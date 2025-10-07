Victor Osimhen'in son fotoğrafı taraftarı tedirgin etti

Osimhen, son milli arada Nijerya'nın Ruanda ile oynadığı karşılaşmada sakatlanarak 35. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Bu sakatlık sonrasında yıldız oyuncu, Galatasaray formasıyla 3 maçı kaçırmış ve takımdan bir süre ayrı kalmıştı.

Victor Osimhen (AA) SAHALARA YENİ DÖNDÜ Nijeryalı forvet, sakatlığını atlatmasının ardından Alanyaspor karşılaşmasının son bölümlerinde oyuna dahil olarak sahalara geri dönmüştü.

Osimhen, ardından Liverpool ve Beşiktaş maçlarında ilk 11'de görev almasına rağmen iki mücadelede de 90 dakikayı tamamlayamadı.

Teknik ekibin kontrollü bir plan doğrultusunda yıldız oyuncuyu tam forma seviyesine getirmeye çalıştığı biliniyor.