Galatasaray'ın yıldızı için rekor bonservis talebi! İngiltere'ye gidebilir

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 1-0 mağlup ederek tarihi bir galibiyet elde eden Galatasaray , Avrupa basınında büyük yankı uyandırdı. Sarı-kırmızılı ekibin bu zaferinde performansıyla öne çıkan Barış Alper Yılmaz , İngiltere Premier Lig ekiplerinin radarına girdi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Premier Lig temsilcisi West Ham United , milli futbolcuyu kadrosuna katmak için devre arasında Galatasaray 'a teklif yapmaya hazırlanıyor. Sport Witness'ın haberine göre Londra ekibi, yaz transfer döneminde de Barış Alper Yılmaz için girişimde bulunmuş ancak Galatasaray yönetimi teklifi reddetmişti.

Barış Alper Yılmaz (AA)

50 MİLYON EUROLUK TALEP

Galatasaray'ın, Avrupa'nın elit kulüpleri arasında yer alma hedefi doğrultusunda oyuncusunu elinde tutmak istediği ancak kulüp yetkililerinin, ilerleyen dönemde uygun bir teklif gelmesi halinde transfere engel olmayabileceği öne sürüldü. Haberde, sarı-kırmızılıların Barış Alper için 50 milyon euro talep ettiği, West Ham'ın ise bu rakama çıkmasının zor olduğu ancak 40 milyon euroya kadar bir teklif hazırlığında olduğu vurgulandı.