Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşarak 26. kez sevinç yaşamak isteyen Galatasaray'ın yıldız futbolcuları gündemden düşmüyor. Sarı kırmızılılar, 50 milyon euro seviyesinde pazarlık masasına oturacak. İşte detyaylar...

Galatasaray'ın yıldızı için rekor bonservis talebi! İngiltere'ye gidebilir

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 1-0 mağlup ederek tarihi bir galibiyet elde eden Galatasaray, Avrupa basınında büyük yankı uyandırdı. Sarı-kırmızılı ekibin bu zaferinde performansıyla öne çıkan Barış Alper Yılmaz, İngiltere Premier Lig ekiplerinin radarına girdi.

İLK TEKLİF REDDEDİLDİ

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Premier Lig temsilcisi West Ham United, milli futbolcuyu kadrosuna katmak için devre arasında Galatasaray'a teklif yapmaya hazırlanıyor. Sport Witness'ın haberine göre Londra ekibi, yaz transfer döneminde de Barış Alper Yılmaz için girişimde bulunmuş ancak Galatasaray yönetimi teklifi reddetmişti.

50 MİLYON EUROLUK TALEP

Galatasaray'ın, Avrupa'nın elit kulüpleri arasında yer alma hedefi doğrultusunda oyuncusunu elinde tutmak istediği ancak kulüp yetkililerinin, ilerleyen dönemde uygun bir teklif gelmesi halinde transfere engel olmayabileceği öne sürüldü. Haberde, sarı-kırmızılıların Barış Alper için 50 milyon euro talep ettiği, West Ham'ın ise bu rakama çıkmasının zor olduğu ancak 40 milyon euroya kadar bir teklif hazırlığında olduğu vurgulandı.

NEOM'A DA RET

Yaz transfer döneminde Suudi Arabistan ekibi NEOM SC, Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'a 35 milyon euro teklif etmişti. Ancak oyuncunun ayrılma isteğine rağmen sarı-kırmızılı yönetim, transfer döneminin son günlerinde olması nedeniyle teklifi geri çevirmişti.

7 GOLDE ADI VAR

Bu sezon Galatasaray formasıyla 8 resmi maça çıkan Barış Alper Yılmaz, 3 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 25 milyon euro seviyesinde bulunuyor.

