Kasımpaşa ile Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında kozlarını paylaştı.
Mücadelenin 22. dakikasında Umut Nayir'in asisti sonrası Jackson Muleka ağları havalandırıp konuk takımı 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci devrede dakikalar 72'yi gösterirken Kubilay Kanatsızkuş'un pası sonrası Claudio Winck maça dengeyi getiren isim oldu. Karşılaşma 1-1 sona erdi.
ARA SONRASI KONUK KOCAELİSPOR
İstanbul temsilcisi puanını 9'a, yeşil beyazlılar ise 11'e yükseltti.
Milli ara sonrası Kasımpaşa, Eyüpspor'a konuk olacak. Konyaspor, evinde Kocaelispor'u ağırlayacak.