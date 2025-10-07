PODCAST CANLI YAYIN

Victor Osimhen'in son fotoğrafı taraftarı tedirgin etti

Galatasaray’ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, 2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Nijerya Milli Takımı’na katıldı. Yıldız futbolcu, 10 Ekim’de Lesotho, 14 Ekim’de ise Benin karşısında forma giyecek. Golcü oyuncunun son görüntüsü endişe yarattı.

Giriş Tarihi:
Osimhen, son milli arada Nijerya'nın Ruanda ile oynadığı karşılaşmada sakatlanarak 35. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Bu sakatlık sonrasında yıldız oyuncu, Galatasaray formasıyla 3 maçı kaçırmış ve takımdan bir süre ayrı kalmıştı.

Victor Osimhen (AA)Victor Osimhen (AA)

SAHALARA YENİ DÖNDÜ

Nijeryalı forvet, sakatlığını atlatmasının ardından Alanyaspor karşılaşmasının son bölümlerinde oyuna dahil olarak sahalara geri dönmüştü.
Osimhen, ardından Liverpool ve Beşiktaş maçlarında ilk 11'de görev almasına rağmen iki mücadelede de 90 dakikayı tamamlayamadı.
Teknik ekibin kontrollü bir plan doğrultusunda yıldız oyuncuyu tam forma seviyesine getirmeye çalıştığı biliniyor.

KAMP FOTOĞRAFI GÜNDEM OLDU

Osimhen'in Nijerya kampına katılmasının ardından sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf dikkat çekti. Karede yıldız futbolcunun sol ayak bileğine bandaj uygulanmış olması ve antrenman sahasının toprak zeminden oluşması Galatasaray taraftarlarının tepkisini çekti.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, "Dünya yıldızı böyle zeminde çalıştırılır mı?", "Milli takım tesisleri bu kadar yetersiz olmamalı" şeklinde yorumlarda bulundu.

