transferlerinde tek yetkili Sergen Yalçın!

Son günlerde Beşiktaş kulislerinde dolaşan "Yalçın-yönetim krizi" iddialarının perde arkası ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre, yaşanan gerginliğin temelinde teknik heyet ile scout ekibi arasındaki transfer planlaması kaynaklı fikir ayrılığı bulunuyor.

Scout ekibinin, Yalçın'ın listesinde yer alan bir futbolcu hakkında olumsuz rapor vermesi iplerin kopmasına neden oldu. Bunun üzerine Sergen Yalçın mevcut scout ekibiyle çalışmak istemediğini yönetime bildirdi.