İstanbul'da kazanan yok! Kasımpaşa - Konyaspor: 1-1 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Mücadele, Jakcson Muleka ve Claudio Winck'in karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.

Giriş Tarihi:
Kasımpaşa ile Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında kozlarını paylaştı.

Mücadelenin 22. dakikasında Umut Nayir'in asisti sonrası Jackson Muleka ağları havalandırıp konuk takımı 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci devrede dakikalar 72'yi gösterirken Kubilay Kanatsızkuş'un pası sonrası Claudio Winck maça dengeyi getiren isim oldu. Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Kasımpaşa milli ara sonrası Eyüpspor ile karşılaşacak

ARA SONRASI KONUK KOCAELİSPOR

İstanbul temsilcisi puanını 9'a, yeşil beyazlılar ise 11'e yükseltti.

Milli ara sonrası Kasımpaşa, Eyüpspor'a konuk olacak. Konyaspor, evinde Kocaelispor'u ağırlayacak.

