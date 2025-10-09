Beşiktaş'ı yabancı futbolcular sırtlıyor

Siyah-beyazlılarda gol yükünü çeken isim Rafa Silva oldu. Portekizli yıldız, attığı 5 golle takımın en skorer ismi konumunda. Takımın hücum hattında gösterdiği bitiricilikle taraftarın da gözdesi haline gelen Silva, Avrupa arenasında da önemli katkılar sundu.
TAMMY ABRAHAM TAKİPTE
Rafa Silva'nın ardından en çok skor katkısı yapan isim Tammy Abraham oldu. İngiliz forvet, 3 gol atarak hücum hattında etkisini gösterdi. Öte yandan El Bilal Toure, Cerny ve Jota Silva da birer golle tabelaya katkı sağladı.
TEK YERLİ GOLCÜ: CENGİZ ÜNDER
Beşiktaş'ta Süper Lig'de gol sevinci yaşayan tek yerli futbolcu ise Cengiz Ünder oldu. Sezon başında Fenerbahçe'den kiralık olarak kadroya katılan milli oyuncu, Başakşehir karşısında attığı golle siyah-beyazlı formayla siftah yaptı. Cengiz'in bu performansı, yerli rotasyonda öne çıkan nadir örneklerden biri olarak dikkat çekti.