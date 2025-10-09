PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş'ı yabancı futbolcular sırtlıyor

Beşiktaş, bu sezon Süper Lig’de yabancı futbolcularının katkısıyla dikkat çekici bir performans sergiliyor. Avrupa kupaları nedeniyle Konyaspor maçı ertelenen siyah-beyazlı ekip, ligde şu ana kadar 7 maça çıktı. 1 maç eksiği bulunan Beşiktaş, bu süreçte 12 gol kaydederken, bu gollerin 11’i yabancı oyunculardan geldi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Beşiktaş'ı yabancı futbolcular sırtlıyor

Siyah-beyazlılarda gol yükünü çeken isim Rafa Silva oldu. Portekizli yıldız, attığı 5 golle takımın en skorer ismi konumunda. Takımın hücum hattında gösterdiği bitiricilikle taraftarın da gözdesi haline gelen Silva, Avrupa arenasında da önemli katkılar sundu.

Beşiktaş'ın gol sevinci (AA)Beşiktaş'ın gol sevinci (AA)

TAMMY ABRAHAM TAKİPTE

Rafa Silva'nın ardından en çok skor katkısı yapan isim Tammy Abraham oldu. İngiliz forvet, 3 gol atarak hücum hattında etkisini gösterdi. Öte yandan El Bilal Toure, Cerny ve Jota Silva da birer golle tabelaya katkı sağladı.

Beşiktaş'ın gol sevinci (AA)Beşiktaş'ın gol sevinci (AA)

TEK YERLİ GOLCÜ: CENGİZ ÜNDER

Beşiktaş'ta Süper Lig'de gol sevinci yaşayan tek yerli futbolcu ise Cengiz Ünder oldu. Sezon başında Fenerbahçe'den kiralık olarak kadroya katılan milli oyuncu, Başakşehir karşısında attığı golle siyah-beyazlı formayla siftah yaptı. Cengiz'in bu performansı, yerli rotasyonda öne çıkan nadir örneklerden biri olarak dikkat çekti.

Beşiktaş'ın gol sevinci (AA)Beşiktaş'ın gol sevinci (AA)

ORKUN KÖKÇÜ ASİSTLERİYLE ÖNE ÇIKTI

Yeni transferlerden Orkun Kökçü, skor katkısını asistleriyle yaptı. Milli futbolcu, şu ana kadar 2 asistle takımın en çok asist yapan oyuncusu konumunda. Bir maç cezası nedeniyle forma giyemeyen Kökçü, geri döndüğünde orta sahada kilit rolünü sürdürmesi bekleniyor.

Beşiktaş'ın gol sevinci (AA)Beşiktaş'ın gol sevinci (AA)

BEŞİKTAŞ'IN GOLLERİ

Oyuncu Goller Asistler
Rafa Silva 5 1
Tammy Abraham 3 0
El Bilal Toure 1 0
Cerny 1 0
Jota Silva 1 0
Cengiz Ünder 1 0
Orkun Kökçü 0 2

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Gazze'deki ateşkes sonrası ilk mesajı: Bağımsız Filistin için mücadelemizi sürdüreceğiz
CANLI ANLATIM | Gazze'de barış planı onaylandı! Trump ve Hamas'tan Türkiye'ye teşekkür... İşgalci çekilecek esirler serbest bırakılacak
Takas Bank
Emekliye %11,43 kök zam hesabı: En düşük SSK, BAĞ-KUR maaşı için ocakta 2 farklı senaryo masada! 16.881 TL alanlar...
Serdar Öktem suikastında "İspanya" misillemesi! Talimat 'Daltonlar'dan suikast timi 'Gündoğmuş'tan!
Gazze'de ateşkes sevinci! Filistinliler sokaklarda karşıladı
Borsa İstanbul
Milan'ın yıldızı Galatasaray'a! Eski aşk alevlendi
Özgür Özel övünüyor ama vatandaş CHP'li belediyelere isyan etti! Çöp, susuzluk yolsuzluk...
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco kararı! Sadettin Saran görüşecek
Hafta ortası sağanak, hafta sonu bahar havası: Meteoroloji’den 8 ile sarı kodlu uyarı! Bugün yağışa dikkat: Trabzon, Rize, Hatay...
Türk Telekom
Altındaki hızlı yükseliş kafaları karıştırdı! İşte uzmanların altın tahminleri...
Asgari ücret ve memur zammı milyonları etkileyecek... Tahminlere göre memur zammı ne olacak? İşte formüllere göre yeni asgari ücret!
Kritik zaman kritik temas | Şeybani ile ortak basın toplantısı! Bakan Fidan'dan önemli açıklamalar: Suriye'den en önemli sorun İsrail! Gazze'de ateşkes için 4 husus
66 milyon Euro harcandı ama şu ana kadar gelen gideni mumla arattı! Fener'in hücumcuları çözüm üretemiyor...
Son dakika: CHP'li Ankara'da konser vurgunu! 14 sanık hakkında 59 sayfalık iddianamede zimmet detayı
Tarık Akan’ın biricik partneri bakın şimdi ne halde! Oh Olsun’un Alev’i Hale Soygazi son haliyle gündem oldu
Suriye’de neler oluyor? YPG-SDG’nin zaman ayarlı provokasyonu ve Halep’i karıştıran o tünel | İsrail’in Türkiye korkusu bitmiyor!
Ünlülere şok uyuşturucu baskını | Hadise, Polat çifti, İrem Derici... İşte İsim listesi! Tek tek kan alındı