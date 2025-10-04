PODCAST CANLI YAYIN

Süper Lig’in 8. haftasında Gençlerbirliği ile Alanyaspor, Eryaman Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. İki takımın da üstünlük kurmakta zorlandığı mücadele 2-2’lik beraberlikle sonuçlandı.

Karşılaşmanın 14. dakikasında sahneye çıkan Ianis Hagi, serbest vuruştan attığı golle Alanyaspor'u 1-0 öne geçirdi. Bu gol, genç oyuncunun Süper Lig kariyerindeki ilk frikik golü olurken, babası Gheorghe Hagi'nin Türkiye'de attığı ilk frikik golünden tam 10.640 gün sonra geldi. Alanyaspor, bu golle ilk yarıyı önde kapattı.

Zan Zucek (AA)Zan Zucek (AA)

İKİNCİ YARIDA KARŞILIKLI GOLLER

Gençlerbirliği, 66. dakikada Zan Zuzek'in kaydettiği golle skoru 1-1'e getirdi. Ancak kırmızı-siyahlıların sevinci sadece üç dakika sürdü. 69. dakikada Ui-jo Hwang, Hagi'nin asistinde Alanyaspor'u yeniden öne geçirdi.

Başkent temsilcisi, bu gole hızlı bir yanıt verdi. 73. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen M'Baye Niang, skoru 2-2'ye taşıdı.

GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN SEZONUN İLK ÇİFTE GOLÜ

Karşılaşmanın kalan bölümünde iki takım da net fırsatlar yakalasa da sonuç değişmedi. 2-2'lik eşitlikle sahadan ayrılan Gençlerbirliği, bu sezon ilk kez bir maçta iki gol atma başarısı gösterdi.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Bu sonuçla Gençlerbirliği puanını 5'e, Alanyaspor ise 10'a yükseltti. Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği, milli aranın ardından Beşiktaş'a konuk olacak. Alanyaspor ise sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.

