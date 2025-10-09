PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş'ın transferlerinde tek yetkili Sergen Yalçın!

Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın ile scout ekibi arasında yaşanan fikir ayrılığı sonrası Başkan Serdal Adalı devreye girdi. Yönetim, tecrübeli hocaya ara transfer döneminde tam yetki verdi. Artık tüm transferlerde son kararı Sergen Yalçın verecek; yönetim teknik konulara müdahale etmeyecek.

Giriş Tarihi:
Beşiktaş'ın transferlerinde tek yetkili Sergen Yalçın!

Son günlerde Beşiktaş kulislerinde dolaşan "Yalçın-yönetim krizi" iddialarının perde arkası ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre, yaşanan gerginliğin temelinde teknik heyet ile scout ekibi arasındaki transfer planlaması kaynaklı fikir ayrılığı bulunuyor.
Scout ekibinin, Yalçın'ın listesinde yer alan bir futbolcu hakkında olumsuz rapor vermesi iplerin kopmasına neden oldu. Bunun üzerine Sergen Yalçın mevcut scout ekibiyle çalışmak istemediğini yönetime bildirdi.

Serdal Adalı (AA)Serdal Adalı (AA)

SERDAL ADALI KRİZİ ÇÖZDÜ

Başkan Serdal Adalı, kulüp içinde artan gerilimin ardından bizzat devreye girerek süreci yatıştırdı. Adalı'nın, tecrübeli teknik adama ara transferde tam yetki verdiği ve "teknik konulara yönetim müdahalesi olmayacak" mesajını ilettiği öğrenildi. Bu kararlı tutumun ardından kulüp içindeki hava yeniden pozitif bir zemine oturdu. Yalçın'ın, kendisine duyulan güven sonrası takım üzerindeki otoritesini güçlendirdiği ifade edildi.

Sergen Yalçın (AA)Sergen Yalçın (AA)

GÖZLER ARA TRANSFER DÖNEMİNDE

Beşiktaş'ta gözler artık ara transfer dönemine çevrildi. Siyah-beyazlı camiada devre arasına kadar alınacak sonuçların yanı sıra, yapılacak transferlerin de büyük önem taşıdığı vurgulanıyor.

Sergen Yalçın'ın, başkan Adalı'dan aldığı tam destekle birlikte kadroyu güçlendirmeye odaklandığı kaydedildi. Özellikle yerli oyuncuların performansını artırmak ve hücum hattındaki rekabeti yükseltmek teknik heyetin öncelikleri arasında.

