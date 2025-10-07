Süper Lig'de 6 kulüp PFDK'ya sevk edildi

PODCAST CANLI YAYIN

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig’den 6 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti. TFF’den yapılan resmi açıklamada, saha olayları, çirkin tezahüratlar ve sportmenliğe aykırı davranışlar gerekçe gösterildi.

TFF'nin açıklamasına göre Galatasaray, son maçında yaşanan çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle disiplin kuruluna gönderildi.
Benzer şekilde Beşiktaş da aynı başlıklardan PFDK'ye sevk edilirken, siyah-beyazlıların 6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle "takım halinde sportmenliğe aykırı hareket" suçlamasıyla da disiplin kuruluna gönderildi.

FENERBAHÇE VE SAMSUNSPOR DA LİSTEDE

Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı maçta taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratları nedeniyle PFDK'ye sevk edildi. Samsunspor ise hem çirkin ve kötü tezahürat hem de saha olayları sebebiyle disiplin kuruluna gönderilen bir diğer kulüp oldu.

TRABZONSPOR VE KOCAELİSPOR DA SEVK EDİLDİ

TFF Hukuk Müşavirliği ayrıca Trabzonspor'u, "çirkin ve kötü tezahürat" gerekçesiyle PFDK'ye sevk etti. Kocaelispor ise talimatlara aykırı hareket suçlamasıyla disipline gönderildi.

ANTALYASPOR'DA ERMAN KILIÇ VE VEYSEL SARI DOSYADA

Disiplin sevkleri sadece kulüplerle sınırlı kalmadı. Antalyaspor Antrenörü Erman Kılıç, talimatlara aykırı hareket ile hakaret ve tehdit nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildi. Aynı kulüpten Veysel Sarı ise talimatlara aykırı hareket gerekçesiyle tedbirsiz olarak kurulun gündemine alındı.

SELÇUK ŞAHİN DE PFDK'DE

Geçtiğimiz günlerde Eyüpspor'daki görevinden ayrılan Selçuk Şahin hakkında da işlem başlatıldı.
TFF, genç teknik adamı sportmenliğe aykırı hareket gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk ettiğini duyurdu.

